Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 24 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 24 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 24 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 24 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 24 Luglio 2023

Mandela: La lunga strada verso la libertà (Biografico, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Justin Chadwick, con Idris Elba e Naomie Harris.



La trama del film : Il film ripercorre la vita di Nelson Mandela, dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo presidente nero democraticamente eletto del Sudafrica. Divenuto un brillante avvocato a Johannesburg, si appassiona alla lotta per la libertà in seguito all'intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all'inasprimento delle misure dell'Apartheid.

Si unisce al Congresso Nazionale Africano negli anni '40, il partito ispirato alla non violenza, per promuovere i diritti politici dei neri al di là delle divisioni etniche. Costretto ad abbandonare la protesta pacifica per la resistenza armata dopo il massacro di Sharpeville, Mandela e i suoi compagni vengono arrestati e condannati all'ergastolo per tradimento.

Qui inizia un viaggio nell'inferno della prigionia, ma lo spirito combattivo di Nelson, sostenuto dalla tenace moglie Winnie non cede: anche da prigioniero diventa un simbolo di riscatto per milioni di sudafricani, una speranza per chi è umiliato, discriminato, a causa del colore della pelle....



Mandela: La lunga strada verso la libertà: Il trailer in lingua originale del film

Una Piccola impresa meridionale (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Rocco Papaleo, con Riccardo Scamarcio, Rocco Papaleo, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum, Claudia Potenza, Giuliana Lojodice e Giovanni Esposito.



La trama del film : Il film racconta la storia di Don Costantino. Dopo aver abbandonato le vesti religiose, l’ex prete si reca al paese dalla madre Stella, la quale - per evitare che la notizia si sparga tra i paesani - decide di confinare il figlio in un vecchio faro in disuso.

La signora ha infatti un altro scandalo familiare da nascondere: sua figlia Rosa Maria è scappata con un misterioso amante, lasciando il povero marito Arturo alla mercé delle beffe di tutti quanti. Ma il faro, invece di garantire l’isolamento a Costantino, diventa come una sorta di rifugio per le anime in pena: dopo aver accolto il cognato Arturo, l’ex prete deve ospitare anche l’ex prostituta Magnolia e i dipendenti di una bizzarra ditta di costruzioni che vogliono riparare il tetto del faro...



Una Piccola impresa meridionale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

In Time (Thriller, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Andrew Niccol, con Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Matt Bomer, Alex Pettyfer, Johnny Galecki, Elena Satine, Yaya DaCosta, Ethan Peck, Toby Hemingway, Rachel Roberts e Bella Heathcote.



La trama del film : Le vicende narrate sono ambientate nell'anno 2169, in un’era in cui gli individui sono geneticamente programmati per vivere fino all'età di 25 anni. Da quel momento in poi, attraverso un chip installato nel loro braccio, parte un conto alla rovescia che permette loro di vivere solo un anno al termine del quale sono destinati a morire. Tuttavia, è possibile allungare la propria speranza di vita: infatti il tempo è, in quest'era, divenuto una vera e propria valuta, attraverso la quale la gente viene pagata. Così si è venuto a creare un mondo in cui i ricchi possono vivere pressoché per sempre, senza, per altro, invecchiare, mentre i poveri cercano continuamente di guadagnarsi qualche altro giorno da vivere. Proprio in questo contesto, Will Salas, venticinquenne da tre anni, decide, a seguito di un fortuito evento che gli permette di guadagnare un secolo di vita, di tentare il tutto per tutto per sovvertire l'ordine precostituito del suo mondo e riportare l'uguaglianza tra ricchi e poveri...



In Time: Il trailer italiano del film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried

Il Giocatore - Rounders (Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di John Dahl, con Matt Damon, Edward Norton, Gretchen Mol, John Malkovich, John Turturro, Famke Janssen, Paul Cicero, Sonny Zito, Merwin Goldsmith, Martin Landau e Ray Iannicelli.



