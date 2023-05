Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 8 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 8 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 8 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 8 Maggio 2023

Il Pianista (Drammatico, Biografico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Roman Polanski, con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Emilia Fox, Ruth Platt, Valentine Pelka e Ronan Vibert.



La trama del film : È il 1° settembre del 1939. La Germania ha appena dichiarato guerra alla Polonia. Wladyslaw Szpilman è un giovane e prodigioso pianista ebreo che sta eseguendo il Notturno di Chopin nella sala di registrazione radiofonica presso la quale lavora, quando una raffica di violente esplosioni distrugge la facciata del palazzo annunciando l'inizio del l'invasione nazista della Polonia: la vita di Wladyslaw e della sua famiglia è improvvisamente sconvolta.

Con l'occupazione di Varsavia la libertà individuale e quella collettiva viene definitivamente messa al bando. Iniziano subito le prime vessazioni accompagnate dalle disumane leggi razziali fino ad arrivare all'insensata recinzione del Ghetto, all'interno del quale il giovane viene esiliato insieme ai suoi familiari e a tutti gli ebrei della città.

Il talentuoso pianista, che non può far altro che assistere impotente e attonito all'orrore che si sta propagando, tuttavia non si lascia schiacciare dalle atrocità del dominio nazista e affronta con dignità la fame, la miseria, le angherie e le umiliazioni, lottando per tenere unita tutta la famiglia.

Anche quando è costretto a separarsi dai suoi cari, a causa della loro deportazione nei campi di sterminio, il musicista non perde la forza e la speranza e seppur rimasto solo nel ghetto...



Il Pianista: Trailer originale del film

(Drammatico, Biografico) , un film di Roman Polanski, con Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay, Maureen Lipman, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Emilia Fox, Ruth Platt, Valentine Pelka e Ronan Vibert. : È il 1° settembre del 1939. La Germania ha appena dichiarato guerra alla Polonia. Wladyslaw Szpilman è un giovane e prodigioso pianista ebreo che sta eseguendo il Notturno di Chopin nella sala di registrazione radiofonica presso la quale lavora, quando una raffica di violente esplosioni distrugge la facciata del palazzo annunciando l'inizio del l'invasione nazista della Polonia: la vita di Wladyslaw e della sua famiglia è improvvisamente sconvolta. Con l'occupazione di Varsavia la libertà individuale e quella collettiva viene definitivamente messa al bando. Iniziano subito le prime vessazioni accompagnate dalle disumane leggi razziali fino ad arrivare all'insensata recinzione del Ghetto, all'interno del quale il giovane viene esiliato insieme ai suoi familiari e a tutti gli ebrei della città. Il talentuoso pianista, che non può far altro che assistere impotente e attonito all'orrore che si sta propagando, tuttavia non si lascia schiacciare dalle atrocità del dominio nazista e affronta con dignità la fame, la miseria, le angherie e le umiliazioni, lottando per tenere unita tutta la famiglia. Anche quando è costretto a separarsi dai suoi cari, a causa della loro deportazione nei campi di sterminio, il musicista non perde la forza e la speranza e seppur rimasto solo nel ghetto...



Tower Heist: colpo ad alto livello (Azione, Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Brett Ratner, con Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey 'Gabby' Sidibe e Marcia Jean Kurtz.



La trama del film : A New York, il magnate Arthur Shaw detiene un lussuoso grattacielo a Central Park West. Josh Kovacs è il suo manager e nutre una forte ammirazione verso di lui: lavora con instancabile rigore e professionalità assolvendo a tutti gli impegni, inoltre dirige uno stuolo di dipendenti e ha rapporti distesi e accattivanti con tutti i clienti.

Una mattina gli agenti FBI irrompono nell'appartamento di Shaw e lo arrestano, accusandolo di bancarotta fraudolenta, costringendolo agli arresti domiciliari. Così Josh scopre che, in seguito a speculazioni sbagliate, l'amato capo ha lasciato sul lastrico i dipendenti, perché tutti i fondi pensionistici sono spariti.

Il tranquillo manager scatena le sue furie e si licenzia. Deluso, amareggiato e senza un soldo per andare avanti, insieme a suo cognato Charlie, coordinati dal ladro Slide, decidono di organizzare un furto di venti milioni di dollari nell'attico del magnate per riprendersi ciò che è loro e dividere il ricavato con tutti gli altri dipendenti.....



