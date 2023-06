Stasera in TV: Film da vedere Martedì 13 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 13 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Avvertenza: a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi e di Francesco Nuti, anche oggi i palinsesti televisivi potrebbe subito ulteriori modifiche dell'ultimo minuto

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 13 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 13 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 13 Giugno 2023

La Belle Époque (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet e Bruno Raffaelli.



La trama del film : Il film è la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. L'uomo vede la sua vita sconvolta all'improvviso, quando l'imprenditore di successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione.

Mescolando spettacoli teatrali e ricostruzione storica, l'azienda permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo in un'epoca da loro scelta. Victor sceglie di rivivere la settimana più importante della sua vita, quella del 16 maggio 1974, quarant'anni prima infatti aveva conosciuto la donna della sua vita, Marianne (Fanny Ardant), in un café di Lione....



La Belle Époque: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Commedia, Drammatico) , un film di Nicolas Bedos, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet e Bruno Raffaelli. : Il film è la storia di Victor, sessantenne disilluso, che disprezza il presente altamente tecnologico e incastrato in un rapporto di coppia ormai in crisi. L'uomo vede la sua vita sconvolta all'improvviso, quando l'imprenditore di successo Antoine gli offre una nuova e attraente distrazione. Mescolando spettacoli teatrali e ricostruzione storica, l'azienda permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo in un'epoca da loro scelta. Victor sceglie di rivivere la settimana più importante della sua vita, quella del 16 maggio 1974, quarant'anni prima infatti aveva conosciuto la donna della sua vita, Marianne (Fanny Ardant), in un café di Lione....



Creed II (Azione, Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Steven Caple Jr., con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Wood Harris, Phylicia Rashad, Florian Munteanu e Russell Hornsby.



La trama del film : Il film segue la storia di Adonis Creed, un giovane pugile professionista, figlio del grande Apollo Creed e allenato dallo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis ha una felice storia d'amore con Bianca, che diventerà presto sua moglie. Il suo talento fa sì che in breve tempo conquisti la cintura di campione mondiale di pesi massimi.

Ben presto dovrà scontrarsi con un altro giovane promettente del pugilato, il russo Viktor Drago, figlio di Ivan Drago che tutti ricorderanno per aver mandato al tappeto e aver ucciso Apollo Creed, per poi essere stato sconfitto proprio da Rocky Balboa molti anni prima.

Il procuratore di Viktor vede nello scontro tra i due una ghiotta possibilità per far diventare famoso il suo cliente, e giunto a Philadelphia inizia a sfruttare i media per provocare Creed; questi, ricordando la fine del padre, accetta la sfida per vendicarne la morte, nonostante Rocky cerchi di dissuaderlo in ogni modo...



Creed II: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

(Azione, Drammatico) , un film di Steven Caple Jr., con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Wood Harris, Phylicia Rashad, Florian Munteanu e Russell Hornsby. : Il film segue la storia di Adonis Creed, un giovane pugile professionista, figlio del grande Apollo Creed e allenato dallo storico rivale del padre, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis ha una felice storia d'amore con Bianca, che diventerà presto sua moglie. Il suo talento fa sì che in breve tempo conquisti la cintura di campione mondiale di pesi massimi. Ben presto dovrà scontrarsi con un altro giovane promettente del pugilato, il russo Viktor Drago, figlio di Ivan Drago che tutti ricorderanno per aver mandato al tappeto e aver ucciso Apollo Creed, per poi essere stato sconfitto proprio da Rocky Balboa molti anni prima. Il procuratore di Viktor vede nello scontro tra i due una ghiotta possibilità per far diventare famoso il suo cliente, e giunto a Philadelphia inizia a sfruttare i media per provocare Creed; questi, ricordando la fine del padre, accetta la sfida per vendicarne la morte, nonostante Rocky cerchi di dissuaderlo in ogni modo...



PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana (Azione, Thriller) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Gbenga Akinnagbe, John Turturro, James Gandolfini, Brian Haley, Victor Gojcaj, Ramon Rodriguez, Jason Butler Harner, Chance Kelly, Michael Rispoli, Tonye Patano, John Benjamin Hickey, Jason Cerbone e Adrian Martinez.



La trama del film : A New York, una banda di criminali senza scrupoli, capeggiata da Dennis Ford, nome d’arte Ryder, si impossessa di un vagone del convoglio Pelham 123, della linea 6 della metropolitana della città.

Ryder, ex manager di un fondo di investimento, finito in carcere per truffa, con la collaborazione dei suoi complici riesce a staccare la vettura di testa dal resto del treno, prendendo in ostaggio i 18 passeggeri presenti nel vagone locomotore e rilasciando tutti quelli che viaggiavano nelle restanti carrozze. Il capo dei dirottatori chiede al sindaco di New York un’ingente somma di denaro, che vuole ricevere entro un’ora, in cambio degli ostaggi.

A ricoprire il delicato ruolo di negoziatore è Walter Garber, un dirigente della metropolitana declassato temporaneamente, a seguito di una grave accusa di tangenti, allo smistamento dei treni sulla linea di Lexington Avenue.

La mente criminale non consente proroghe per la consegna dei 10 milioni di dollari richiesti in riscatto: per ogni minuto di ritardo, un ostaggio verrà ucciso...



PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana: Il trailer del film con D. Washington e J. Travolta

(Azione, Thriller) , un film di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Gbenga Akinnagbe, John Turturro, James Gandolfini, Brian Haley, Victor Gojcaj, Ramon Rodriguez, Jason Butler Harner, Chance Kelly, Michael Rispoli, Tonye Patano, John Benjamin Hickey, Jason Cerbone e Adrian Martinez. : A New York, una banda di criminali senza scrupoli, capeggiata da Dennis Ford, nome d’arte Ryder, si impossessa di un vagone del convoglio Pelham 123, della linea 6 della metropolitana della città. Ryder, ex manager di un fondo di investimento, finito in carcere per truffa, con la collaborazione dei suoi complici riesce a staccare la vettura di testa dal resto del treno, prendendo in ostaggio i 18 passeggeri presenti nel vagone locomotore e rilasciando tutti quelli che viaggiavano nelle restanti carrozze. Il capo dei dirottatori chiede al sindaco di New York un’ingente somma di denaro, che vuole ricevere entro un’ora, in cambio degli ostaggi. A ricoprire il delicato ruolo di negoziatore è Walter Garber, un dirigente della metropolitana declassato temporaneamente, a seguito di una grave accusa di tangenti, allo smistamento dei treni sulla linea di Lexington Avenue. La mente criminale non consente proroghe per la consegna dei 10 milioni di dollari richiesti in riscatto: per ogni minuto di ritardo, un ostaggio verrà ucciso...



Sulle ali dell'avventura (Avventura, Family) in onda su Italia 1 alle ore 21.20, un film di Nicolas Vanier, con Jean-Paul Rouve, Melanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou Fogli, Frédéric Saurel, Grégori Baquet, Ariane Pirié e Philippe Magnan.



La trama del film: Il film racconta la storia di un padre e di un figlio. L'uomo, di nome Christian, è uno scienziato visionario, esperto di oche selvatiche; suo figlio, invece, è un adolescente che, come tutti i ragazzi della sua età, trascorre il tempo con i videogiochi. Per il giovane l'idea di trascorre un'intera vacanza con suo padre in mezzo alla natura è un vero incubo, lontano dalla tecnologia, così fondamentale per lui.

Eppure inaspettatamente padre e figlio si ritroveranno uniti da un progetto folle e allo stesso tempo nobile: salvare una specie di oche in pericolo. La missione richiederà l'ausilio dell'aeromobile di Christian con il quale i due intraprenderanno un viaggio pericoloso e incredibile...



Sulle ali dell'avventura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: