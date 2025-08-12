Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 12 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 12 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 12 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 12 Agosto 2025

Vip

Commedia, 2008, durata: 105 minuti

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova e Maria Grazia Cucinotta.

In trappola - Don't Get Out

Thriller, 2018, durata: 109 minuti

in onda alle 21:09 su 20

un film di Christian Alvart, con Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogün Yardim, Mavie Hörbiger, Emily Kusche, Jürgen Heinrich, Paul Lux e Aleksandar Jovanovic.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/in-trappola-don-t-get-out/58124/video/?vid=41121" title="In trappola - Don't Get Out: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">In trappola - Don't Get Out: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Pixels

Azione, Commedia, Fantascienza, 2015, durata: 105 minuti

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Chris Columbus, con Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad, Michelle Monaghan e Kevin James.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/pixels/50612/video/?vid=18809" title="Pixels: Il nuovo trailer italiano del film - HD">Pixels: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Drammatico, 2019, durata: 118 minuti

in onda alle 21:10 su La5

un film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty e Filippo Nigro.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-dea-fortuna/56456/video/?vid=32949" title="La Dea Fortuna: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD">La Dea Fortuna: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Posta grossa a Dodge City

Western, 1966, durata: 95 minuti

in onda alle 21:13 su Iris

un film di Fielder Cook, con Henry Fonda, Joanne Woodward, Jason Robards, Paul Ford, Charles Bickford, Burgess Meredith e Kevin McCarthy.

The Boss

Commedia, 2016, durata: 99 minuti

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Kristen Schaal, Kathy Bates, Cecily Strong, Margo Martindale e Tyler Labine.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-boss/53016/video/?vid=22579" title="The Boss: Il teaser trailer italiano - HD">The Boss: Il teaser trailer italiano - HD</a>

Drammatico, 2020, durata: 91 minuti

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Danilo Caputo, con Yile Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente e Espedito Chionna.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/semina-il-vento/59208/video/?vid=34413" title="Semina il Vento: Il trailer Ufficiale del Film - HD">Semina il Vento: Il trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Julie & Julia

Biografico, Drammatico, 2009, durata: 123 minuti

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Nora Ephron, con Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina, Casey Wilson e Marceline Hugot.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/julie-e-julia/47244/video/?vid=3189" title="Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep">Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep</a>

Tramite amicizia

Commedia, 2023, durata: 90 minuti

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Paola Lavini, Miloud Mourad Benamara, Maria Di Biase, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi e Germano Lanzoni.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tramite-amicizia/62227/video/?vid=39719" title="Tramite Amicizia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Tramite Amicizia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Commedia, Fantasy, 1984, durata: 107 minuti

in onda alle 21:30 su Nove

un film di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, David Margulies, Ernie Hudson, William Atherton, Annie Potts, Jennifer Runyon e Steven Tash.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ghostbusters-acchiappafantasmi/1257/video/?vid=16926" title="Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film">Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film</a>

Cani sciolti

Azione, Poliziesco, Drammatico, 2013, durata: 109 minuti

in onda alle 21:35 su TV8

un film di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cani-sciolti/49278/video/?vid=12299" title="Cani sciolti: Il trailer ufficiale italiano del film - HD">Cani sciolti: Il trailer ufficiale italiano del film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv