Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 28 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 28 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 28 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 28 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 28 Agosto 2023

Argo (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Ben Affleck, con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Kyle Chandler, Rory Cochrane, Kerry Bishé, Christopher Denham, Tate Donovan, Clea DuVall, Victor Garber, Zeljko Ivanek, Richard Kind e Scoot McNairy.



La trama del film : Il 4 novembre 1979 gli islamisti iraniani assaltano l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro il presidente Jimmy Carter, che ha dato asilo allo scià Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigono che lo scià venga estradato e ricondotto in Iran per essere processato, secondo il volere dell'Ayatollah Khomeyni.

Una volta violati i cancelli, i militanti assaltano l'ambasciata e prendono in ostaggio 52 diplomatici. Sei funzionari, trovandosi nell’unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riescono a scappare.

Dopo essere stati rifiutati dall’ambasciata inglese, i sei vengono accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor (Victor Garber). A sessantanove giorni dall'inizio della crisi, i canadesi sono sempre più a disagio nel tenere i sei americani nella loro ambasciata. Sapendo che è solo questione di tempo prima che i sei vengano scoperti e probabilmente uccisi, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti consulta Tony Mendez, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione.

Mendez critica le proposte presentate fino a quel momento, ma non ha un’alternativa valida da offrire. Un giorno, mentre è a casa a guardare il film "Battle for the Planet of the Apes" con suo figlio, ha la giusta ispirazione: i sei fuggiaschi fingeranno di essere cineasti canadesi alla ricerca delle location per un nuovo film di fantascienza intitolato “Argo”.

E’ “la migliore cattiva idea” che si potesse trovare, ma viene subito accettata dalle autorità governative americane e canadesi...



Argo: Il trailer italiano del film di Ben Affleck

(Drammatico, Thriller) , un film di Ben Affleck, con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Kyle Chandler, Rory Cochrane, Kerry Bishé, Christopher Denham, Tate Donovan, Clea DuVall, Victor Garber, Zeljko Ivanek, Richard Kind e Scoot McNairy. : Il 4 novembre 1979 gli islamisti iraniani assaltano l'ambasciata americana a Teheran come rappresaglia contro il presidente Jimmy Carter, che ha dato asilo allo scià Reza Pahlavi negli Stati Uniti. I militanti esigono che lo scià venga estradato e ricondotto in Iran per essere processato, secondo il volere dell'Ayatollah Khomeyni. Una volta violati i cancelli, i militanti assaltano l'ambasciata e prendono in ostaggio 52 diplomatici. Sei funzionari, trovandosi nell’unico edificio del complesso con uscita sulla strada, riescono a scappare. Dopo essere stati rifiutati dall’ambasciata inglese, i sei vengono accolti in casa dall'ambasciatore canadese Ken Taylor (Victor Garber). A sessantanove giorni dall'inizio della crisi, i canadesi sono sempre più a disagio nel tenere i sei americani nella loro ambasciata. Sapendo che è solo questione di tempo prima che i sei vengano scoperti e probabilmente uccisi, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti consulta Tony Mendez, un agente della CIA specialista in operazioni di esfiltrazione. Mendez critica le proposte presentate fino a quel momento, ma non ha un’alternativa valida da offrire. Un giorno, mentre è a casa a guardare il film "Battle for the Planet of the Apes" con suo figlio, ha la giusta ispirazione: i sei fuggiaschi fingeranno di essere cineasti canadesi alla ricerca delle location per un nuovo film di fantascienza intitolato “Argo”. E’ “la migliore cattiva idea” che si potesse trovare, ma viene subito accettata dalle autorità governative americane e canadesi...



La Guerra dei Mondi (Azione, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes, Marlon Young, Miguel Antonio Ferrer, January LaVoy, Stephen Gevedon, Rafael Sardina, Christopher Evan Welch, John Scurti, Mariann Mayberry e Ty Simpkins.



