Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 6 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 6 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 6 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 6 Ottobre 2025

Tre uomini e una gamba

Comico, 1997, durata: 98 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Maria Pia Casilio e Augusto Zucchi.

Comico, 1997, durata: 98 min un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Maria Pia Casilio e Augusto Zucchi.

Nave fantasma - Ghost Ship

Horror, Thriller, 2002, durata: 91 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Steve Beck

con Julianna Margulies, Gabriel Byrne, Ron Eldard, Isaiah Washington, Desmond Harrington, Karl Urban, Alex Dimitriades ed Emily Browning.

Horror, Thriller, 2002, durata: 91 min un film di Steve Beck con Julianna Margulies, Gabriel Byrne, Ron Eldard, Isaiah Washington, Desmond Harrington, Karl Urban, Alex Dimitriades ed Emily Browning.

Rio Lobo

Western, 1970, durata: 114 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Howard Hawks

con John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O'Neill, Jack Elam, Christopher Mitchum, Victor French, Susana Dosamantes, Sherry Lansing, David Huddleston, Mike Henry e Bill Williams.



Amore e Misericordia - Il diario di Santa Faustina

Biografico, Drammatico, 2019, durata: 104 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Michal Kondrat

con Kamila Kaminska, Maciej Malysa e Janusz Chabior.

Biografico, Drammatico, 2019, durata: 104 min un film di Michal Kondrat con Kamila Kaminska, Maciej Malysa e Janusz Chabior.

Ritorno al futuro 2

Commedia, Fantascienza, 1989, durata: 108 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Robert Zemeckis

con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Casey Siemaszko, Billy Zane e Elijah Wood.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ritorno-al-futuro-2/4707/video/?vid=39298" title="Ritorno al Futuro 2: Clip del Film: Marty acquista Il Grande Almanacco Sportivo - HD">Ritorno al Futuro 2: Clip del Film: "Marty acquista Il Grande Almanacco Sportivo" - HD</a>

Commedia, Fantascienza, 1989, durata: 108 min un film di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Casey Siemaszko, Billy Zane e Elijah Wood.

Allarme Rosso

Azione, Drammatico, Thriller, 1995, durata: 116 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Tony Scott

con Denzel Washington, Gene Hackman, Matt Craven, George Dzundza, Viggo Mortensen, James Gandolfini, Rocky Carroll, Jaime Gomez, Michael Milhoan, Scott Burkholder, Danny Nucci, Lillo Brancato, Rick Schroder, Steve Zahn e Ryan Phillippe.



The Blind Side

Biografico, Drammatico, 2009, durata: 128 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di John Lee Hancock

con Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Kathy Bates, Lily Collins, Jae Head, Ray McKinnon, Kim Dickens e Adriane Lenox.

Biografico, Drammatico, 2009, durata: 128 min un film di John Lee Hancock con Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Kathy Bates, Lily Collins, Jae Head, Ray McKinnon, Kim Dickens e Adriane Lenox.

The Deep Dark

Horror, Thriller, 2023, durata: 101 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Mathieu Turi

con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Thomas Solivérès, Jean-Hugues Anglade, Bruno Sanches, Diego Martin e Philippe Torreton.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-deep-dark/67863/video/?vid=48077" title="The Deep Dark: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Deep Dark: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Horror, Thriller, 2023, durata: 101 min un film di Mathieu Turi con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Thomas Solivérès, Jean-Hugues Anglade, Bruno Sanches, Diego Martin e Philippe Torreton.

E poi c'è Katherine

Commedia, Drammatico, 2019, durata: 102 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Nisha Ganatra

con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, John Early e Paul Walter Hauser.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/e-poi-c-e-katherine/56690/video/?vid=32311" title="E poi c'è Katherine: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">E poi c'è Katherine: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



The November Man

Azione, Spionaggio, Thriller, 2014, durata: 108 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Roger Donaldson

con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic, Lazar Ristovski, Mediha Musliovic, Eliza Taylor e Caterina Scorsone.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-november-man/50615/video/?vid=15918" title="The November Man: Il trailer del film, versione originale">The November Man: Il trailer del film, versione originale</a>

Azione, Spionaggio, Thriller, 2014, durata: 108 min un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic, Lazar Ristovski, Mediha Musliovic, Eliza Taylor e Caterina Scorsone.

Pane, amore e bacon

Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Allan Harmon

con Natalie Hall, Michael Rady, Michael Karl Richards, Casey Manderson, Barbara Tyson, Ian Collins e Olivia Steele Falconer.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/pane-amore-e-bacon/64175/video/?vid=41690" title="Pane, Amore e Bacon: Il Trailer Ufficiale e una Clip del Film - HD">Pane, Amore e Bacon: Il Trailer Ufficiale e una Clip del Film - HD</a>

Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 85 min un film di Allan Harmon con Natalie Hall, Michael Rady, Michael Karl Richards, Casey Manderson, Barbara Tyson, Ian Collins e Olivia Steele Falconer.

I Mercenari 3

Azione, Avventura, Thriller, 2014, durata: 126 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Patrick Hughes

con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Kellan Lutz, Terry Crews, Kelsey Grammer, Randy Couture, Ronda Rousey, Victor Ortiz e Glen Powell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-mercenari-3/50231/video/?vid=16008" title="I Mercenari 3: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD">I Mercenari 3: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD</a>



The Impossible

Drammatico, 2012, durata: 114 min

in onda alle 21:27 su La5

un film di Juan Antonio Bayona

con Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Marta Etura, Sönke Möhring e Geraldine Chaplin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-impossible/49069/video/?vid=10398" title="The Impossible: il trailer italiano definitivo del film">The Impossible: il trailer italiano definitivo del film</a>

Drammatico, 2012, durata: 114 min un film di Juan Antonio Bayona con Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Marta Etura, Sönke Möhring e Geraldine Chaplin.

Now You See Me - I maghi del crimine

Thriller, 2013, durata: 115 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Louis Leterrier

con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman, Common, Michael Kelly e David Warshofsky.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/now-you-see-me-i-maghi-del-crimine/48997/video/?vid=11525" title="Now You See Me - I maghi del crimine: Il trailer italiano del film">Now You See Me - I maghi del crimine: Il trailer italiano del film</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv