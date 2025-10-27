TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 27 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 27 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 27 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 27 Ottobre 2025

  • La leggenda di Al, John e Jack
    Comico, 2002, durata: 102 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier
    con Aldo, Giovanni e Giacomo, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Frank Crudele, Marco Beretta, Ivano Marescotti, Paolo Dell'Orto, Enzo Restagno, Thomas Daniel, Christian Ginepro e Giovanni Cacioppo.

  • Corri uomo corri
    Western, 1968, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Sergio Sollima
    con Tomas Milian, Donald O'Brien, Linda Veras, John Ireland, Chelo Alonso, Marco Guglielmi, José Torres, Nello Pazzafini, Gianni Rizzo, Orso Maria Guerrini, Federico Boido, Attilio Dottesio, Luciano Rossi e Osiride Pevarello.

  • Karol, un Papa rimasto uomo
    Biografico, Drammatico, Storico, 2006, durata: 180 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Giacomo Battiato
    con Piotr Adamczyk, Dariusz Kwasnik, Michele Placido, Lech Mackiewicz, Alberto Cracco, Adriana Asti, Alkis Zanis, Leslie Hope, Timothy Martin e Carlos Kaniowsky.

  • La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone
    Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 112 min
    in onda alle 21:12 su 20
    un film di Rob Cohen
    con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Isabella Leong, Anthony Wong Chau-Sang, Russell Wong, Liam Cunningham e David Calder.


  • Amore con interessi
    Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 101 min
    in onda alle 21:13 su TwentySeven
    un film di Barry Sonnenfeld
    con Michael J. Fox, Gabrielle Anwar, Anthony Higgins, Michael Tucker, Bob Balaban, Isaac Mizrahi, Patrick Breen, Udo Kier, Simon Jones, Fyvush Finkel, Dan Hedaya e Erick Avari.

  • Sobibor - La grande fuga
    Drammatico, Guerra, Storico, 2018, durata: 110 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Konstantin Khabenskiy
    con Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt, Maximilian Dirr, Mindaugas Papinigis e Wolfgang Cerny.


  • Come un uragano
    Drammatico, Sentimentale, 2002, durata: 96 min
    in onda alle 21:15 su La5
    un film di George C. Wolfe
    con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr.


  • Il Negoziatore
    Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 140 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di F. Gary Gray
    con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor, Bruce Beatty, Michael Cudlitz, Carlos Gómez, Tim Kelleher, Dean Norris e Nestor Serrano.

  • Jungle
    Avventura, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 115 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Greg McLean
    con Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex Russell, Yasmin Kassim, Joel Jackson e Jacek Koman.


  • Boulevard
    Drammatico, 2014, durata: 88 min
    in onda alle 21:20 su Rai 5
    un film di Dito Montiel
    con Robin Williams, Bob Odenkirk, Kathy Baker, Giles Matthey, Roberto Aguire ed Eleonore Hendricks.


  • The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe
    Azione, Fantasy, 2015, durata: 106 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Breck Eisner
    con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht, Michael Caine, Joseph Gilgun e Isaach De Bankolé.


  • Il mio inatteso principe di Natale
    Sentimentale, 2020, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Dustin Rikert
    con Laura Osnes, Krystal Joy Brown, Tom McGowan, Bradley Rose, Geraldine Leer, Victoria Clark, Aaron Tveit, Frances McGarry e John Allegra.


  • Jack Reacher - Punto di non ritorno
    Azione, Thriller, 2016, durata: 118 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Edward Zwick
    con Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini e Robert Knepper.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

