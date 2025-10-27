Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 27 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 27 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 27 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 27 Ottobre 2025

La leggenda di Al, John e Jack

Comico, 2002, durata: 102 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

con Aldo, Giovanni e Giacomo, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Frank Crudele, Marco Beretta, Ivano Marescotti, Paolo Dell'Orto, Enzo Restagno, Thomas Daniel, Christian Ginepro e Giovanni Cacioppo.

Corri uomo corri

Western, 1968, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Sergio Sollima

con Tomas Milian, Donald O'Brien, Linda Veras, John Ireland, Chelo Alonso, Marco Guglielmi, José Torres, Nello Pazzafini, Gianni Rizzo, Orso Maria Guerrini, Federico Boido, Attilio Dottesio, Luciano Rossi e Osiride Pevarello.

Karol, un Papa rimasto uomo

Biografico, Drammatico, Storico, 2006, durata: 180 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Giacomo Battiato

La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone

Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 112 min

in onda alle 21:12 su 20

un film di Rob Cohen

con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Isabella Leong, Anthony Wong Chau-Sang, Russell Wong, Liam Cunningham e David Calder.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-mummia-la-tomba-dell-imperatore-dragone/1311/video/?vid=45792" title="La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser - HD">La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone: Il Trailer Ufficiale del Film con Brendan Fraser - HD</a>

Amore con interessi

Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 101 min

in onda alle 21:13 su TwentySeven

un film di Barry Sonnenfeld

con Michael J. Fox, Gabrielle Anwar, Anthony Higgins, Michael Tucker, Bob Balaban, Isaac Mizrahi, Patrick Breen, Udo Kier, Simon Jones, Fyvush Finkel, Dan Hedaya e Erick Avari.

Sobibor - La grande fuga

Drammatico, Guerra, Storico, 2018, durata: 110 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Konstantin Khabenskiy

con Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt, Maximilian Dirr, Mindaugas Papinigis e Wolfgang Cerny.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sobibor-la-grande-fuga/63872/video/?vid=41197" title="Sobibor - La Grande Fuga: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Sobibor - La Grande Fuga: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>



Come un uragano

Drammatico, Sentimentale, 2002, durata: 96 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di George C. Wolfe

con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/come-un-uragano/1500/video/?vid=1559" title="Come un uragano: Trailer italiano del film">Come un uragano: Trailer italiano del film</a>

Il Negoziatore

Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 140 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di F. Gary Gray

con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor, Bruce Beatty, Michael Cudlitz, Carlos Gómez, Tim Kelleher, Dean Norris e Nestor Serrano.

Jungle

Avventura, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 115 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Greg McLean

con Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex Russell, Yasmin Kassim, Joel Jackson e Jacek Koman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jungle/59306/video/?vid=35209" title="Jungle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Jungle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Boulevard

Drammatico, 2014, durata: 88 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Dito Montiel

con Robin Williams, Bob Odenkirk, Kathy Baker, Giles Matthey, Roberto Aguire ed Eleonore Hendricks.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/boulevard/51218/video/?vid=21086" title="Boulevard: Il trailer del film, versione originale">Boulevard: Il trailer del film, versione originale</a>

The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe

Azione, Fantasy, 2015, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Breck Eisner

con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht, Michael Caine, Joseph Gilgun e Isaach De Bankolé.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-last-witch-hunter-l-ultimo-cacciatore-di-streghe/50816/video/?vid=21840" title="The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe: Il trailer italiano del film - HD">The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe: Il trailer italiano del film - HD</a>

Il mio inatteso principe di Natale

Sentimentale, 2020, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Dustin Rikert

con Laura Osnes, Krystal Joy Brown, Tom McGowan, Bradley Rose, Geraldine Leer, Victoria Clark, Aaron Tveit, Frances McGarry e John Allegra.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-mio-inatteso-principe-di-natale/67963/video/?vid=48240" title="Il Mio Inatteso Principe di Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Mio Inatteso Principe di Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Jack Reacher - Punto di non ritorno

Azione, Thriller, 2016, durata: 118 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Edward Zwick

con Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini e Robert Knepper.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/jack-reacher-2-punto-di-non-ritorno/53286/video/?vid=24635" title="Jack Reacher 2: Punto di non ritorno: Il nuovo trailer italiano del film - HD">Jack Reacher 2: Punto di non ritorno: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>



