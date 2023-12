Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 4 Dicembre, in prima serata

News Cinema

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Lunedì 4 Dicembre 2023

Ariaferma (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Leonardo Capuano, Antonio Buil Pueyo, Giovanni Vastarella e Francesca Ventriglia.



La trama del film : Il film è ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile...



Ariaferma: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Rocky Balboa (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Sylvester Stallone, con Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Antonio Tarver, James Francis Kelly III, Tony Burton, Henry G. Sanders, Tim Carr, Peter Defeo, Nancy de Zutter, Michael Ahl, Frank Hansen, Marvin Beck, Frank Bednarz, A.J. Benza, Ron Borges, Angela Boyd, James Binns, Michael Buffer, Rick Collum e Tony Devon.



La trama del film : Il film è ambientato a Philadelphia e racconta di come è cambiata la vita di Rocky Balboa dopo che la moglie Adriana è morta a causa di un tumore. L'ex pugile ha aperto un ristorante, chiamato "Adrian's", dove tiene compagnia ai clienti raccontando le sue storie sul pugilato. Così le sue giornate trascorrono tra i racconti dei suoi trionfi sul ring e le visite nostalgiche al cimitero a trovare la sua amata. A un certo punto in Tv viene proposta una simulazione di un incontro di boxe fra Rocky e Mason "The Line" Dixon, campione del mondo: in questa simulazione Lo Stallone Italiano viene dato per vincente. Dixon, che non è molto amato, poiché nei suoi incontri non c'è spettacolo (spesso terminano al primo round), approfitta della simulazione appena trasmessa e del fatto che Rocky ha dichiarato che tornerebbe a combattere. Così gli agenti del campione in carica contattano il pugile italo-americano per un incontro di esibizione...

Ti presento Sofia (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21.15, un film di Guido Chiesa, con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino e Bob Messini.



La trama del film: Il film vede protagonisti Gabriele, Mara e la piccola Sofia.

Lui è un padre goffo e ossessivo, lei una donna tutta d'un pezzo che non vuole avere figli. La piccola, figlia di lui, cambierà il loro approccio alla vita e li costringerà ad andare oltre i propri limiti...



Ti presento Sofia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