La trama del film : Il film segue le vicende di Ray Ferrier, un operaio portuale che vive nel New Jersey. L’uomo è divorziato dalla moglie Mary Ann e vede i suoi figli, Rachel e Robbie, un weekend al mese. Quando finalmente arriva il fine settimana nel quale staranno insieme, Ray si accorge che nel cielo si è formata una grande nube dalla quale cadono a terra fulmini e saette che disattivano le apparecchiature elettriche, creando il panico nella città. Quando l’operaio si reca in centro scopre che ci sono voragini nel terreno e, da una di queste, esce fuori un’enorme macchina aliena che con un raggio laser distrugge qualsiasi cosa gli capiti a tiro. L’uomo riesce a sopravvivere e, appena tornato a casa, decide di scappare insieme ai figli, portando con sé provviste e una pistola. Raggiungono la casa dell’ex moglie, dove ormai non c’è più nessuno, e trovano riparo per la notte all’interno della cantina.

Il mattino seguente Ray trova la carcassa di un Boeing 747 precipitato proprio vicino all’abitazione e, nel chiedere informazioni a una giornalista, viene a conoscenza di altre macchine aliene che dal sottosuolo stanno demolendo altri centri abitati...



La Guerra dei Mondi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Azione, Fantascienza) , un film di Steven Spielberg, con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes, Marlon Young, Miguel Antonio Ferrer, January LaVoy, Stephen Gevedon, Rafael Sardina, Christopher Evan Welch, John Scurti, Mariann Mayberry e Ty Simpkins. : Il film segue le vicende di Ray Ferrier, un operaio portuale che vive nel New Jersey. L’uomo è divorziato dalla moglie Mary Ann e vede i suoi figli, Rachel e Robbie, un weekend al mese. Quando finalmente arriva il fine settimana nel quale staranno insieme, Ray si accorge che nel cielo si è formata una grande nube dalla quale cadono a terra fulmini e saette che disattivano le apparecchiature elettriche, creando il panico nella città. Quando l’operaio si reca in centro scopre che ci sono voragini nel terreno e, da una di queste, esce fuori un’enorme macchina aliena che con un raggio laser distrugge qualsiasi cosa gli capiti a tiro. L’uomo riesce a sopravvivere e, appena tornato a casa, decide di scappare insieme ai figli, portando con sé provviste e una pistola. Raggiungono la casa dell’ex moglie, dove ormai non c’è più nessuno, e trovano riparo per la notte all’interno della cantina. Il mattino seguente Ray trova la carcassa di un Boeing 747 precipitato proprio vicino all’abitazione e, nel chiedere informazioni a una giornalista, viene a conoscenza di altre macchine aliene che dal sottosuolo stanno demolendo altri centri abitati...



Copia Originale (Biografico, Commedia, Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Marielle Heller, con Melissa McCarthy, Anna Deavere Smith, Julie Ann Emery, Richard E. Grant, Dolly Wells, Joanna P. Adler, Marc Evan Jackson, Christian Navarro, Alice Kremelberg e Jane Curtin.



La trama del film : Il film, ambientato a New York nel 1991, racconta la vera storia di Lee Israel, biografa che raggiunse il successo tra gli anni '70 e '80 e conosciuta per aver scritto di alcuni personaggi come Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen. Quando però viene licenziata, colpevoli un brutto temperamento e un bicchiere di troppo, inizia ad avere difficoltà economiche e dopo l'insuccesso del suo ultimo libro sulla vita di Estee Lauder, nessuno vuole più pubblicarla.

Un giorno le capita per caso tra le mani una lettera dell'attrice Fanny Brice, che un'editrice accoglie entusiasticamente ma che non è disposta a pagare molto a causa del misero contenuto. Lee allora, consapevole di dover trovare un modo per sbarcare il lunario, falsifica la lettera arricchendola di suo pugno. Ottenendo così un buon compenso, decide di iniziare a contraffare le lettere di alcuni autori e di celebrità scomparse, rubandole dagli archivi e abbellendole con particolari inventati, anche grazie alla complicità dell'amico Jack Hock, un ex detenuto che ha conosciuto in un bar.