Tower Heist: colpo ad alto livello: Il nuovo trailer italiano in ESCLUSIVA

(Azione, Commedia) , un film di Brett Ratner, con Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey 'Gabby' Sidibe e Marcia Jean Kurtz. : A New York, il magnate Arthur Shaw detiene un lussuoso grattacielo a Central Park West. Josh Kovacs è il suo manager e nutre una forte ammirazione verso di lui: lavora con instancabile rigore e professionalità assolvendo a tutti gli impegni, inoltre dirige uno stuolo di dipendenti e ha rapporti distesi e accattivanti con tutti i clienti. Una mattina gli agenti FBI irrompono nell'appartamento di Shaw e lo arrestano, accusandolo di bancarotta fraudolenta, costringendolo agli arresti domiciliari. Così Josh scopre che, in seguito a speculazioni sbagliate, l'amato capo ha lasciato sul lastrico i dipendenti, perché tutti i fondi pensionistici sono spariti. Il tranquillo manager scatena le sue furie e si licenzia. Deluso, amareggiato e senza un soldo per andare avanti, insieme a suo cognato Charlie, coordinati dal ladro Slide, decidono di organizzare un furto di venti milioni di dollari nell'attico del magnate per riprendersi ciò che è loro e dividere il ricavato con tutti gli altri dipendenti.....



Master & Commander: Sfida ai confini del mare (Azione, Avventura) in onda su La7 alle ore 21.5 , un film di Peter Weir, con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall, Max Benitz, Lee Ingleby, Richard Pates, Robert Pugh, Richard McCabe, Ian Mercer, Tony Dolan, David Threlfall, Billy Boyd, Alex Palmer, Mark Lewis Jones, Richard Stroh, Thierry Segall, George Innes, William Mannering, Joseph Morgan, John DeSantis, Bryan Dick, Patrick Gallagher e Ousmane Thiam.



La trama del film : Nell'aprile del 1805, al largo delle coste del Brasile veleggia la NMS Surprise, l’imponente fregata della marina britannica guidata dal capitano Jack "Lucky" Aubrey, noto per la sua fortuna e per il suo coraggio nell'affrontare i nemici in battaglia. La Surprise ospita a bordo un micromondo ossia il suo equipaggio formato da duecento uomini, divisi in due categorie distinte e apparentemente inconciliabili. Ci sono gli ufficiali e i guardiamarina di rango aristocratico, giovani inviati sulla nave per imparare il mestiere della navigazione e del comando, e la ciurma di estrazione popolare composta da cinici lupi di mare.

A bordo della Surprise presta il suo servizio come ufficiale medico il dottor Stephen Maturin, chirurgo e naturalista, interessato più alla scienza che alla guerra. Aubrey ha ricevuto l’ordine dall’ammiragliato di “catturare, bruciare o distruggere” l’Acheron, uno dei più potenti vascelli della marina francese, che rappresenta una seria minaccia per il regno inglese poiché potrebbe portare Napoleone a infliggere un duro colpo all’Inghilterra estendendo la guerra anche nell’Oceano Pacifico.

Un giorno, dopo diverse settimane di navigazione tranquilla, l’Acheron sbuca all’improvviso dalla nebbia e attacca la Surprise. La nave francese si rivela ben superiore a quella britannica per stazza e per potenza di fuoco e la fuga appare l’unica possibilità di salvezza...

(Azione, Avventura) , un film di Peter Weir, con Russell Crowe, Paul Bettany, James D'Arcy, Edward Woodall, Chris Larkin, Max Pirkis, Jack Randall, Max Benitz, Lee Ingleby, Richard Pates, Robert Pugh, Richard McCabe, Ian Mercer, Tony Dolan, David Threlfall, Billy Boyd, Alex Palmer, Mark Lewis Jones, Richard Stroh, Thierry Segall, George Innes, William Mannering, Joseph Morgan, John DeSantis, Bryan Dick, Patrick Gallagher e Ousmane Thiam. : Nell'aprile del 1805, al largo delle coste del Brasile veleggia la NMS Surprise, l’imponente fregata della marina britannica guidata dal capitano Jack "Lucky" Aubrey, noto per la sua fortuna e per il suo coraggio nell'affrontare i nemici in battaglia. La Surprise ospita a bordo un micromondo ossia il suo equipaggio formato da duecento uomini, divisi in due categorie distinte e apparentemente inconciliabili. Ci sono gli ufficiali e i guardiamarina di rango aristocratico, giovani inviati sulla nave per imparare il mestiere della navigazione e del comando, e la ciurma di estrazione popolare composta da cinici lupi di mare. A bordo della Surprise presta il suo servizio come ufficiale medico il dottor Stephen Maturin, chirurgo e naturalista, interessato più alla scienza che alla guerra. Aubrey ha ricevuto l’ordine dall’ammiragliato di “catturare, bruciare o distruggere” l’Acheron, uno dei più potenti vascelli della marina francese, che rappresenta una seria minaccia per il regno inglese poiché potrebbe portare Napoleone a infliggere un duro colpo all’Inghilterra estendendo la guerra anche nell’Oceano Pacifico. Un giorno, dopo diverse settimane di navigazione tranquilla, l’Acheron sbuca all’improvviso dalla nebbia e attacca la Surprise. La nave francese si rivela ben superiore a quella britannica per stazza e per potenza di fuoco e la fuga appare l’unica possibilità di salvezza...



Nella tana dei lupi (Azione, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Christian Gudegast, con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte, Evan Jones, Jordan Bridges, Lewis Tan, Mo McRae, Michael Papajohn, Dawn Olivieri, Kaiwi Lyman e Meadow Williams.



La trama del film : La più famigerata banda di rapinatori degli Stati Uniti sta preparando il colpo del secolo ai danni dell'inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles, città che vanta il più alto tasso di rapine al mondo.

Nella gang, capitanata dall'impassibile Ray Merriman, spiccano il temibile Enson Levoux, il veterano Bosco Ostroman e "l'autista" Donnie Wilson, barista ed ex detenuto con un passato misterioso alle spalle.

Non sono dei ladri come tutti gli altri: agiscono con precisione chirurgica, pianificano tutto nei minimi dettagli e possono contare sull'esperienza maturata durante l'addestramento paramilitare e i periodi trascorsi in carcere. Il loro destino si scontra con la tempratissima squadra speciale anticrimine capitanata da "Big Nick" O'Brien, che sfrutta metodi non convenzionali e spesso poco ortodossi per catturare i criminali più pericolosi e sfuggenti...



Nella tana dei lupi: Secondo Trailer Italiano del Film - HD

(Azione, Drammatico) , un film di Christian Gudegast, con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte, Evan Jones, Jordan Bridges, Lewis Tan, Mo McRae, Michael Papajohn, Dawn Olivieri, Kaiwi Lyman e Meadow Williams. : La più famigerata banda di rapinatori degli Stati Uniti sta preparando il colpo del secolo ai danni dell'inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles, città che vanta il più alto tasso di rapine al mondo. Nella gang, capitanata dall'impassibile Ray Merriman, spiccano il temibile Enson Levoux, il veterano Bosco Ostroman e "l'autista" Donnie Wilson, barista ed ex detenuto con un passato misterioso alle spalle. Non sono dei ladri come tutti gli altri: agiscono con precisione chirurgica, pianificano tutto nei minimi dettagli e possono contare sull'esperienza maturata durante l'addestramento paramilitare e i periodi trascorsi in carcere. Il loro destino si scontra con la tempratissima squadra speciale anticrimine capitanata da "Big Nick" O'Brien, che sfrutta metodi non convenzionali e spesso poco ortodossi per catturare i criminali più pericolosi e sfuggenti...



Arrivederci Professore (Commedia, Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.25 , un film di Wayne Roberts, con Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski e Odessa Young.



La trama del film : E' la storia di Richard, professore universitario a cui viene diagnosticata una malattia che rischia di cambiare per sempre la sua vita. L'uomo decide così di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile.

La sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla carnalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. Vivendo al massimo, sperimentando nuovi piaceri mai provati negli anni precedenti, Richard si ritroverà faccia a faccia con il vero senso della vita e inizierà a risvegliare il suo sopito spirito interiore, che non ha nulla a che vedere con la sua nuova condotta....



Arrivederci Professore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Commedia, Drammatico) , un film di Wayne Roberts, con Johnny Depp, Zoey Deutch, Ron Livingston, Danny Huston, Rosemarie DeWitt, Siobhan Fallon Hogan, Paloma Kwiatkowski e Odessa Young. : E' la storia di Richard, professore universitario a cui viene diagnosticata una malattia che rischia di cambiare per sempre la sua vita. L'uomo decide così di rinunciare a ogni tipo di apparenza e a tutte le convenzioni, iniziando a vivere nel modo più coraggioso e libero possibile. La sua nuova vita spericolata attraversa ogni tipo di vizio, dal fumo al bere, dalla carnalità agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. Vivendo al massimo, sperimentando nuovi piaceri mai provati negli anni precedenti, Richard si ritroverà faccia a faccia con il vero senso della vita e inizierà a risvegliare il suo sopito spirito interiore, che non ha nulla a che vedere con la sua nuova condotta....



007 Spectre (Azione, Avventura, Thriller) in onda su TV8 alle ore 21.25, un film di Sam Mendes, con Daniel Craig, Monica Bellucci, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Jesper Christensen, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Andrew Scott, Rory Kinnear e Dave Bautista.



La trama del film: In questo episodio James Bond è diretto a Città del Messico, dove - secondo le direttive di M - deve sventare un attentato ad opera di un'organizzazione criminale. A Londra incontra il nuovo M, Gareth Mallory, subentrato dopo la morte del suo predecessore, che, dopo averlo accusato di aver causato un incidente diplomatico per aver condotto un'operazione priva di autorizzazioni, decide di sospenderlo. Successivamente M viene a sapere da C, Max Denbigh, di un piano volto a sostituire il sistema degli agenti segreti 00 con un progetto chiamato Nove Occhi, ma non persuaso dalle parole del collega, lo liquida in fretta. Lo stesso C ha difficoltà a convincere l'intelligence e la comunità internazionale della necessità del nuovo sistema.

Bond nel frattempo si reca segretamente a Roma, dove incontra e seduce la vedova dell'uomo che ha ucciso a Città del Messico (Monica Bellucci) per infiltrarsi nell'organizzazione criminale chiamata SPECTRE...



007 Spectre: Nuovo Trailer ufficiale italiano - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv