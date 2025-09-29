Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 29 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 29 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 29 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 29 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 29 Settembre 2025

Sono solo fantasmi

Commedia, 2019, durata: 99 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Christian De Sica e Brando De Sica

con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco Tognazzi, Gianni Parisi, Leo Gullotta, Francesco Bruni e Valentina Martone.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sono-solo-fantasmi/56448/video/?vid=32777" title="Sono Solo Fantasmi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sono Solo Fantasmi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il grande Jake

Western, 1971, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di George Sherman

con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne, Christopher Mitchum, Bruce Cabot, Bobby Vinton, Glenn Corbett, John Doucette, Maureen O'Hara, Jim Davis, John Agar e Harry Carey Jr..

David e Golia

Storico, 1960, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Ferdinando Baldi e Richard Pottier

con Orson Welles, Ivica Pajer, Hilton Edwards, Massimo Serato, Eleonora Rossi Drago, Giulia Rubini, Pierre Cressoy, Furio Meniconi, Dante Maggio e Luigi Tosi.



Tornare a vincere

Drammatico, 2020, durata: 108 min

in onda alle 21:12 su 20

un film di Gavin O'Connor

con Ben Affleck, Al Madrigal, Janina Gavankar, Michaela Watkins, Hayes MacArthur, Da'Vinchi, Matthew Glave, Glynn Turman e Todd Stashwick.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/tornare-a-vincere/58043/video/?vid=32890" title="Tornare a Vincere: Il Trailer Italiano del Film - HD">Tornare a Vincere: Il Trailer Italiano del Film - HD</a>

Pearl Harbor

Azione, Drammatico, Guerra, 2001, durata: 183 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Michael Bay

con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, William Lee Scott, Greg Baine, Ewen Bremner, Alec Baldwin, Jon Voight, Tom Sizemore, Michael Shannon, Colm Feore, Peter Firth, Cuba Gooding Jr., Catherine Kellner, Jennifer Garner, Jaime King, Sara Rue, Dan Aykroyd e Cary-Hiroyuki Tagawa.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/pearl-harbor/1639/video/?vid=8151" title="Pearl Harbor: Il trailer italiano del film">Pearl Harbor: Il trailer italiano del film</a>

Ritorno al futuro

Commedia, Fantascienza, 1985, durata: 116 min

in onda alle 21:17 su TwentySeven

un film di Robert Zemeckis

con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Claudia Wells, Marc McClure, Wendie Jo Sperber e George DiCenzo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ritorno-al-futuro/5724/video/?vid=47923" title="Ritorno al Futuro: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione 4K per il 40esimo Anniversario del Film - HD">Ritorno al Futuro: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione 4K per il 40esimo Anniversario del Film - HD</a>



Vermin

Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Sébastien Vaniček

con Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Nga, Mahamadou Sangaré e Abdellah Moundy.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/vermin/63755/video/?vid=48036" title="Vermin: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Vermin: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Storia di mia moglie

Drammatico, Sentimentale, 2021, durata: 169 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Ildikó Enyedi

con Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine Trinca, Luna Wedler, Josef Hader, Ulrich Matthes e Udo Samel.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/storia-di-mia-moglie/61213/video/?vid=38202" title="Storia di mia Moglie: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Storia di mia Moglie: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Una Giusta Causa

Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Mimi Leder

con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Cailee Spaeny, Jack Reynor e Stephen Root.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/una-giusta-causa/54961/video/?vid=31277" title="Una Giusta Causa: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Una Giusta Causa: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>



The Illusionist - L'illusionista

Drammatico, Fantasy, Thriller, 2006, durata: 110 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Neil Burger

con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Jake Wood, Tom Fisher, Aaron Johnson e Eleanor Tomlinson.

Vuoi sposarmi?

Commedia, Sentimentale, 2022, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Sönke Wortmann

con Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Edin Hasanovic, Ernst Stötzner, Marion Breckwoldt, Patrick Heyn, Swetlana Schönfeld e Hedi Kriegeskotte.

Pane al limone con semi di papavero

Drammatico, 2021, durata: 118 min

in onda alle 21:23 su La5

un film di Benito Zambrano

con Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilú Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci e Pere Arquillué.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/pane-al-limone-con-semi-di-papavero/63683/video/?vid=40977" title="Pane al limone con semi di papavero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Pane al limone con semi di papavero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



I Mercenari 2

Azione, Avventura, Thriller, 2012, durata: 102 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Simon West

con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Scott Adkins, Nan Yu, Amanda Ooms e Charisma Carpenter.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-mercenari-2/48662/video/?vid=8951" title="I Mercenari 2: Il Trailer italiano del film">I Mercenari 2: Il Trailer italiano del film</a>

Django Unchained

Drammatico, Western, 2012, durata: 165 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Quentin Tarantino

con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Dennis Christopher, James Remar, David Steen, Dana Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Ato Essandoh, Sammi Rotibi, Clay Donahue, Escalante Lundy, Miriam F. Glover, Don Johnson e Franco Nero.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/django-unchained/48607/video/?vid=9790" title="Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film">Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film</a>



