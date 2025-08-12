Stasera in TV: Film da vedere Martedì 12 Agosto, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Martedì 12 Agosto 2025
Vip
Commedia, 2008, durata: 105 minuti
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Matteo Branciamore, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli, Monica Scattini, Alena Seredova e Maria Grazia Cucinotta.
In trappola - Don't Get Out
Thriller, 2018, durata: 109 minuti
in onda alle 21:09 su 20
un film di Christian Alvart, con Wotan Wilke Möhring, Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogün Yardim, Mavie Hörbiger, Emily Kusche, Jürgen Heinrich, Paul Lux e Aleksandar Jovanovic.
Pixels
Azione, Commedia, Fantascienza, 2015, durata: 105 minuti
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Chris Columbus, con Adam Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad, Michelle Monaghan e Kevin James.
La dea fortuna
Drammatico, 2019, durata: 118 minuti
in onda alle 21:10 su La5
un film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty e Filippo Nigro.
Posta grossa a Dodge City
Western, 1966, durata: 95 minuti
in onda alle 21:13 su Iris
un film di Fielder Cook, con Henry Fonda, Joanne Woodward, Jason Robards, Paul Ford, Charles Bickford, Burgess Meredith e Kevin McCarthy.
The Boss
Commedia, 2016, durata: 99 minuti
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Kristen Schaal, Kathy Bates, Cecily Strong, Margo Martindale e Tyler Labine.
Semina il vento
Drammatico, 2020, durata: 91 minuti
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Danilo Caputo, con Yile Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente e Espedito Chionna.
Julie & Julia
Biografico, Drammatico, 2009, durata: 123 minuti
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Nora Ephron, con Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina, Casey Wilson e Marceline Hugot.
Tramite amicizia
Commedia, 2023, durata: 90 minuti
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Paola Lavini, Miloud Mourad Benamara, Maria Di Biase, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi e Germano Lanzoni.
Ghostbusters - Acchiappafantasmi
Commedia, Fantasy, 1984, durata: 107 minuti
in onda alle 21:30 su Nove
un film di Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, David Margulies, Ernie Hudson, William Atherton, Annie Potts, Jennifer Runyon e Steven Tash.
Cani sciolti
Azione, Poliziesco, Drammatico, 2013, durata: 109 minuti
in onda alle 21:35 su TV8
un film di Baltasar Kormákur, con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos, Robert John Burke, Fred Ward, James Rawlings e Patrick Fischler.
