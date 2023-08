Stasera in TV: Film da vedere Martedì 1 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 1 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 1 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 1 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 1 Agosto 2023

Tutti i soldi del mondo (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Ridley Scott, con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato e Roy McCrerey.



La trama del film : Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace, incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Intanto la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo...



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD

(Drammatico, Thriller) , un film di Ridley Scott, con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato e Roy McCrerey. : Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace, incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul. Intanto la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo...



C'è posta per te (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Nora Ephron, con Tom Hanks, Meg Ryan, Jean Stapleton, Parker Posey, David Chappelle, Bruce Jay Friedman, John Randolph, Katie Sagona, Deborah Rush, Greg Kinnear, Michael Badalucco, Dabney Coleman, Katie Finneran, Heather Burns e Steve Zahn.



La trama del film : New York, Upper West Side. Kathleen Kelly è la proprietaria di una piccola libreria per bambini. La donna è fidanzata con il giornalista Frank Navasky, che tradisce platonicamente su una chat online, dove con lo pseudonimo di Shopgirl si scambia delle email appassionate con un uomo che si firma NY152. I due preferiscono mantenere l'anonimato, ma nonostante ciò si parlano a cuore aperto, rivelandosi a vicenda tutti gli aspetti più intimi di se stessi.

Improvvisamente, la sopravvivenza del negozio di Kathleen viene messa in pericolo dall'apertura nei dintorni di una libreria della Fox, una delle più grandi catene di librerie della città, rinomata per fare una concorrenza spietata. Durante un evento mondano, la donna ha l'occasione di conoscere Joe Fox, il figlio del proprietario del colosso librario, proprio colui che ha deciso di aprire un negozio accanto al suo. Tra i due è subito evidente che non scorre buon sangue, ma tutto cambia quando Shopgirl scopre la vera identità di NY152...

(Commedia) , un film di Nora Ephron, con Tom Hanks, Meg Ryan, Jean Stapleton, Parker Posey, David Chappelle, Bruce Jay Friedman, John Randolph, Katie Sagona, Deborah Rush, Greg Kinnear, Michael Badalucco, Dabney Coleman, Katie Finneran, Heather Burns e Steve Zahn. : New York, Upper West Side. Kathleen Kelly è la proprietaria di una piccola libreria per bambini. La donna è fidanzata con il giornalista Frank Navasky, che tradisce platonicamente su una chat online, dove con lo pseudonimo di Shopgirl si scambia delle email appassionate con un uomo che si firma NY152. I due preferiscono mantenere l'anonimato, ma nonostante ciò si parlano a cuore aperto, rivelandosi a vicenda tutti gli aspetti più intimi di se stessi. Improvvisamente, la sopravvivenza del negozio di Kathleen viene messa in pericolo dall'apertura nei dintorni di una libreria della Fox, una delle più grandi catene di librerie della città, rinomata per fare una concorrenza spietata. Durante un evento mondano, la donna ha l'occasione di conoscere Joe Fox, il figlio del proprietario del colosso librario, proprio colui che ha deciso di aprire un negozio accanto al suo. Tra i due è subito evidente che non scorre buon sangue, ma tutto cambia quando Shopgirl scopre la vera identità di NY152...



Parasite (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Bong Joon Ho, con Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-sik e Park So-dam.



La trama del film : Il film racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung e il minore, Ki-woo. Vivono in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Quest'ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica.

Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un'insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con un organismo estraneo...



Parasite: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico) , un film di Bong Joon Ho, con Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong, Choi Woo-sik e Park So-dam. : Il film racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek, un uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook, senza alcuna ambizione e due figli, la 25enne Ki-jung e il minore, Ki-woo. Vivono in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei Park. Quest'ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda informatica. Ki-woo insegna principalmente inglese alla ragazza a un ottimo prezzo, cosa che genera entusiasmo e speranza nella suoi parenti. Il ragazzo, notando come alla figlia minore dei Park piaccia disegnare, ha la subdola idea di inventare che sua sorella Ki-jung è un'insegnante d'arte, permettendo anche a lei di infiltrarsi nella loro vita. Le due famiglie non sanno, però, che questo incontro è solo l'inizio di una storia strana, che porterà i Kim a introdursi sempre più nella routine dei Park, come un parassita fa con un organismo estraneo...



L'Angelo del Male - Brightburn (Horror) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart e Mike Dunston.



