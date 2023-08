Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 7 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 7 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 7 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 7 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 7 Agosto 2023

Green Zone (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Paul Greengrass, con Matt Damon, Greg Kinnear, Jason Isaacs, Amy Ryan, Khalid Abdalla, Yigal Naor, Nicoye Banks, Said Faraj, Sean Huze, Bijan Daneshmand, Raad Rawi, Jerry Della Salla, Edouard H.R. Gluck, Allen Vaught, Brendan Gleeson e Antoni Corone.



La trama del film : Il 19 marzo 2003 il regime di Saddam Hussein viene rovesciato e le truppe statunitensi occupano l’Iraq, allo scopo di rintracciare e le armi di distruzioni di massa custodite nel territorio.

A informare i vertici degli Stati Uniti d’America era stato un informatore anonimo, tale ‘Magellano’, che avrebbe fornito le prove dell’esistenza dei pericolosi dispositivi sul suolo iracheno.

La delicata missione è affidata alla truppa capitanata da Roy Miller, che ha anche il compito di trovare e arrestare gli esponenti del regime dittatoriale, ancora latitanti.

Anche la giornalista del Wall Street Journal, Lawrie Dayne, che aveva diffuso per prima le soffiate di Magellano, giunge in Iraq per continuare la sua indagine. Le operazioni di Miller sono pilotate da un gruppo di intelligence che, tuttavia, continua a fornire informazioni errate sulla posizione delle armi, rendendo inutile l’intervento dei militari...



Green Zone: Il trailer del film con Matt Damon

Amiche di sangue (Drammatico, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Cory Finley, con Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke, Anton Yelchin, Paul Sparks, Francie Swift, Kaili Vernoff, Svetlana Orlova e Celeste Oliva.



La trama del film : Amanda e Lily, grandi amiche d’infanzia, si ritrovano dopo anni a ricostruire il loro rapporto. La complicità che le teneva unite infatti sembra non essere stata intaccata dal tempo trascorso.

Tuttavia, ciascuna delle due deve ora fare i conti con i conflitti interiori dell’altra. Amanda, ragazza intelligente, ma affetta da un disturbo emotivo, ha pagato con l’emarginazione sociale la decisione di squartare con un coltello il suo cavallo, da tempo malato, per porre fine alla sua sofferenza. Lily, invece, è una studentessa di una scuola prestigiosa che vive con un patrigno che disprezza e nonostante l’invidiabile condizione economica, non riesce a essere pienamente felice.

In un primo tempo Lily si avvicina all'ex amica solo dietro compenso della madre di lei, sempre più preoccupata per la figlia. Tuttavia, col trascorrere dei giorni comincia a farsi trasportare dalle logiche perverse di Amanda. Ed è così che, sullo sfondo della periferia del Connecticut, il rancore represso dell’una si unisce pericolosamente alle ambizioni dell’altra, dando vita ad un legame viscerale coronato da un patto diabolico...



Amiche di Sangue: Il trailer Ufficaile Italiano del film - HD

Flashdance (Drammatico, Musicale) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Adrian Lyne, con Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia Skala, Sunny Johnson, Kyle T. Heffner, Lee Ving, Ron Karabatsos, Belinda Bauer, Malcolm Danare, Philip Bruns, Micole Mercurio, Cynthia Rhodes, Don Brockett, Lucy Lee Flippin, Stacey Pickren, Durga McBroom, Marc Lemberger, Wayne Frost, Kenneth Gabbert, Richard Colon, Liz Sagal e Norman Scott.



La trama del film : Il film racconta la storia di una ragazza diciottenne appassionata di danza, Alex Owens, che lavora di giorno come saldatrice in una fabbrica e di sera presso un locale notturno come ballerina.

Il suo sogno nel cassetto è quello di riuscire ad entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh, per diventare ballerina di professione. Alex, sostenuta e incoraggiata dalla sua anziana amica Hanna ex danzatrice classica, decide di provare ad affrontare le audizioni della scuola e si allena sino allo sfinimento, nella speranza di riuscire ad eseguire una buona esibizione ed essere ammessa al corso.

Quando arriva il giorno per effettuare l’iscrizione, la forte ansia e lo scoraggiante senso di inadeguatezza che l'assalgono inducono la ragazza a rinunciare al suo sogno. Ma la sua passione e la sua lampante attitudine per la danza non possono essere soffocate ancora per molto. Una notte la giovane promessa ballerina incontra, nel night club in cui si esibisce, il suo datore di lavoro, Nick Hurley, tra i due scatta un’attrazione reciproca anche se Alex respinge in ogni modo la sua infatuazione perché spaventata dal fatto che l’uomo sia il suo diretto superiore in fabbrica...

Si accettano miracoli (Drammatico) in onda su Nove alle ore 21.40, un film di Alessandro Siani, con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte e Gigi Savoia.



La trama del film: C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all'inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare...



Si accettano miracoli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