La trama del film : Mike McDermott studia legge, ma è anche un talentuoso giocatore di poker, che sogna di vincere i World Series of Poker. Durante un torneo clandestino - organizzato dal mafioso russo Teddy, detto KGB - Mike gioca in modo eccessivamente spavaldo e perde in una sola mano trentamila dollari, ovvero il suo intero bankroll. Si tratta di un brutto colpo, perché si ritrova senza nessun budget per partecipare ai tornei high-stakes e anche perché Jo, sua fidanzata e collega di università, gli fa promettere di lasciare il poker e concentrarsi solo sugli studi. Il suo maestro di gioco Joey Knish gli propone di aiutarlo a ricostruire il suo bankroll, ma Mike rifiuta e trova un lavoro part-time per rimanere fedele alla promessa fatta a Jo. Un giorno, il suo amico d'infanzia Lester Murphy, detto Verme, esce di prigione. Pur conoscendo i difetti del suo amico - Verme ama giocare sporco, è un imbroglione spericolato e senza scrupoli - Mike accetta di aiutarlo a tirare su la somma che deve a Grama, un pericoloso strozzino che ha acquistato il suo debito e ora lavora per KGB.

Di nuovo completamente coinvolto nel vecchio stile di vita e nelle vecchie amicizie del poker, Mike torna a casa e scopre che Jo se ne è andata. Ma la situazione fra Verme e Grama si complica, così Mike, per tirare ancora una volta l’amico fuori dai guai, decide di vincere i soldi giocando in diversi tornei in città e nei dintorni...

Chocolat (Commedia, Sentimentale) in onda su Cielo alle ore 21.15, un film di Lasse Hallström, con Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare, Victoire Thivisol, John Wood, Aurelien Parent Koenig, Antonio Gil-Martinez, Harrison Pratt, Helene Cardona, Gaelan Connell, Elisabeth Commelin, Guillaume Tardieu, Hugh O'Conor e Carrie-Anne Moss.



La trama del film: Il film è ambientato nel 1959 a Lansquenet-sur-Tannes, un piccolo villaggio francese dove tutti i cittadini vivono in modo piuttosto monotono, all'insegna di una pace apparente. L’arrivo di Vianne Rocher e di sua figlia Anouk, portate dall’irrequieto vento del Nord, sorprende tutti i cittadini. La donna, infatti, molto lontana dalle abitudini estremamente ortodosse e bigotte del piccolo villaggio, è decisa ad aprire una golosa cioccolateria durante l’osservanza del digiuno quaresimale. La nuova arrivata incuriosisce la bisbetica Armande Voizin e Josephine Muscat, che nella cioccolateria trova rifugio dalle violenze di suo marito.

Entrambe lamentano l’ipocrisia instaurata dal rigido conte Paul de Reynaud che, in nome della moralità, intraprenderà una vera e propria crociata contro Vianne. Mentre il perbenismo di Reynaud sarà smascherato dalla denuncia delle violenze subite da Josephine, Vianne dimostrerà la sua ospitalità a un gruppo di gitani rifiutati da tutti gli ipocriti cittadini e la donna instaurerà un rapporto particolare con l’affascinante Roux...



Chocolat: il trailer del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

La strage del 7° Cavalleggeri (Western) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Sidney Salkow, con Mary Murphy e Dale Robertson.

Rosamunde Pilcher: Come stregata (Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Kaethe Niemeyer, con Jördis Richter, Stefan König, Helmut Zierl, Marion Mitterhammer, Oliver Franck, Petra Berndt, Judith Georgi, Glynn Sweet, Claire Cartwright e Roger Barclay.

Tango & Cash (Poliziesco) in onda alle 21.10 su TwentySeven, un film di Andrei Konchalovsky, con Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Marc Alaimo, Michael J. Pollard, Lewis Arquette, Edward Bunker, Leslie Morris, Roy Brocksmith, David Byrd, Richard Fancy, Michael Jeter e Jerry Martinez.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv