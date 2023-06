Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 5 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 5 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 5 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 5 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 5 Giugno 2023

Trafficanti (Commedia, Drammatico, Thriller, Azione) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Todd Phillips, con Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Bradley Cooper, Shaun Toub, Barry Livingston, Brenda Koo, JB Blanc e Said Faraj.



La trama del film : segue le vicende di David Packouz, un massaggiatore che vive a Miami insieme alla sua fidanzata Iz. Tutto inizia quando l'uomo decide di investire tutti i suoi soldi in un affare che, però, fallisce. Un giorno incontra un suo vecchio amico, Ephraim Diveroli, che gli offre un lavoro presso l'azienda Aey, che lui stesso ha fondato, per vendere armi al governo degli Stati Uniti nella guerra in Iraq. David è restio, ma quando scopre che la sua compagna è in dolce attesa, decide di accettare senza dirle nulla. Ephraim gli spiega che l’imprenditore Ralph Slutzky finanzia la loro impresa credendo in realtà che il gruppo venda armi per proteggere Israele.

La situazione si complica quando salta un carico di migliaia di pistole Beretta da consegnare alla polizia irachena a Baghdad e che, invece, finisce in Giordania. I due sono costretti a volare fin lì per sistemare la questione...



Trafficanti: Nuovo trailer italiano - HD

L'Ombra delle Spie (Drammatico, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Dominic Cooke, con Benedict Cumberbatch, Rachel Brosnahan, Merab Ninidze, Anton Lesser, Angus Wright, Vladimir Chuprikov, Jessie Buckley, Kirill Pirogov, Keir Hills, Mariya Mironova, James Schofield, Fred Haig, Jonathan Harden e Olga Koch.



La trama del film : Il film racconta la storia vera di Greville Wynne, un uomo d'affari inglese, che durante gli anni della Guerra Fredda divenne una spia, reclutata dall'MI6 - l'intelligence britannica - per ottenere informazioni. A causa del suo lavoro, infatti, Wynne era solito viaggiare nell'Europa orientale, cosa che spinse i servizi segreti a ingaggiarlo come corriere, così da ottenere dalla sua fonte russa, Oleg Penkovsky, le informazioni top-secret sul programma nucleare sovietico e la crisi dei missili cubani. Un reclutamento, quello di Wynne, che lo ha portato a percorrere vie pericolose e a rischiare la sua stessa vita, pur di salvare il mondo da una catastrofe nucleare...



L'Ombra delle Spie: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'incredibile Hulk (Azione, Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Louis Leterrier, con Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Robert Downey Jr., Tim Blake Nelson, Ty Burrell, Christina Cabot e Peter Mensah.



La trama del film : Il dottor Bruce Banner, insieme alla sua collega e fidanzata Betty, è impegnato nella realizzazione di un esperimento destinato a rendere gli esseri umani immuni alle radiazioni gamma. Il progetto gli è stato commissionato dal generale Thaddeus Ross, padre della sua amata, con il vero intento di ottenere un "super soldato".

Dopo essere stato esposto accidentalmente alle radiazioni gamma, Banner si trasforma in un gigantesco e incontrollabile mostro verde, l’Hulk. Lo scienziato comprende subito che la trasformazione non è permanente, ma è una reazione temporanea dovuta a uno stato emotivo di forte agitazione. Un giorno, trasformatosi nel mostro verde, Banner distrugge il laboratorio e l'area circostante, uccidendo diverse persone e ferendo Ross e Betty. Afflitto per aver quasi ucciso la sua ragazza e non volendo diventare un’arma dei militari, il superuomo scappa, facendo perdere le proprie tracce.

Cinque anni dopo il dottore lavora in una fabbrica a Rio de Janeiro, in Brasile, mentre cerca una cura per la sua condizione...



L'incredibile Hulk: Il trailer del film con Edward Norton

Pain & Gain - muscoli e denaro (Drammatico, Commedia, Azione) in onda su TV8 alle ore 21.30, un film di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony Mackie, Ed Harris, Bar Paly, Rob Corddry, Tony Shalhoub, Ken Jeong, Rebel Wilson, Michael Rispoli, Emily Rutherfurd, Larry Hankin, Tony Plana e Peter Stormare.



La trama del film: Nel 1995, il body builder Daniel Lugo viene rilasciato dalla prigione di Miami e contatta John Mese, proprietario della palestra "Sun Gym", per convincerlo ad assumerlo. Ottenuto il lavoro, Lugo riesce ad attirare molti clienti e stringe amicizia con il personal trainer Adrian Doorbal, ossessionato dai muscoli e dipendente dagli steroidi. Bramoso di migliorare il suo stile di vita, Lugo decide di punire lo snob e arrogante magnate Victor Kershaw, nuovo cliente della palestra, rapendolo e costringendolo a cedere tutti i suoi averi. Per assicurarsi che il piano vada a buon fine, Lugo coinvolge Doorbal e l’ex detenuto Paul Doyle, formando la "Sun Gym Gang"....



Pain & Gain - muscoli e denaro: Il nuovo trailer italiano in HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Dragon: la storia di Bruce Lee (Biografico) in onda alle 21 su Iris , un film di Rob Cohen, con Jason Scott Lee, Lauren Holly, Robert Wagner, Michael Learned, Nancy Kwan, Kay Tong Lim, Ric Young, Sam Hau, Luoyong Wang, Ed Parker Jr., Sterling Macer Jr., Ong Soo Han, Sven-Ole Thorsen, Aki Aleong, Eric Bruskotter e John Cheung.

Una moglie bellissima (Commedia) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko, Francesco Guccini e Tony Sperandeo.

Il meraviglioso paese (Avventura, Western) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Robert Parrish, con Robert Mitchum, Julie London, Gary Merrill e Pedro Armendáriz.

Rosamunde Pilcher: Un'eredità pesante (Drammatico, Sentimentale) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Heidi Kranz, con Ulrike Folkerts, Dirk Martens, Paula Schramm, Max Hemmersdorfer, Max Urlacher, Maja-Celiné Probst, Patrick Mölleken, Victoria Reich e Richard Walsh.

Un poliziotto alle elementari (Poliziesco, Commedia) in onda alle 21.10 su TwentySeven, un film di Ivan Reitman, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Betty Lou Henson, Roma, Stephen Root, John Steinkamp, Park Overall, Cathy Moriarty, Robert Nelson, Richard Portnow, Alix Koromzay, Tom Kirlander, Tom Dugan, Lee Forest, John Hammil, Heidi Szedberg, Carroll Baker e Angela Bassett

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

