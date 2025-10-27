Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 27 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 27 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 27 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 27 Ottobre 2025
-
La leggenda di Al, John e Jack
Comico, 2002, durata: 102 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier
con Aldo, Giovanni e Giacomo, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Frank Crudele, Marco Beretta, Ivano Marescotti, Paolo Dell'Orto, Enzo Restagno, Thomas Daniel, Christian Ginepro e Giovanni Cacioppo.
-
Corri uomo corri
Western, 1968, durata: 120 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Sergio Sollima
con Tomas Milian, Donald O'Brien, Linda Veras, John Ireland, Chelo Alonso, Marco Guglielmi, José Torres, Nello Pazzafini, Gianni Rizzo, Orso Maria Guerrini, Federico Boido, Attilio Dottesio, Luciano Rossi e Osiride Pevarello.
-
Karol, un Papa rimasto uomo
Biografico, Drammatico, Storico, 2006, durata: 180 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Giacomo Battiato
con Piotr Adamczyk, Dariusz Kwasnik, Michele Placido, Lech Mackiewicz, Alberto Cracco, Adriana Asti, Alkis Zanis, Leslie Hope, Timothy Martin e Carlos Kaniowsky.
-
La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone
Avventura, Azione, Fantasy, 2008, durata: 112 min
in onda alle 21:12 su 20
un film di Rob Cohen
con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Isabella Leong, Anthony Wong Chau-Sang, Russell Wong, Liam Cunningham e David Calder.
-
Amore con interessi
Commedia, Sentimentale, 1993, durata: 101 min
in onda alle 21:13 su TwentySeven
un film di Barry Sonnenfeld
con Michael J. Fox, Gabrielle Anwar, Anthony Higgins, Michael Tucker, Bob Balaban, Isaac Mizrahi, Patrick Breen, Udo Kier, Simon Jones, Fyvush Finkel, Dan Hedaya e Erick Avari.
-
Sobibor - La grande fuga
Drammatico, Guerra, Storico, 2018, durata: 110 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Konstantin Khabenskiy
con Konstantin Khabenskiy, Christopher Lambert, Mariya Kozhevnikova, Michalina Olszanska, Philippe Reinhardt, Maximilian Dirr, Mindaugas Papinigis e Wolfgang Cerny.
-
Come un uragano
Drammatico, Sentimentale, 2002, durata: 96 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di George C. Wolfe
con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr.
-
Il Negoziatore
Azione, Drammatico, Thriller, 1998, durata: 140 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di F. Gary Gray
con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor, Bruce Beatty, Michael Cudlitz, Carlos Gómez, Tim Kelleher, Dean Norris e Nestor Serrano.
-
Jungle
Avventura, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 115 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Greg McLean
con Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex Russell, Yasmin Kassim, Joel Jackson e Jacek Koman.
-
Boulevard
Drammatico, 2014, durata: 88 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Dito Montiel
con Robin Williams, Bob Odenkirk, Kathy Baker, Giles Matthey, Roberto Aguire ed Eleonore Hendricks.
-
The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe
Azione, Fantasy, 2015, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Breck Eisner
con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen, Julie Engelbrecht, Michael Caine, Joseph Gilgun e Isaach De Bankolé.
-
Il mio inatteso principe di Natale
Sentimentale, 2020, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Dustin Rikert
con Laura Osnes, Krystal Joy Brown, Tom McGowan, Bradley Rose, Geraldine Leer, Victoria Clark, Aaron Tveit, Frances McGarry e John Allegra.
-
Jack Reacher - Punto di non ritorno
Azione, Thriller, 2016, durata: 118 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Edward Zwick
con Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Austin Hebert, Robert Catrini e Robert Knepper.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv