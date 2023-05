Stasera in TV: Film da vedere Martedì 16 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 16 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 16 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 16 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 16 Maggio 2023

Come ti divento bella (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Abby Kohn e Marc Silverstein, con Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell, Busy Philipps, Tom Hopper, Lauren Hutton, Rory Scovel, Adrian Martinez, Angela Davis, Caroline Day, Aidy Bryant e Sasheer Zamata.



La trama del film : Il film segue le vicende di Renee Bennett, una giovane ragazza che vive a New York, dove viene costantemente emarginata per il suo aspetto fisico. Quando entra in un negozio per fare shopping, le commesse le fanno palesemente capire che è troppo grassa per quel tipo di abbigliamento o quando si registra su siti di appuntamenti, non riceve alcuna richiesta perché le foto non sono appetibili secondo gli standard della società americana.

La sua vita cambia radicalmente quando un giorno, durante una lezione di spinning, cade e batte la testa molto forte. Quando si risveglia la percezione di se stessa e del suo corpo è completamente cambiata: si vede bella e irresistibile. Ora cammina per le strade con un atteggiamento diverso, sente di piacere, sbandiera il suo fascino senza esitazioni. Lei, però, è esattamente come prima, solo più sicura di sé. Questa nuova Renee conquista tutti, specialmente la sua datrice di lavoro, Avery LeClair, molto severa con gli altri colleghi ed Ethan, un ragazzo che inizia a frequentare. A un certo punto, tuttavia, la situazione le sfugge di mano e quella che era solo maggiore consapevolezza, si trasforma ben presto qualcos'altro...



Assassinio sull'Orient Express (Giallo, Drammatico, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Lucy Boynton, Josh Gad, Manuel Garcia-Rulfo, Tom Bateman, Derek Jacobi, Phil Dunster, Sergei Polunin, Leslie Odom Jr., Marwan Kenzari, Gerard Horan, Miranda Raison e Adam Garcia.



La trama del film : Dai finestrini delle carrozze del Simplon Orient Express non si vede altro che neve, un'immensa distesa bianca che inonda i binari e arresta la corsa del treno diretto a Calais. Gli illustri passeggeri a bordo del convoglio, riuniti nel lussuoso vagone ristorante, apprendono che un atroce omicidio si è consumato durante la notte: un distinto gentiluomo americano di nome Ratchett è stato pugnalato nel suo scompartimento. Tra i presenti si fa largo il sospetto che l'assassino, bloccato dalla neve, non abbia mai lasciato il treno e si nasconda ancora tra i viaggiatori dell'Orient Express. A orchestrare gli interrogatori, perquisire le valigie e le cabine, raccogliere indizi e calmare gli animi, interviene il miglior detective sulla piazza, per caso a bordo dello stesso treno, il carismatico Hercule Poirot. Il grassoccio investigatore belga nato dalla penna della Christie, ascolta uno dopo l'altro i reticenti testimoni, annuendo e arricciandosi i baffi a ogni menzogna o tentativo di sviare le indagini. Il suo intuito non lo tradisce mai e la soluzione del caso è più vicina di quanto non sembri....



Il Presidente - Una storia d'amore (Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Rob Reiner, con Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere Smith, Samantha Mathis, Shawna Waldron, David Paymer, Anne Haney, Richard Dreyfuss, Nina Siemaszko, Wendie Malick, Beau Billingslea, Gail Strickland, Joshua Malina, Clement Von Franckenstein, Efrat Lavi, John Mahoney e Taylor Nichols.



La trama del film : Il film segue le vicende di Andrew Shepherd, brillante e democratico capo della Casa Bianca, da poco rimasto vedovo e solo con la piccola figlia Lucy. Per svolgere il proprio ruolo, il politico si è circondato di un team formato da persone altamente preparate: tra esse spiccano il fidato collega A.J. MacInerney, la portavoce Robin McCall, il consigliere Lewis Rothschild, la segretaria Janie Basdin e il sondaggista Leon Kodak.

Shepherd è molto popolare, ma il suo primo mandato nella Casa Bianca sta quasi per scadere: le rielezioni del Presidente degli Stati Uniti sono ormai alle porte e per assicurarsi di nuovo la vittoria alle urne decide di far approvare due decreti, uno per prevenire la criminalità e uno sull’ambiente, quest’ultimo sostenuto da una potente lobby ecologista. Il secondo mandato di Shepherd sembra quindi assicurato, finché non entra in scena l’affascinante avvocatessa Sydney Ellen Wade, che irrompe nella vita del presidente sotto ogni aspetto. Sembra l’occasione perfetta per il senatore Bob Rumson - avversario politico di Sheperd - per cambiare le carte in tavola...

Twister (Drammatico, Azione) in onda su 20 alle ore 21, un film di Jan de Bont, con Helen Hunt, Bill Paxton, Anthony Rapp, Nicholas Sadler, Alan Ruck, Gregory Sporleder, Lois Smith, Joey Slotnick, Scott Thomson, Sean Whalen, Ben Weber, Jeremy Davies, Todd Field, Patrick Fischler, Cary Elwes, Jami Gertz, Abraham Benrubi, Zach Grenier, Wendle Josepher, Eric La Rayharvey e Philip Seymour Hoffman.



La trama del film: La Dottoressa JoAnne Thornton è un’appassionata meteorologa, cacciatrice di tornado. La donna, nel lontano 1969, all’età di 5 anni, si trovò a viver un’esperienza terrificante: un devastante tornado di categoria F5 travolse improvvisamente la fattoria in cui viveva con la sua famiglia, distruggendo la porta del rifugio in cui erano riusciti a mettersi tutti al riparo e trascinando via con sé il padre. Questo terribile episodio indusse Jo, una volta diventata adulta, a studiare assiduamente i temibili fenomeni atmosferici, nella speranza di riuscirgli ad individuare tempestivamente per salvare la vita di quante più persone possibile.

Insieme al suo team, la coraggiosa meteorologa, si appresta a sperimentare un innovativo dispositivo, la piccola Dorothy, in grado di studiare la struttura interna dei tornado. Lo strumento è frutto di un geniale progetto dell’ex marito di Jo, Bill Harding, ora impiegato come meteorologo presso un'emittente televisiva....