La trama del film : Tori Breyer è una donna del Midwest, felicemente sposata e con la passione per l'arte. L'unica cosa che completerebbe la sua vita sarebbe un figlio. Dopo anni passati a provare di concepirne uno, inizia a convincersi a mettere da parte la speranza di rimanere incinta. Dopo una lunga attesa il sogno di Tori finalmente si avvera con l'arrivo di un misterioso bambino, un neonato che sembra essere il figlio felice e in salute che speravano da sempre potesse completare la loro famiglia.

Il piccolo Brandon diventa tutto ciò che Tori e suo marito Kyle abbiano mai desiderato - brillante, di talento e curioso nei confronti del mondo ma che trova difficoltà a farsi degli amici, preferendo, come molti figli unici, la compagnia di persone adulte - non solo dei suoi genitori, ma anche dei suoi zii.

Ma quando Brandon si avvicina alla pubertà, si manifesta in lui un potente lato oscuro e Tori inizia a consumarsi da terribili dubbi su suo figlio. Quando Brandon inizia a seguire i suoi impulsi, le persone a lui più vicine si ritrovano in grave pericolo, e il bambino dei miracoli si trasforma in un crudele predatore che si scatena in una sonnolenta città del Kansas...



L'Angelo del Male - Brightburn: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Horror) , un film di David Yarovesky, con Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart e Mike Dunston. : Tori Breyer è una donna del Midwest, felicemente sposata e con la passione per l'arte. L'unica cosa che completerebbe la sua vita sarebbe un figlio. Dopo anni passati a provare di concepirne uno, inizia a convincersi a mettere da parte la speranza di rimanere incinta. Dopo una lunga attesa il sogno di Tori finalmente si avvera con l'arrivo di un misterioso bambino, un neonato che sembra essere il figlio felice e in salute che speravano da sempre potesse completare la loro famiglia. Il piccolo Brandon diventa tutto ciò che Tori e suo marito Kyle abbiano mai desiderato - brillante, di talento e curioso nei confronti del mondo ma che trova difficoltà a farsi degli amici, preferendo, come molti figli unici, la compagnia di persone adulte - non solo dei suoi genitori, ma anche dei suoi zii. Ma quando Brandon si avvicina alla pubertà, si manifesta in lui un potente lato oscuro e Tori inizia a consumarsi da terribili dubbi su suo figlio. Quando Brandon inizia a seguire i suoi impulsi, le persone a lui più vicine si ritrovano in grave pericolo, e il bambino dei miracoli si trasforma in un crudele predatore che si scatena in una sonnolenta città del Kansas...



Balla coi lupi (Drammatico, Western) in onda su TV8 alle ore 21.30, un film di Kevin Costner, con Mary McDonnell, Kevin Costner, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton, Larry Joshua, Jason R. Lone Hill, Doris Leader Charge, Otakuye Conroy, Elisa Daniel, Conor Duffy e Tom Everett.



La trama del film: Nel 1863, durante la guerra di secessione americana, gli eserciti degli Unionisti e dei Confederati vivono un’estrema situazione di stallo alla frontiera del Tennessee.

L’ufficiale John Dunbar, rimasto gravemente ferito e consapevole del rischio di perdere per sempre la sua gamba, cerca una morte onorevole sul campo di battaglia. Lo stoico intervento dell’ufficiale, tuttavia, finisce con il favorire i Nordisti che lo premiano per le sue gesta, curandolo e acconsentendo il suo trasferimento nelle frontiere dell’Ovest.

John viene scortato in Kansas nell’abbandonato avamposto di Fort Sedgewick dal mulattiere Timmons. Quando quest’ultimo viene assalito e ucciso dai nativi Pawnee, Dunbar rimane in completo isolamento. Dunbar sopravvive da solo, procacciandosi viveri e condividendo le sue giornate con il fido cavallo Cisco e con un lupo, soprannominato Due Calzini a causa delle macchie bianche sulle sue zampe.

Grazie alla conoscenza dei Sioux Lakota, rivali dei Pawnee, John inizierà ad apprezzare la cultura dei nativi e troverà l’amore con la sioux Alzata Con Pungo.

Forti dell’aiuto dell’ex ufficiale e favoriti dai fucili dei Confederati, i guerrieri della tribù riusciranno a vendicarsi degli storici avversari e Dunbar diventerà membro a tutti gli effetti della comunità, con il nome Balla Coi Lupi...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv