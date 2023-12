Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Dicembre, in prima serata

News Cinema

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Martedì 12 Dicembre 2023

Il conte Max (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Giorgio Bianchi, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Anne Vernon, Susanna Canales, Diletta D'Andrea, Albert Craig, Nani Colombo, Mino Doro, Antonella Florio, Edith Jost, Edy Biagetti, Juan Calvo, Luigi Mondello, Tina Pica, Julio Riscal, Jacinto San Emeterio, Marco Tulli e Piero Stucchi.



La trama del film : Un giovane giornalaio affascinato dai modi e dagli usi dell'alta aristocrazia, decide di entrare a far parte del "bel mondo". Con l'aiuto di uno squattrinato conte suo amico, che lo consiglia e gli impartisce lezioni di Galateo, riesce a intrufolarsi fra la gente "bene" e ad avere una relazione sentimentale con una baronessa. Ben presto, però, si rende conto che quella vita non è adatta a lui...

Alita: Angelo della battaglia (Azione, Avventura, Sentimentale, Fantascienza, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Robert Rodriguez, con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Keean Johnson, Eiza González, Michelle Rodriguez, Lana Condor, Casper Van Dien, Jeff Fahey e Marko Zaror.



La trama del film : Ambientato nel 2563 ad Iron City, è la storia del cyborg Alita ritrovato in una discarica di rottami caduti dalla città sospesa Zalem dal Dottor Dyson Ido, che si occupa di riparare robot nella sua clinica. La maggior parte della popolazione mondiale vive a Iron City, dove si barcamena tra umili lavori e miseria. Una piccola parte invece risiede a Zalem, considerato da tutti una sorta di paradiso inarrivabile. Ido prende con sé ciò che rimane del cyborg e lo innesta in un corpo predisposto per sua figlia Alita.

La ragazza robot non ricorda nulla della sua vita precedente, ha solo memoria delle arti marziali che, di fatto, la porteranno a diventare una spietata cacciatrice dei criminali più pericolosi al mondo e una concorrente dei brutali tornei di Motorball, una sorta di giochi di gladiatori, unico passatempo della popolazione di Iron City. Si innamora dell'umano Hugo, il cui sogno è quello di raggiungere Zalem; ma dalla città sospesa, una minaccia incombe sulla ragazza...



Alita: Angelo della battaglia: Terzo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Che pasticcio, Bridget Jones! (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Beeban Kidron, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Shirley Henderson, Sally Phillips, Jacinda Barrett e James Callis.



La trama del film : Sono passati 6 mesi, 4 giorni e 7 ore da quando Bridget Jones ha avuto il suo lieto fine. Mentre Bridget mette in imbarazzo Mark Darcy nel corso di un’importante riunione, la maldestra trentenne non si esime dal combinare l’ennesimo guaio sul posto di lavoro. La disavventura, tuttavia, sembra aver riscosso molto successo tra il pubblico della rete televisiva per la quale lavora e a Bridget viene offerto un nuovo importante incarico. È allora che la donna si imbatte in Daniel Cleaver.

Il suo ex fidanzato le propone di andare a cena insieme ma Bridget rifiuta, preparandosi alla serata romantica con Mark. Le sue aspettative, purtroppo, sono deluse e non le rimane che rifugiarsi in un pub con gli amici di sempre. Qui, la pettegola Janey le confiderà di aver avvistato Darcy in compagnia della bellissima collega Rebecca Giles...



Che pasticcio, Bridget Jones!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Suburra (Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade e Adamo Dionisi.



La trama del film: Nel novembre del 2011 il Papa confida al suo segretario personale di voler abbandonare il suo incarico. Quella stessa sera Aureliano Adami, detto Numero 8, dà alle fiamme uno stabilimento di Ostia dal momento che non è riuscito a convincere il proprietario a cedere il terreno alla sua banda criminale.

Nel frattempo Bacarozzo, criminale romano appena rimesso in libertà, incontra il famoso Samurai in un bar. L’uomo vuole convincere il boss del crimine, ultimo superstite della Banda della Magliana, a coinvolgerlo nei suoi affari ma non ha successo.

Dopo le tensioni in Parlamento, l’onorevole Filippo Malgradi sfoga le sue frustrazioni in una notte di droga e sesso con la escort Sabrina e una sua collega minorenne.

Quando quest’ultima muore di overdose, Sabrina chiede aiuto a Spadino per occultare il cadavere. Il fratello minore del capo del clan zingaro Anacleti aiuta la donna, iniziando poi a ricattare Malgradi...



Suburra: Il trailer del film - HD

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

