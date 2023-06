Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 26 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 26 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 26 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 26 Giugno 2023

Il discorso del re (Drammatico, Storico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tom Hooper, con Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Geoffrey Rush, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, James Currie, Tim Downie, Michael Gambon, Anthony Andrews, Eve Best e Claire Bloom.



La trama del film : Il film ispirato alla storia vera del futuro re d’Inghilterra Giorgio VI, che, affetto da una severa balbuzie, cerca di risolvere il problema con uno specialista. Nonostante i numerosi percorsi terapeutici intentati dal principe Albert, duca di York, secondo figlio di re Giorgio V, i risultati sono scoraggianti e il principe suscita forte imbarazzo durante le occasioni ufficiali. Fortunatamente, il suo ruolo istituzionale è limitato, essendo figlio cadetto: Albert decide quindi di rinunciare a tenere in futuro discorsi in pubblico.

Sua moglie, la duchessa Elizabeth riesce a convincerlo a rivolgersi a Lionel Logue, d’origine australiana e terapeuta dei problemi di linguaggio. Il principe è riluttante, credendo di trovarsi di fronte all’ennesimo fallimento, ma I metodi non convenzionali di Logue non sono percepiti in maniera positiva da Albert. Durante la prima seduta, convince il principe a recitare il monologo di Amleto ad alta voce mentre ascolta musica ad un volume assordante tramite delle cuffie. Anche se scettico, il nobile esegue e il terapeuta registra la sua voce. Tuttavia Albert, spazientito, interrompe prematuramente l’esercizio, ma prima che possa andarsene Lionel lo convince ad accettare la registrazione del monologo.

Dopo avere ascoltato il disco, il principe scopre con stupore di aver letto in maniera fluente, senza la minima esitazione. Dunque si decide a tornare da Logue...



Il discorso del re: Il trailer del film con Colin Firth





La trama del film : Jack Ryan è un ex analista della Cia che si trova a una conferenza a Londra insieme alla moglie Cathy (Anne Archer) e alla piccola figlia Sally. Trovandosi davanti a Buckingham Palace al momento giusto, Jack riesce a scongiurare un attentato a un membro della famiglia reale. Durante lo scontro il protagonista contribuisce all’arresto di Sean Miller, affiliato della componente più estremista dell’Ira, arrivando ad uccidere anche suo fratello.

Riuscito a uscire di prigione, Miller medita la sua vendetta andando fin negli Stati Uniti e causando un incidente stradale a Cathy e Sally. Il protagonista torna nel suo vecchio ruolo nella Cia riuscendo così a scoprire che questa frangia estremista dell’Ira è penetrata anche negli Stati Uniti. Miller, insieme ad altri due terroristi, pianifica un attacco alla villa di Ryan nel Maryland proprio quando Lord Holmes decide di fare visita a colui che lo ha salvato per consegnargli un riconoscimento al suo eroico gesto.

Sarà in grado Jack di sventare le cattive intenzioni degli agguerriti terroristi che non hanno più nulla da perdere?...

Bolshoi Babylon (Documentario) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Nick Read e Mark Franchetti.



La trama del film : Per la prima volta nella sua storia il Teatro Bolshoi di Mosca ha consentito a una troupe cinematografica l'accesso totale e privo di censure al suo "dietro le quinte". Ne è nato un documentario che racconta dall'interno gli intrighi del teatro più famoso di tutta la Russia e la vita degli artisti a cui spetta il dovere, giorno dopo giorno, di mantenere intatto il suo antico prestigio...



Bolshoi Babylon: Il trailer del film - HD

Una donna fantastica (Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.15, un film di Sebastián Lelio, con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Amparo Noguera e Aline Kuppenheim.



La trama del film: Marina Vidal è una giovane cameriera, aspirante cantante, legata sentimentalmente a Orlando, più grande di lei di 20 anni.

Una sera, dopo aver festeggiato il compleanno della ragazza, Orlando ha un improvviso malore e necessita di un ricovero in ospedale. Purtroppo l’uomo muore al pronto soccorso, sotto lo sguardo impotente e incredulo della compagna. Da quel momento in poi inizia per Marina un periodo durissimo: si ritrova ad essere sospettata per la morte del partner non solo dai familiari di quest’ultimo, ma anche dall'equipe dei medici che lo hanno soccorso.

A favorire il clima di ostilità e preconcetti nei confronti della povera donna è la sua identità sessuale: Marina, infatti, è una transessuale. Per questo motivo la famiglia di Orlando nutre una profonda diffidenza nei suoi confronti, reputandola una donna problematica con aberranti perversioni sessuali.

Marina si trova così ad affrontare in solitudine l’atroce lutto, combattendo contro i pregiudizi e le inimicizie di chi non accetta la sua scomoda identità, volendola diversa. Ma Marina sa di essere una donna fantastica, frutto di una faticosa ricerca della sua vera natura, durata tutta la vita....



Una donna fantastica: Il trailer italiano del film - HD

