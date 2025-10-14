Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Martedì 14 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 14 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 14 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 14 Ottobre 2025
-
Piccolo grande amore
Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 110 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, David Warner, Susannah York, Paul Freeman, Catherine Schell, Alessio Avenali, Adam Barker, Liz Smith e Jason Morell.
-
Il Discorso del Re
Drammatico, Storico, 2010, durata: 118 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Tom Hooper
con Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon, Timothy Spall, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Anthony Andrews e Claire Bloom.
-
Cenerentola a Parigi
Commedia, Musicale, Sentimentale, 1957, durata: 103 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Stanley Donen
con Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson, Michel Auclair, Robert Flemyng, Dovima, Suzy Parker, Sunny Hartnett e Jean Del Val.
-
La Mummia
Avventura, Azione, Fantasy, 1999, durata: 124 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Stephen Sommers
con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor, Oded Fehr, Jonathan Hyde, Erick Avari, Stephen Dunham, Corey Johnson, Tuc Watkins, Omid Djalili e Patricia Velasquez.
-
Un dollaro d'onore
Western, 1959, durata: 141 min
in onda alle 21:12 su Iris
un film di Howard Hawks
con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond, John Russell, Pedro Gonzalez Gonzalez, Estelita Rodriguez e Claude Akins.
-
Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
Family, Fantasy, Musicale, 1971, durata: 100 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Mel Stuart
con Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Nora Denney, Paris Themmen, Ursula Reit, Michael Bollner, Diana Sowle, Aubrey Woods e David Battley.
-
The Manchurian Candidate
Drammatico, Thriller, 2004, durata: 130 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Jonathan Demme
con Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Jeffrey Wright, Kimberly Elise, Bruno Ganz, Ted Levine, Miguel Ferrer, Adam LeFevre, Ann Dowd, Obba Babatundé, Simon McBurney, Harry Northup e Vera Farmiga.
-
I figli degli altri
Drammatico, 2022, durata: 104 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Rebecca Zlotowski
con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre, Sébastien Pouderoux, Michel Zlotowski, Anne Berest, Frederick Wiseman e Mireille Perrier.
-
Il nome della rosa
Drammatico, Thriller, 1986, durata: 130 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Jean-Jacques Annaud
con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Feodor Chaliapin Jr., William Hickey, Michael Lonsdale, Ron Perlman, Elya Baskin, Volker Prechtel, Valentina Vargas e Leopoldo Trieste.
-
Aspromonte - La terra degli ultimi
Drammatico, 2019, durata: 89 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Mimmo Calopresti
con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini, Romina Mondello, Francesco Siciliano, Elisabetta Gregoraci e Peppino Mazzotta.
-
Machete Kills
Azione, Thriller, 2013, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Robert Rodriguez
con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Amber Heard, Mel Gibson, Jessica Alba, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas, Walton Goggins, Cuba Gooding Jr., Vanessa Hudgens, Alexa Vega, Demián Bichir e Marko Zaror.
-
Il faro dei ricordi
Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 87 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Rich Newey
con Sam Page, Sarah Drew, Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Amanda Schull, Bryant Prince, Elizabeth Becka, Bill Winkler e Alexa Blair Robertson.
-
Greenland
Azione, Drammatico, Thriller, 2020, durata: 119 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di Ric Roman Waugh
con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, Hope Davis, Andrew Bachelor, Merrin Dungey e Holt McCallany.
-
Scuola di polizia 3: tutto da rifare
Commedia, 1986, durata: 83 min
in onda alle 21:25 su Italia 2
un film di Jerry Paris
con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, Tim Kazurinsky, Bob Goldthwait, George Gaynes e Shawn Weatherly.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv