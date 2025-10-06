TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 6 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 6 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 6 Ottobre 2025.

  • Tre uomini e una gamba
    Comico, 1997, durata: 98 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier
    con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Maria Pia Casilio e Augusto Zucchi.

  • Nave fantasma - Ghost Ship
    Horror, Thriller, 2002, durata: 91 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Steve Beck
    con Julianna Margulies, Gabriel Byrne, Ron Eldard, Isaiah Washington, Desmond Harrington, Karl Urban, Alex Dimitriades ed Emily Browning.

  • Rio Lobo
    Western, 1970, durata: 114 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Howard Hawks
    con John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill, Jack Elam, Christopher Mitchum, Victor French, Susana Dosamantes, Sherry Lansing, David Huddleston, Mike Henry e Bill Williams.

  • Amore e Misericordia - Il diario di Santa Faustina
    Biografico, Drammatico, 2019, durata: 104 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Michal Kondrat
    con Kamila Kaminska, Maciej Malysa e Janusz Chabior.

  • Ritorno al futuro 2
    Commedia, Fantascienza, 1989, durata: 108 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Robert Zemeckis
    con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Casey Siemaszko, Billy Zane e Elijah Wood.


  • Allarme Rosso
    Azione, Drammatico, Thriller, 1995, durata: 116 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Tony Scott
    con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, Viggo Mortensen, James Gandolfini, Rocky Carroll, Jaime Gomez, Michael Milhoan, Scott Burkholder, Danny Nucci, Lillo Brancato, Rick Schroder, Steve Zahn e Ryan Phillippe.

  • The Blind Side
    Biografico, Drammatico, 2009, durata: 128 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di John Lee Hancock
    con Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Kathy Bates, Lily Collins, Jae Head, Ray McKinnon, Kim Dickens e Adriane Lenox.

  • The Deep Dark
    Horror, Thriller, 2023, durata: 101 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Mathieu Turi
    con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Thomas Solivérès, Jean-Hugues Anglade, Bruno Sanches, Diego Martin e Philippe Torreton.


  • E poi c'è Katherine
    Commedia, Drammatico, 2019, durata: 102 min
    in onda alle 21:20 su Rai 5
    un film di Nisha Ganatra
    con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, John Early e Paul Walter Hauser.


  • The November Man
    Azione, Spionaggio, Thriller, 2014, durata: 108 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Roger Donaldson
    con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic, Lazar Ristovski, Mediha Musliovic, Eliza Taylor e Caterina Scorsone.


  • Pane, amore e bacon
    Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Allan Harmon
    con Natalie Hall, Michael Rady, Michael Karl Richards, Casey Manderson, Barbara Tyson, Ian Collins e Olivia Steele Falconer.


  • I Mercenari 3
    Azione, Avventura, Thriller, 2014, durata: 126 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Patrick Hughes
    con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Kellan Lutz, Terry Crews, Kelsey Grammer, Randy Couture, Ronda Rousey, Victor Ortiz e Glen Powell.


  • The Impossible
    Drammatico, 2012, durata: 114 min
    in onda alle 21:27 su La5
    un film di Juan Antonio Bayona
    con Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Marta Etura, Sönke Möhring e Geraldine Chaplin.


  • Now You See Me - I maghi del crimine
    Thriller, 2013, durata: 115 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Louis Leterrier
    con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman, Common, Michael Kelly e David Warshofsky.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

