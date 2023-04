Stasera in TV: Film da vedere Martedì 11 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 11 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 11 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 11 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 11 Aprile 2023

Moglie e Marito (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Simone Godano, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Gaetano Bruno, Paola Calliari, Francesca Agostini, Sebastian Dimulescu e Marta Gastini.



La trama del film : Il film vede protagonisti Andrea e Sofia. I due sono una bella coppia, anzi lo erano.

Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra.

Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.

Moglie e Marito è una commedia graffiante e rocambolesca che racconta il viaggio incredibile e sorprendente che Sofia e Andrea saranno costretti a fare nella vita del partner; esperienza che li cambierà per sempre, facendogli ritrovare quel senso di empatia reciproca e vera connessione, indispensabile per amare veramente qualcuno...



Moglie e Marito: Il trailer del film - HD

La rapina del secolo (Azione, Giallo, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Ariel Winograd, con Diego Peretti, Guillermo Francella, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro, Mariano Argento, Juan Alari, Dario Levy, Magela Zanotta e Johanna Francella.



La trama del film : La storia inizia a Buenos Aires, venerdì 13 gennaio 2006, in una soleggiata e apparentemente ordinaria giornata. Ma è ordinaria per Fernando Araujo e la sua squadra ben selezionata. I sei uomini hanno appena fatto irruzione nella filiale del Banco Río nel ricco quartiere di Acassuso. E mentre i ladri si muovono velocemente, svuotando dozzine di cassette di sicurezza piene di milioni di dollari, gioielli preziosi e pesanti lingotti d'oro, il capo negoziatore, Miguel Sileo sta facendo circondare l'edificio di due piani dai suoi uomini armati fino ai denti. La banda di rapinatori e i loro ventitré ostaggi si trovano ora in trappola. Riusciranno gli audaci ladri a farla franca, portando a termine la rapina del secolo, considerando che quelle che hanno in mano sono semplici armi giocattolo?...



La rapina del secolo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

L'arte della truffa (Giallo, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.20 , un film di Matt Aselton, con Emily Ratajkowski, Theo James, Fernanda Andrade, Fred Melamed, Ebon Moss-Bachrach, Evan Handler, Isiah Whitlock Jr. e Bob Stephenson.



La trama del film : Il film segue la storia di Ivan, un fortunato ladro d'arte che ha ereditato la vita criminale dal padre, ma, a differenza di molti ladri, ama l'arte almeno quanto l'arte del furto. Vorrebbe uscire dal mondo del crimine, ma ci è così immerso che potebbe non riuscirci mai. Questo finché non incontra Elyse, un'attrice e truffatrice con un caotico passato da cui desidera fuggire. Insieme, uniscono le forze per compiere l'ultimo ed estremo furto, che non li renderà ricchi, ma liberi...



L'arte della truffa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD





La trama del film : Protagonista del film è l'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano.

Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede alle avances di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena.

Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando s'invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né di uno né dell'altra e per questo lascia che si sfidino per conquistarla.

Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi: lui playboy che colleziona ragazze da tutto il mondo, lei intellettuale e ambientalista: si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata.

Infine Vittorio e Nicoletta è una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità, imparando poi ad amarsi ed a riconoscere chi sa apprezzarla davvero...



Maschi contro Femmine: Il trailer

Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2 (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Willow Shields, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Sam Claflin, Jena Malone, Mahershala Ali, Paula Malcomson, Natalie Dormer e Evan Ross.



La trama del film: I distretti di Panem si sono ribellati a Snow e sono pronti a marciare verso Capital City. L’unico distretto ancora fedele allo spregevole presidente, tuttavia, è una reale minaccia in quanto possiede un ricco arsenale di armi. Per impossessarsene, Katniss Everdeen indossa i panni della ghiandaia imitatrice e guida un manipolo di ribelli verso il distretto 2. Nonostante la popolazione si arrenda, un seguace di Snow riesce ad ingannare i rivoltosi e spara a Katniss. Ignaro che la ragazza si sia salvata grazie alla tuta anti-proiettili, il presidente è convinto di aver eliminato la sua più temibile nemica. I ribelli approfittano della fuga di false informazioni e si introducono in città con una truppa speciale, formata da Katniss, Gale, Finnick, Peeta e Cressida. Durante la missione, Katniss scopre che la presidentessa Alma Coin pianifica di ucciderla, poiché la sua presenza costituirebbe un ostacolo insormontabile per la sua candidatura a nuovo leader...



Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 2: Il trailer finale in italiano - HD

