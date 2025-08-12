TGCom24
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Martedì 12 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 12 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 12 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 12 Agosto 2025

  • Vip
    Commedia, 2008, durata: 105 minuti
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova e Maria Grazia Cucinotta.

  • In trappola - Don't Get Out
    Thriller, 2018, durata: 109 minuti
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Christian Alvart, con Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogün Yardim, Mavie Hörbiger, Emily Kusche, Jürgen Heinrich, Paul Lux e Aleksandar Jovanovic.


  • Pixels
    Azione, Commedia, Fantascienza, 2015, durata: 105 minuti
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Chris Columbus, con Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad, Michelle Monaghan e Kevin James.

  • La dea fortuna
    Drammatico, 2019, durata: 118 minuti
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty e Filippo Nigro.


  • Posta grossa a Dodge City
    Western, 1966, durata: 95 minuti
    in onda alle 21:13 su Iris
    un film di Fielder Cook, con Henry Fonda, Joanne Woodward, Jason Robards, Paul Ford, Charles Bickford, Burgess Meredith e Kevin McCarthy.

  • The Boss
    Commedia, 2016, durata: 99 minuti
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Kristen Schaal, Kathy Bates, Cecily Strong, Margo Martindale e Tyler Labine.

  • Semina il vento
    Drammatico, 2020, durata: 91 minuti
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Danilo Caputo, con Yile Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente e Espedito Chionna.


  • Julie & Julia
    Biografico, Drammatico, 2009, durata: 123 minuti
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Nora Ephron, con Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina, Casey Wilson e Marceline Hugot.


  • Tramite amicizia
    Commedia, 2023, durata: 90 minuti
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Paola Lavini, Miloud Mourad Benamara, Maria Di Biase, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi e Germano Lanzoni.

  • Ghostbusters - Acchiappafantasmi
    Commedia, Fantasy, 1984, durata: 107 minuti
    in onda alle 21:30 su Nove
    un film di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, David Margulies, Ernie Hudson, William Atherton, Annie Potts, Jennifer Runyon e Steven Tash.


  • Cani sciolti
    Azione, Poliziesco, Drammatico, 2013, durata: 109 minuti
    in onda alle 21:35 su TV8
    un film di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

