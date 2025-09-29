TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 29 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 29 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 29 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 29 Settembre 2025.

  • Sono solo fantasmi
    Commedia, 2019, durata: 99 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Christian De Sica e Brando De Sica
    con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Gianni Parisi, Leo Gullotta, Francesco Bruni e Valentina Martone.


  • Il grande Jake
    Western, 1971, durata: 110 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di George Sherman
    con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Glenn Corbett, John Doucette, Maureen O'Hara, Jim Davis, John Agar e Harry Carey Jr..

  • David e Golia
    Storico, 1960, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Ferdinando Baldi e Richard Pottier
    con Orson Welles, Ivica Pajer, Hilton Edwards, Massimo Serato, Eleonora Rossi Drago, Giulia Rubini, Pierre Cressoy, Furio Meniconi, Dante Maggio e Luigi Tosi.

  • Tornare a vincere
    Drammatico, 2020, durata: 108 min
    in onda alle 21:12 su 20
    un film di Gavin O'Connor
    con Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Hayes MacArthur, Da'Vinchi, Matthew Glave, Glynn Turman e Todd Stashwick.


  • Pearl Harbor
    Azione, Drammatico, Guerra, 2001, durata: 183 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di Michael Bay
    con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, William Lee Scott, Greg Baine, Ewen Bremner, Alec Baldwin, Jon Voight, Tom Sizemore, Michael Shannon, Colm Feore, Peter Firth, Cuba Gooding Jr., Catherine Kellner, Jennifer Garner, Jaime King, Sara Rue, Dan Aykroyd e Cary-Hiroyuki Tagawa.


  • Ritorno al futuro
    Commedia, Fantascienza, 1985, durata: 116 min
    in onda alle 21:17 su TwentySeven
    un film di Robert Zemeckis
    con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure, Wendie Jo Sperber e George DiCenzo.


  • Vermin
    Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Sébastien Vaniček
    con Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Nga, Mahamadou Sangaré e Abdellah Moundy.


  • Storia di mia moglie
    Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 169 min
    in onda alle 21:20 su Rai 5
    un film di Ildikó Enyedi
    con Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Luna Wedler, Josef Hader, Ulrich Matthes e Udo Samel.


  • Una Giusta Causa
    Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Mimi Leder
    con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Cailee Spaeny, Jack Reynor e Stephen Root.


  • The Illusionist - L'illusionista
    Drammatico, Fantasy, Thriller, 2006, durata: 110 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Neil Burger
    con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Jake Wood, Tom Fisher, Aaron Johnson e Eleanor Tomlinson.

  • Vuoi sposarmi?
    Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Sönke Wortmann
    con Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Edin Hasanovic, Ernst Stötzner, Marion Breckwoldt, Patrick Heyn, Swetlana Schönfeld e Hedi Kriegeskotte.

  • Pane al limone con semi di papavero
    Drammatico, 2021, durata: 118 min
    in onda alle 21:23 su La5
    un film di Benito Zambrano
    con Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilú Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci e Pere Arquillué.


  • I Mercenari 2
    Azione, Avventura, Thriller, 2012, durata: 102 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Simon West
    con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Scott Adkins, Nan Yu, Amanda Ooms e Charisma Carpenter.


  • Django Unchained
    Drammatico, Western, 2012, durata: 165 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Quentin Tarantino
    con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, David Steen, Dana Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Ato Essandoh, Sammi Rotibi, Clay Donahue, Escalante Lundy, Miriam F. Glover, Don Johnson e Franco Nero.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

