Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 25 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 25 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 25 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 25 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 25 Agosto 2025
-
La banda del gobbo
Poliziesco, 1977, durata: 98 min
in onda LUN.25 su Cine34 alle 21:00
un film di Umberto Lenzi con Tomas Milian, Pino Colizzi e Isa Danieli.
-
Watchmen
Avventura, Azione, Fantascienza, Thriller, 2009, durata: 162 min
in onda LUN.25 su 20 - Ore 21:08
un film di Zack Snyder con Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Malin Akerman, Billy Crudup e Matthew Goode.
-
L'oro di Mackenna
Western, 1969, durata: 146 min
in onda LUN.25 su Rai Movie - Ore 21:10
un film di J. Lee Thompson con Gregory Peck, Omar Sharif, Telly Savalas, Camilla Sparv, Keenan Wynn, Eli Wallach, Ted Cassidy, Eduardo Ciannelli, Lee J. Cobb, Raymond Massey, Burgess Meredith, Julie Newmar, Edward G. Robinson e Anthony Quayle.
-
Un amore senza tempo
Drammatico, Sentimentale, 2007, durata: 117 min
in onda LUN.25 su La5 - Ore 21:10
un film di Lajos Koltai con Claire Danes, Toni Collette, Vanessa Redgrave, Patrick Wilson, Hugh Dancy, Natasha Richardson, Mamie Gummer, Eileen Atkins, Meryl Streep, Glenn Close, Ebon Moss-Bachrach, Chris Stack, Sarah Viccellio, Timothy Kiefer, David Call, Kara Doherty, Maxine Prescott, David Robson, David Furr, Sheila Thomas, Chuck Cooper, Cheryl Lynn Bowers, Robert Walsh, Barry Bostwick e Jon DeVries.
-
L'ultima missione
Noir, 2008, durata: 125 min
in onda LUN.25 su Iris - Ore 21:12
un film di Olivier Marchal con Daniel Auteuil, Olivia Bonamy, Catherine Marchal, Francis Renaud, Gérald Laroche, Guy Lecluyse, Philippe Nahon, Moussa Maaskri, Swan Demarsan, Christian Mazucchini, Tony Gaultier, Louise Monot e Virginia Anderson.
-
Non mi scaricare
Commedia, 2008, durata: 112 min
in onda LUN.25 su TwentySeven - Ore 21:14
un film di Nicholas Stoller con Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, Bill Hader, Liz Cackowski, Maria Thayer, Jack McBrayer, Taylor Wily, Da'Vone Mcdonald, Steve Landesberg, Jonah Hill, Paul Rudd, Kala Alexander, William Baldwin e Jason Bateman.
-
Vajont
Drammatico, 2001, durata: 115 min
in onda LUN.25 su La7 - Ore 21:15
un film di Renzo Martinelli con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante, Jorge Perugorría, Anita Caprioli, Leo Gullotta, Philippe Leroy, Jean-Christophe Bretigniere, Nicola Di Pinto, Eleonora Martinelli, Federica Martinelli, Claudio Giombi, Massimo Vanni, Davide Dal Fiume, Massimo Sarchielli, Paco Reconti, Maurizio Trombini, Antonio Fabbri, Pietro Corona, Luca Zanfron e Pietro Martinelli.
-
I Molti Santi del New Jersey
Drammatico, 2021, durata: 120 min
in onda LUN.25 su Rai 5 - Ore 21:15
un film di Alan Taylor con Michael Gandolfini, Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro, Leslie Odom Jr., Joey Diaz, Nick Vallelonga, Michael Imperioli e Michela De Rossi.
-
A Hard Day
Azione, Thriller, Poliziesco, 2014, durata: 111 min
in onda LUN.25 su Rai 4 alle 21:20
un film di Kim Seong-hun con Lee Sun-kyun, Jo Jin-woong, Jeong Man-sik, Shin Jeong-geun, Kim Dong-young, Joo Suk-tae e Heo Jung-eun.
-
L'ultimo lupo
Avventura, Drammatico, 2015, durata: 121 min
in onda LUN.25 su LA7D alle 21:20
un film di Jean-Jacques Annaud con Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhanyam Racchaam e Yin Zhusheng.
-
Sliding Doors
Sentimentale, Commedia, 1998, durata: 105 min
in onda in TV LUN.25 su Cielo alle 21:20
un film di Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, Douglas McFerran, Paul Brightwell, Nina Young, Virginia McKenna, Kevin McNally, Theresa Kartell, Christopher Villiers, Joanna Roth, Paul Stacey, Terry English, Peter Howitt, Neil Stuke, Evelyn Duah e Charlotte Fryer.
-
L'Isola del Vero Amore
Sentimentale, 2020, durata: 88 min
in onda LUN.25 su Rai Premium - Ore 21:20
un film di Damián Romay con Katrina Norman, Tilky Jones, Duncan Bahr, Antoni Corone, Mike Benitez e Lawrence H. Collins.
-
Elvis
Biografico, Musicale, 2022, durata: 159 min
in onda LUN.25 su Canale 5 - Ore 21:21
un film di Baz Luhrmann con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel, Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, Leon Ford, Kate Mulvany, Jay Chaydon, Charles Grounds e Josh McConville.
-
Lupin III vs. Detective Conan - Il film
Animazione, Azione, 2014, durata: 110 min
in onda LUN.25 su Italia 2 alle 21:24
un film di Hajime Kamegaki.
-
Carosello Carosone
Biografico, 2021, durata: 100 min
in onda lunedì 25 su Rai 1 alle 21:30
un film di Lucio Pellegrini con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Enzo Casertano e Alessandro Loffredi.
-
Poveri ma ricchi
Commedia, 2016, durata: 90 min
in onda LUN.25 su Rete 4 - Ore 21:30
un film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv