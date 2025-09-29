Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 29 Settembre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 29 Settembre 2025
-
Sono solo fantasmi
Commedia, 2019, durata: 99 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Christian De Sica e Brando De Sica
con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Gianni Parisi, Leo Gullotta, Francesco Bruni e Valentina Martone.
-
Il grande Jake
Western, 1971, durata: 110 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di George Sherman
con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Glenn Corbett, John Doucette, Maureen O'Hara, Jim Davis, John Agar e Harry Carey Jr..
-
David e Golia
Storico, 1960, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Ferdinando Baldi e Richard Pottier
con Orson Welles, Ivica Pajer, Hilton Edwards, Massimo Serato, Eleonora Rossi Drago, Giulia Rubini, Pierre Cressoy, Furio Meniconi, Dante Maggio e Luigi Tosi.
-
Tornare a vincere
Drammatico, 2020, durata: 108 min
in onda alle 21:12 su 20
un film di Gavin O'Connor
con Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Hayes MacArthur, Da'Vinchi, Matthew Glave, Glynn Turman e Todd Stashwick.
-
Pearl Harbor
Azione, Drammatico, Guerra, 2001, durata: 183 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Michael Bay
con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, William Lee Scott, Greg Baine, Ewen Bremner, Alec Baldwin, Jon Voight, Tom Sizemore, Michael Shannon, Colm Feore, Peter Firth, Cuba Gooding Jr., Catherine Kellner, Jennifer Garner, Jaime King, Sara Rue, Dan Aykroyd e Cary-Hiroyuki Tagawa.
-
Ritorno al futuro
Commedia, Fantascienza, 1985, durata: 116 min
in onda alle 21:17 su TwentySeven
un film di Robert Zemeckis
con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure, Wendie Jo Sperber e George DiCenzo.
-
Vermin
Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Sébastien Vaniček
con Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Nga, Mahamadou Sangaré e Abdellah Moundy.
-
Storia di mia moglie
Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 169 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Ildikó Enyedi
con Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Luna Wedler, Josef Hader, Ulrich Matthes e Udo Samel.
-
Una Giusta Causa
Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Mimi Leder
con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Cailee Spaeny, Jack Reynor e Stephen Root.
-
The Illusionist - L'illusionista
Drammatico, Fantasy, Thriller, 2006, durata: 110 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Neil Burger
con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Jake Wood, Tom Fisher, Aaron Johnson e Eleanor Tomlinson.
-
Vuoi sposarmi?
Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Sönke Wortmann
con Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Edin Hasanovic, Ernst Stötzner, Marion Breckwoldt, Patrick Heyn, Swetlana Schönfeld e Hedi Kriegeskotte.
-
Pane al limone con semi di papavero
Drammatico, 2021, durata: 118 min
in onda alle 21:23 su La5
un film di Benito Zambrano
con Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilú Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci e Pere Arquillué.
-
I Mercenari 2
Azione, Avventura, Thriller, 2012, durata: 102 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Simon West
con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Scott Adkins, Nan Yu, Amanda Ooms e Charisma Carpenter.
-
Django Unchained
Drammatico, Western, 2012, durata: 165 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Quentin Tarantino
con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, David Steen, Dana Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Ato Essandoh, Sammi Rotibi, Clay Donahue, Escalante Lundy, Miriam F. Glover, Don Johnson e Franco Nero.
