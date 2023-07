Stasera in TV: Film da vedere Martedì 11 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Jack Ryan - L'iniziazione (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Kenneth Branagh, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore, Gemma Chan, Nonso Anozie, Karen David e David Paymer.



La trama del film : Ritroviamo Ryan, soldato americano che durante una missione in Afghanistan scampa a un incidente aereo. Durante la riabilitazione, conosce la dottoressa Cathy Muller, giovane e bellissima donna che gli cambia la vita, e attira l’attenzione di un agente della CIA di nome William Thomas Harper. Passano 10 anni e Jack ora lavora per la CIA e usa la copertura di consulente finanziario per tenere sotto controllo le transazioni finanziarie sospette. Durante questo incarico, si accorge della sparizione di grosse somme di denaro - possedute da organizzazioni russe - che potrebbero provocare gravi donne all’economia americana. Ryan, è dunque costretto ad andare a Mosca per indagare su Viktor Cherevin, il principale gestore dei fondi scomparsi, nonché cliente dell’azienda per cui lavora Jack.

Ad aiutarlo nelle indagini, ci sarà Harper al quale Ryan spiega quali sarebbero gli effetti sul sistema finanziario degli USA se Cherevin reintroducesse il denaro sul mercato tutto in una volta...



Jack Ryan - L'iniziazione: Il trailer italiano ufficiale - HD

Predator (Azione) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di John McTiernan, con Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves, R.G. Armstrong, Shane Black e Kevin Peter Hall.



La trama del film : Un elicottero, con a bordo il ministro di un paese alleato con gli Stati Uniti, viene abbattuto nella giungla di Val Verde, un luogo situato tra l’America Centrale e quella del Sud. Il generale Philips e l’agente della CIA George Dillon, convocano il maggiore Alan "Dutch" Schaefer, amico ed ex commilitone di Dillon nella guerra del Vietnam.

La missione di Dutch è di trovare l’elicottero e procedere al salvataggio del ministro, che si presume sia stato catturato dai guerriglieri antigovernativi situati nella zona. Dillon comunica al maggiore che parteciperà anche lui alla missione in qualità di capo e questo, seppur con qualche riserva, è costretto ad accettare gli ordini. L’indomani mattina la squadra della missione viene trasportata e lasciata nella giungla, nei pressi dello schianto dell’elicottero.

Il gruppo riesce a trovare il velivolo e l’equipaggio, constatando però che sono stati tutti uccisi, scorticati e fissati a testa in giù...



Predator: Il Trailer del 30esimo anniversario

Ti presento Sofia (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Guido Chiesa, con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino e Bob Messini.



La trama del film : Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni.

Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance.

Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa.

Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia.

Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve....



Ti presento Sofia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

The Grey (Azione, Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Joe Carnahan, con Liam Neeson, Dermot Mulroney, James Badge Dale, Dallas Roberts, Joe Anderson, Frank Grillo, Nonso Anozie e Ben Bray.



La trama del film: John Ottway è un tiratore scelto, assunto in una piattaforma petrolifera in Alaska per difendere la squadra degli operai dai lupi presenti nella zona. L’ultimo giorno di lavoro, mentre stanno tornando a casa in aereo, Ottway e gli operai vengono sorpresi da una tormenta e il velivolo si schianta in una distesa di neve e ghiaccio nell'estremo nord dell’Alaska. Sopravvivono solo Ottway e i sei membri della squadra. Ottway capisce subito di trovarsi in un luogo così remoto che nessuna squadra di ricerca li troverà mai e suggerisce ai compagni di partire il mattino dopo per dirigersi verso sud. Durante la notte, però, uno dei sopravvissuti viene ucciso dai lupi senza che gli altri se ne accorgano.

Il mattino seguente lo shock è grande e Ottway ha la certezza di trovarsi nel territorio dei lupi, motivo per cui gli animali sono aggressivi nei confronti degli intrusi e cercano di ucciderli...



The Grey: Il trailer italiano del film con Liam Neeson

