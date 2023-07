Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 3 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 3 Luglio 2023

Nato il quattro luglio (Drammatico, Guerra) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Oliver Stone, con Tom Cruise, Kyra Sedgwick, Willem Dafoe, Bryan Larkin, Raymond J. Barry, Caroline Kava, Josh Evans, Jamie Talisman, Anne Bobby, Samantha Larkin, Tom Berenger, Frank Whaley, Jerry Levine, Richard Panebianco, Rob Camilletti, Stephen Baldwin, Cordelia González, Tom Sizemore e Lili Taylor.



La trama del film : Il film racconta la storia di Ron Kovic, un ragazzo nato proprio nel giorno in cui si festeggia l'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Cresciuto da una famiglia molto cattolica, trascorre le sue giornate dividendosi tra la scuola e lo sport, credendo fortemente negli ideali americani tanto che, raggiunta la maggiore età, decide di arruolarsi nei Marines. Una volta diventato sergente, viene inviato in Vietnam per fronteggiare la guerra in corso: qui vede con i suoi occhi l’orrore del massacro di civili, compresi donne e bambini. La sua esperienza militare si conclude in seguito a un duro colpo sul campo che gli fa perdere l’uso delle gambe, facendolo diventare anche impotente. Questo lo costringe a fare ritorno nella sua patria, che nel frattempo è profondamente cambiata: la guerra non è sentita poi così tanto e, nonostante lui creda di essere un eroe, non è trattato come tale dagli altri. Nel tentativo di reinserirsi nella società, Ron rincontra Donna, una ragazza che aveva amato al liceo e che ora è diventata una pacifista attiva. Anche grazie a lei comincia a vivere in maniera diversa da come ha sempre fatto: beve, la sua fede vacilla e la convivenza con la sua famiglia diventa davvero difficile. Così decide di trasferirsi a Villa Dulce, dove abitano altri reduci di guerra, convinto di poter finalmente trovare un po’ di serenità. Ma quello che vede, invece, lo sconvolge a tal punto da farlo ritornare a casa. È allora che decide di cambiare completamente la sua vita...



Nato il quattro luglio: il trailer del film

La casa di famiglia (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Augusto Fornari, con Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci, Tony Fornari e Nicoletta Romanoff.



La trama del film : Finito sul lastrico, Alex chiede un prestito alla sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Gli eventi di La casa di famiglia prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di famiglia e persino all'amato cane. Inizia anche la recita e la collezione di bugie a fin di bene...



La casa di famiglia: Il trailer del film - HD

Il corvo (Fantasy, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Alex Proyas, con Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Bai Ling, Anna Levine, Laurence Mason, Michael Massee, Angel David, Rochelle Davis, Jon Polito, Bill Raymond, Sofia Shinas e Tony Todd.



La trama del film : Il film segue la vendetta di Eric Draven, resuscitato grazie al compimento della profezia del corvo, guardiano della dimensione che collega il mondo dei vivi a quello ultraterreno. Un anno prima, durante la cruenta Devil’s Night, quattro balordi si introdussero nella casa che Draven condivideva con la sua promessa sposa Shelly Webster, aggredendola e abusando a turno della donna. Tornato a casa, Eric fu accoltellato, scaraventato da una finestra e ucciso con un colpo al cuore, mentre Shelly passò trenta ore di agonia prima di morire, in ospedale.

Grazie alla sua nuova natura sovrannaturale e ai poteri del corvo, Eric vuole scovare i quattro responsabili e ucciderli senza pietà. Con la complicità dell’amica Sarah Mohr e dell’onesto poliziotto Darryl Albrecht, che vegliò su Shelly in ospedale, l’uomo torna nella sua casa e, mascherato da Pierrot, fa visita al primo balordo...



Il corvo: Il trailer italiano del film

Sotto il segno del pericolo (Azione, Thriller) in onda su La7 alle ore 21.15, un film di Phillip Noyce, con Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones, Joaquim de Almeida, Thora Birch, Tom Tammy, Hope Lange, Miguel Sandoval, Ann Magnuson, Donald Moffat, Benjamin Bratt, Henry Czerny, Raymond Cruz, Harris Yulin e Jaime Gomez.



La trama del film: L’intrepido Jack Ryan è stato nominato vice direttore dell’intelligence della CIA, che ha il compito di indagare sui traffici del cartello di droga colombiano in America. A volere la formazione della squadra speciale è stato il presidente Bennett, scosso dal ritrovamento dei cadaveri dell’affarista Peter Hardin e della sua famiglia su uno yatch a largo della costa. L’uomo, infatti, è stato giustiziato dai narcotrafficanti per aver rubato 650 milioni di dollari al criminale Ernesto Escobedo.

Dal momento che Ryan viene tenuto all’oscuro del vero motivo che ha spinto il presidente a formare l’intelligence, l’uomo si trova coinvolto in un imprevisto attacco di Félix Cortez, ex agente segreto cubano agli ordini di Escobedo. In realtà Cortez pianifica di scatenare una guerra tra cartelli rivali, al fine di poter trarre benefici e diventare il nuovo re dei narcotrafficanti.

Così, mentre Ryan scampa miracolosamente alla morte e cerca informazioni su quanto sta accadendo in Colombia, il consigliere americano James Cutter assolda l’agente Robert Ritter come sicario, incaricandolo di inscenare una serie di attentati che ricadranno sul cartello di Cali e coinvolgeranno soldati americani...

