Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 29 Maggio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Lunedì 29 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 29 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 29 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 29 Maggio 2023

Black Mass - L'ultimo gangster (Azione, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Scott Cooper, con Johnny Depp, Joel Edgerton, Sienna Miller, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Rory Cochrane, Kevin Bacon, Adam Scott, Corey Stoll, David Harbour, Peter Sarsgaard, Jesse Plemons, Julianne Nicholson, W. Earl Brown, Jeremy Strong e Scott G. Anderson.



La trama del film : Nel 1975, a South Boston, James 'Whitey' Bulger controlla l'organizzazione criminale Winter Hill Gang. Tutti rispettano Whitey e vogliono entrare a far parte della sua banda, composta da John Martorano, Steve Flemmi e Tommy King.

Il cugino di Bulger, Kevin Weeks, è da poco entrato a far parte del gruppo di malviventi, che cercano di scalzare la famiglia italiana degli Angiullo e acquisire il dominio sui traffici cittadini. Nel frattempo il fratello di Whitey, Billy, è stato eletto senatore e l'amico di vecchia data John Connolly torna nel quartiere irlandese dopo essersi arruolato nell'FBI.

John ha una proposta per Bulger: diventare suo informatore in cambio del totale appoggio dei servizi segreti, che si impegneranno a deporre gli Angiullo. Sebbene sia dubbioso, Whitey finisce per accettare l'accordo...



Black Mass - L'ultimo gangster: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Red (Azione, Thriller, Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Robert Schwentke, con Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Julian McMahon, Richard Dreyfuss, Ernest Borgnine, Brian Cox, James Remar e Michelle Nolden.



La trama del film : Frank Moses vive a Cleveland dove conduce un'esistenza tranquilla. Ha un'amica, Sarah con cui si sente per telefono quotidianamente. Un giorno però, il suo passato da agente della CIA torna a cercarlo, infatti subisce l'assalto di un commando che cerca di eliminarlo.

Temendo per l'incolumità di Sarah, la rapisce e la porta al sicuro a New Orleans dal suo vecchio capo Joe Matheson e scopre che è la stessa CIA ad avergli messo un giovane killer di nome Cooper alle calcagna, temendo per le informazioni riservate di cui Frank è al corrente.

Si recano così a New York per chiedere aiuto a Marvin e Gabriel, suoi vecchi amici e colleghi, anch'essi nel mirino dell'intelligence; Cooper però è sempre sulle loro tracce e ogni volta devono riuscire a restare vivi dai suoi tentativi di eliminarli.

Poco dopo al team si unisce anche l'ex agente Victoria Winslow e le ricerche condotte insieme per capire cosa stia davvero succedendo li conducono alla villa del trafficante d'armi Dunning. Quando Sarah verrà catturata, Frank dovrà escogitare un'operazione di salvataggio e scoprirà che non tutti quelli che si sono mostrati dalla sua parte lo sono realmente...



Red: Nuovo trailer italiano del film

Il mio corpo vi seppellirà (Drammatico, Storico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Giovanni La Parola, con Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè, Rita Abela, Giovanni Calcagno, Guido Caprino, Filippo Pucillo, Simona Di Bella, Gigio Morra, Luciano Scarpa, Domenico Centamore, Giuseppe Schillaci, Salvatore Ragusa e Samuele Segreto.



La trama del film : Il film si svolge nel 1860 nel Regno delle due Sicilie durante la Spedizione dei Mille.

Garibaldi e le sue truppe sbarcano l’11 maggio a Marsala, nella terra senza legge dei Borbone alla conquista di tutto il Regno. Inizia così una feroce lotta tra i Mille di Garibaldi, appoggiati da un esercito volontario meridionale, e l’esercito borbonico.

In questo contesto di fazioni in lotta e brigantaggio crescente nelle campagne, dove gli espropriati decidono di unirsi alla lotta, si muovono anche le Drude, quattro bandite in cerca di vendetta.

Maria, Lucia, Ciccilla ed Erré, quest’ultima ricercata dal Colonnello Romano, crudele e despotico membro dell’esercito piemontese.

Le Drude, unite e agguerrite, daranno inizio così a uno storico spargimento di sangue...



Il mio corpo vi seppellirà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Billy Lynn - Un giorno da eroe (Drammatico, Guerra) in onda su Cielo alle ore 21.20, un film di Ang Lee, con Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel, Garrett Hedlund, Steve Martin, Chris Tucker, Beau Knapp e Mason Lee.



La trama del film:Il giovane soldato semplice Billy Lynn, a soli diciannove anni diventa un eroe nazionale insieme ai suoi commilitoni della Bravo Squad, dopo che le telecamere di un telegiornale hanno immortalato una loro coraggiosa azione di guerra in Iraq.

I militari vengono richiamati in patria, con lo scopo di festeggiarli e onorarli e per affrontare due settimane di “Victory Tour”: interviste, incontro alla Casa Bianca con il Presidente, un breve permesso premio in famiglia, comizi pubblici, fino a partecipare come ospiti al Super Bowl, la celebre partita di football americano del giorno del Ringraziamento.

La Bravo Squad è inoltre accompagnata da un produttore cinematografico, che vuole realizzare un film sulla loro storia. I ragazzi, celebrati come degli eroi, sono sotto la pressione mediatica, mentre Lynn si porta dentro il trauma della guerra e lo smarrimento di tutta quella gloria per il giorno peggiore della sua vita...



Billy Lynn - Un giorno da eroe: Trailer ufficiale in italiano - HD

