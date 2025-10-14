Stasera in TV: Film da vedere Martedì 14 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 14 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 14 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 14 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 14 Ottobre 2025

Piccolo grande amore

Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 110 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, David Warner, Susannah York, Paul Freeman, Catherine Schell, Alessio Avenali, Adam Barker, Liz Smith e Jason Morell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/piccolo-grande-amore/35792/video/?vid=47794" title="Piccolo grande amore: Il Trailer Ufficiale del Film con Raoul Bova">Piccolo grande amore: Il Trailer Ufficiale del Film con Raoul Bova</a>

Il Discorso del Re

Drammatico, Storico, 2010, durata: 118 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Tom Hooper

con Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon, Timothy Spall, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Anthony Andrews e Claire Bloom.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-discorso-del-re/47963/video/?vid=5524" title="Il Discorso del Re: Il trailer del film con Colin Firth">Il Discorso del Re: Il trailer del film con Colin Firth</a>

Cenerentola a Parigi

Commedia, Musicale, Sentimentale, 1957, durata: 103 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Stanley Donen

con Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson, Michel Auclair, Robert Flemyng, Dovima, Suzy Parker, Sunny Hartnett e Jean Del Val.



La Mummia

Avventura, Azione, Fantasy, 1999, durata: 124 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Stephen Sommers

con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor, Oded Fehr, Jonathan Hyde, Erick Avari, Stephen Dunham, Corey Johnson, Tuc Watkins, Omid Djalili e Patricia Velasquez.

Un dollaro d'onore

Western, 1959, durata: 141 min

in onda alle 21:12 su Iris

un film di Howard Hawks

con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, Ward Bond, John Russell, Pedro Gonzalez Gonzalez, Estelita Rodriguez e Claude Akins.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Family, Fantasy, Musicale, 1971, durata: 100 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Mel Stuart

con Gene Wilder, Jack Albertson, Peter Ostrum, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone, Denise Nickerson, Nora Denney, Paris Themmen, Ursula Reit, Michael Bollner, Diana Sowle, Aubrey Woods e David Battley.



The Manchurian Candidate

Drammatico, Thriller, 2004, durata: 130 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Jonathan Demme

con Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Jeffrey Wright, Kimberly Elise, Bruno Ganz, Ted Levine, Miguel Ferrer, Adam LeFevre, Ann Dowd, Obba Babatundé, Simon McBurney, Harry Northup e Vera Farmiga.

I figli degli altri

Drammatico, 2022, durata: 104 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Rebecca Zlotowski

con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre, Sébastien Pouderoux, Michel Zlotowski, Anne Berest, Frederick Wiseman e Mireille Perrier.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-figli-degli-altri/62244/video/?vid=38943" title="I Figli degli Altri: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">I Figli degli Altri: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Il nome della rosa

Drammatico, Thriller, 1986, durata: 130 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Jean-Jacques Annaud

con Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Feodor Chaliapin Jr., William Hickey, Michael Lonsdale, Ron Perlman, Elya Baskin, Volker Prechtel, Valentina Vargas e Leopoldo Trieste.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-nome-della-rosa/5710/video/?vid=46842" title="Il Nome della Rosa: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Sean Connery e Christian Slater, dal romanzo di Umberto Eco - HD">Il Nome della Rosa: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Sean Connery e Christian Slater, dal romanzo di Umberto Eco - HD</a>



Aspromonte - La terra degli ultimi

Drammatico, 2019, durata: 89 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Mimmo Calopresti

con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi, Sergio Rubini, Romina Mondello, Francesco Siciliano, Elisabetta Gregoraci e Peppino Mazzotta.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/aspromonte-la-terra-degli-ultimi/57931/video/?vid=32596" title="Aspromonte - La Terra degli Ultimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Aspromonte - La Terra degli Ultimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Machete Kills

Azione, Thriller, 2013, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Robert Rodriguez

con Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Amber Heard, Mel Gibson, Jessica Alba, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas, Walton Goggins, Cuba Gooding Jr., Vanessa Hudgens, Alexa Vega, Demián Bichir e Marko Zaror.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/machete-kills/49039/video/?vid=13122" title="Machete Kills: Il trailer ufficiale italiano in HD">Machete Kills: Il trailer ufficiale italiano in HD</a>

Il faro dei ricordi

Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 87 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Rich Newey

con Sam Page, Sarah Drew, Madeline Grace Popovich, Gavin Borders, Amanda Schull, Bryant Prince, Elizabeth Becka, Bill Winkler e Alexa Blair Robertson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-faro-dei-ricordi/63284/video/?vid=40641" title="Il Faro dei Ricordi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Faro dei Ricordi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Greenland

Azione, Drammatico, Thriller, 2020, durata: 119 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di Ric Roman Waugh

con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, Hope Davis, Andrew Bachelor, Merrin Dungey e Holt McCallany.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/greenland/58830/video/?vid=34550" title="Greenland: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Greenland: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Scuola di polizia 3: tutto da rifare

Commedia, 1986, durata: 83 min

in onda alle 21:25 su Italia 2

un film di Jerry Paris

con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, Tim Kazurinsky, Bob Goldthwait, George Gaynes e Shawn Weatherly.