Ad un certo punto alcuni editori iniziano ad insospettirsi e capiscono che stanno circolando delle pubblicazioni false, finché anche l'FBI si interessa alla donna, cercando di capire se sia in atto una truffa...



Copia Originale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Biografico, Commedia, Drammatico) , un film di Marielle Heller, con Melissa McCarthy, Anna Deavere Smith, Julie Ann Emery, Richard E. Grant, Dolly Wells, Joanna P. Adler, Marc Evan Jackson, Christian Navarro, Alice Kremelberg e Jane Curtin. : Il film, ambientato a New York nel 1991, racconta la vera storia di Lee Israel, biografa che raggiunse il successo tra gli anni '70 e '80 e conosciuta per aver scritto di alcuni personaggi come Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen. Quando però viene licenziata, colpevoli un brutto temperamento e un bicchiere di troppo, inizia ad avere difficoltà economiche e dopo l'insuccesso del suo ultimo libro sulla vita di Estee Lauder, nessuno vuole più pubblicarla. Un giorno le capita per caso tra le mani una lettera dell'attrice Fanny Brice, che un'editrice accoglie entusiasticamente ma che non è disposta a pagare molto a causa del misero contenuto. Lee allora, consapevole di dover trovare un modo per sbarcare il lunario, falsifica la lettera arricchendola di suo pugno. Ottenendo così un buon compenso, decide di iniziare a contraffare le lettere di alcuni autori e di celebrità scomparse, rubandole dagli archivi e abbellendole con particolari inventati, anche grazie alla complicità dell'amico Jack Hock, un ex detenuto che ha conosciuto in un bar. Ad un certo punto alcuni editori iniziano ad insospettirsi e capiscono che stanno circolando delle pubblicazioni false, finché anche l'FBI si interessa alla donna, cercando di capire se sia in atto una truffa...



World Trade Center (Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Oliver Stone, con Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon, Doug Aguirre, Michael Arthur, Jon Bernthal, Lucia Brawley, Kurt Caceres, Francesca Casale, Lori M. Cincotta, Dara Coleman, Nick Damici, Morgan Flynn, Alexa Gerasimovich, S.A. Griffin e Sean Hampton.



La trama del film: Narra la vera storia dei due poliziotti di New York che l'11 settembre 2001 rimasero intrappolati nelle macerie del World Trade Center, dopo essere entrati nel complesso per aiutare i superstiti a fuggire, e della lotta contro il tempo per salvarli. New York, martedì 11 settembre 2001.

E’ un giorno come tanti nella Grande Mela. Come accade da 21 anni, il sergente John McLoughlin si alza all’alba per prendere servizio nel Dipartimento di Polizia dell'Autorità Portuale di New York. Giunto in ufficio, John assegna gli incarichi ai suoi agenti, tra cui Will Jimeno, Dominick Pezzulo e Antonio Rodrigues.

In quel momento apprendono dalla tv che il volo American Airlines 11 si è schiantato contro la Torre Nord del World Trade Center. Mentre stanno correndo a bordo di un autobus verso le Torri Gemelle per favorire l’evacuazione delle persone, gli agenti apprendono la notizia che un altro aereo si è appena schiantato contro la Torre Sud.

Giunti sotto alle Torri Gemelle, McLoughlin e i suoi si rendono conto dell’entità del disastro. Il caos è totale, la gente fugge in preda al panico, i feriti giacciono sul pavimento e i servizi di emergenza sono completamente sopraffatti.

Dopo aver visto alcune persone gettarsi nel vuoto per sfuggire alle fiamme, McLoughlin chiede ai suoi uomini di entrare nel complesso per prestare soccorso ai civili ancora imprigionati...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv