Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 24 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 24 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 24 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 24 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 24 Aprile 2023

La Vita Nascosta - Hidden Life (Drammatico, Biografico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Terrence Malick, con August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling, Ulrich Matthes, Karl Markovics, Franz Rogowski, Tobias Moretti, Martin Wuttke, Max Mauff e Johan Leysen.



La trama del film : Il film è ispirato a eventi reali e alla figura di Franz Jägerstätter, contadino austriaco che nel 1938, dopo l'ingresso delle truppe naziste nella sua terra natìa, si oppone all'Anschluss, ovvero all'annessione dell'Austria alla Germania nazista per realizzare uno dei sogni di Hitler, formare la "Grande Germania". Franz si rifiuta di combattere accanto ai nazisti e viene immediatamente riconosciuto colpevole di tradimento, atto punibile con la pena capitale, dal regime di Hitler. Affidandosi alla sua salda fede e all'amore per sua moglie e i suoi figli, il contadino rimane un uomo libero e un eroe della Seconda guerra mondiale fino a oggi rimasto sconosciuto....



La Vita Nascosta - Hidden Life: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico, Biografico) , un film di Terrence Malick, con August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz, Alexander Fehling, Ulrich Matthes, Karl Markovics, Franz Rogowski, Tobias Moretti, Martin Wuttke, Max Mauff e Johan Leysen. : Il film è ispirato a eventi reali e alla figura di Franz Jägerstätter, contadino austriaco che nel 1938, dopo l'ingresso delle truppe naziste nella sua terra natìa, si oppone all'Anschluss, ovvero all'annessione dell'Austria alla Germania nazista per realizzare uno dei sogni di Hitler, formare la "Grande Germania". Franz si rifiuta di combattere accanto ai nazisti e viene immediatamente riconosciuto colpevole di tradimento, atto punibile con la pena capitale, dal regime di Hitler. Affidandosi alla sua salda fede e all'amore per sua moglie e i suoi figli, il contadino rimane un uomo libero e un eroe della Seconda guerra mondiale fino a oggi rimasto sconosciuto....



L'uomo che vide l'infinito (Biografico, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Matt Brown, con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Devika Bhise, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally, Enzo Cilenti e Richard Johnson.



La trama del film : Madras, India coloniale, primi anni del Novecento. Il giovane Srinivasa Ramanujan è in cerca di lavoro e trova impiego come contabile. I suoi capi, impressionati dalle sue eccezionali abilità nel calcolo, gli consigliano di inviare i suoi studi ai professori di Cambridge. Uno di loro, l'eccentrico G.H. Hardy, rimane folgorato da questa mente autodidatta capace di spingersi tanto in alto. Decide così di invitarlo in Inghilterra per lavorare al Trinity College.

Ramanujan accetta la proposta, nonostante debba lasciare in India tutti i suoi affetti e in particolare la moglie Janaki, sposata da poco. Arrivato a Cambridge, il giovane indiano si trova costretto a confrontarsi con una società diversa dalla sua e a essere giudicato per i suoi metodi di lavoro non tradizionali. Sebbene le difficoltà siano molte - senza contare che nel frattempo è scoppiata la Prima guerra mondiale - Ramanujan e Hardy danno vita a un confronto scientifico e culturale che rivoluzionerà per sempre la matematica...



L'uomo che vide l'infinito: Il trailer italiano del film in esclusiva

(Biografico, Drammatico) , un film di Matt Brown, con Dev Patel, Jeremy Irons, Toby Jones, Devika Bhise, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally, Enzo Cilenti e Richard Johnson. : Madras, India coloniale, primi anni del Novecento. Il giovane Srinivasa Ramanujan è in cerca di lavoro e trova impiego come contabile. I suoi capi, impressionati dalle sue eccezionali abilità nel calcolo, gli consigliano di inviare i suoi studi ai professori di Cambridge. Uno di loro, l'eccentrico G.H. Hardy, rimane folgorato da questa mente autodidatta capace di spingersi tanto in alto. Decide così di invitarlo in Inghilterra per lavorare al Trinity College. Ramanujan accetta la proposta, nonostante debba lasciare in India tutti i suoi affetti e in particolare la moglie Janaki, sposata da poco. Arrivato a Cambridge, il giovane indiano si trova costretto a confrontarsi con una società diversa dalla sua e a essere giudicato per i suoi metodi di lavoro non tradizionali. Sebbene le difficoltà siano molte - senza contare che nel frattempo è scoppiata la Prima guerra mondiale - Ramanujan e Hardy danno vita a un confronto scientifico e culturale che rivoluzionerà per sempre la matematica...



Mission: Impossible - Protocollo fantasma (Avventura, Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Brad Bird, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz e April Stewart.



La trama del film : La spia americana dell'Agenzia IMF Ethan Hunt è stato rinchiuso in un carcere russo per accattivarsi le simpatie di Bodgan, un detenuto che possiede informazioni su un uomo chiamato Cobalt, uno spietato terrorista.

Dopo essere evaso con l’aiuto degli agenti Benji Dunn e Jane Carter, Hunt deve introdursi nel Cremlino, ma durante la missione un messaggio radio inviato sulla frequenza dell’IMF autorizza lo scoppio di un ordigno.

In seguito all'attentato, Ethan scopre che il Presidente, a causa dei sospetti sulla squadra che agisce sempre al limite della legalità, ha attivato il Protocollo Fantasma: questo significa che per gli agenti del suo team non c’è nessun tipo di appoggio per la fuga o il rientro, né garanzia di qualunque tipo da parte del governo degli Stati Uniti.

Hunt, insieme a William Brandt, un analista dell’IMF e il resto della squadra rimangono soli per cercare di sventare un attacco nucleare e riscattare il nome dell’IMF...



Mission: Impossible - Protocollo fantasma: il nuovo trailer italiano

(Avventura, Azione, Thriller) , un film di Brad Bird, con Tom Cruise, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Josh Holloway, Michael Nyqvist, Simon Pegg, Ving Rhames, Paula Patton, Anil Kapoor, Vladimir Mashkov, Samuli Edelmann, Ilia Volokh, Miraj Grbic, Ivan Shvedoff, Pavel Kríz e April Stewart. : La spia americana dell'Agenzia IMF Ethan Hunt è stato rinchiuso in un carcere russo per accattivarsi le simpatie di Bodgan, un detenuto che possiede informazioni su un uomo chiamato Cobalt, uno spietato terrorista. Dopo essere evaso con l’aiuto degli agenti Benji Dunn e Jane Carter, Hunt deve introdursi nel Cremlino, ma durante la missione un messaggio radio inviato sulla frequenza dell’IMF autorizza lo scoppio di un ordigno. In seguito all'attentato, Ethan scopre che il Presidente, a causa dei sospetti sulla squadra che agisce sempre al limite della legalità, ha attivato il Protocollo Fantasma: questo significa che per gli agenti del suo team non c’è nessun tipo di appoggio per la fuga o il rientro, né garanzia di qualunque tipo da parte del governo degli Stati Uniti. Hunt, insieme a William Brandt, un analista dell’IMF e il resto della squadra rimangono soli per cercare di sventare un attacco nucleare e riscattare il nome dell’IMF...



Vi presento i nostri (Azione, Avventura) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Paul Weitz, con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon e Hash Patel.



La trama del film : Il film segue le vicende di Greg Fotter, felicemente sposato con Pam e papà di due gemelli, Samantha e Harry. Dopo un duro esame per essere accettato nel cerchio della fiducia di suo suocero Jack, l’uomo è diventato parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa, tanto da attirare l’attenzione della bellissima Andi Garcia, rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali. Nonostante il loro sia un matrimonio sereno, gli impegni di lavoro sono numerosi e anche occuparsi dei figli gli richiede molto tempo, soprattutto per la scelta di una scuola che soddisfi le esigenze di entrambi.

Jack intanto, rimasto deluso dal suo primo genero Bob che ha tradito e lasciato sua figlia Debbie, ha quasi avuto un infarto. Così decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia e denominandolo il Don Fotter. Tutto si complica quando, per il quinto compleanno dei gemelli, tutti arrivano a Chicago per la grande festa: Kevin, l’ex di Pam, i nonni paterni, Bernie e Roz, e quelli materni, Dina e, naturalmente, Jack...



Vi presento i nostri: Il trailer del film

(Azione, Avventura) , un film di Paul Weitz, con Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon e Hash Patel. : Il film segue le vicende di Greg Fotter, felicemente sposato con Pam e papà di due gemelli, Samantha e Harry. Dopo un duro esame per essere accettato nel cerchio della fiducia di suo suocero Jack, l’uomo è diventato parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa, tanto da attirare l’attenzione della bellissima Andi Garcia, rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial del suo farmaco contro le disfunzioni sessuali. Nonostante il loro sia un matrimonio sereno, gli impegni di lavoro sono numerosi e anche occuparsi dei figli gli richiede molto tempo, soprattutto per la scelta di una scuola che soddisfi le esigenze di entrambi. Jack intanto, rimasto deluso dal suo primo genero Bob che ha tradito e lasciato sua figlia Debbie, ha quasi avuto un infarto. Così decide di puntare tutto su Greg, designandolo come nuovo capo famiglia e denominandolo il Don Fotter. Tutto si complica quando, per il quinto compleanno dei gemelli, tutti arrivano a Chicago per la grande festa: Kevin, l’ex di Pam, i nonni paterni, Bernie e Roz, e quelli materni, Dina e, naturalmente, Jack...



Quantum of Solace (Azione, Avventura) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Marc Forster, con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, Neil Jackson, Joaquín Cosio e Rory Kinnear.



La trama del film : James Bond cattura il signor White e lo rinchiude nel bagagliaio della sua Aston Martin. Dopo essersi liberato degli inseguitori, si dirige verso Siena per consegnare l'uomo a M, la quale ha intenzione d'interrogarlo su Quantum, un'organizzazione terroristica di cui non si sa nulla. Ma Craig Mitchell, una guardia del corpo del capo dell'MI6, si rivela essere un infiltrato di Quantum: attacca quindi M e permette a White di scappare.

A Londra, i servizi segreti britannici indagano su Mitchell e scoprono che questo aveva un contatto ad Haiti di nome Edmund Slate. L’agente Bond viene a sapere che quest'ultimo è un sicario inviato per uccidere Camille Montes per volere del suo amante, il ricco uomo d'affari Dominic Greene.

Così l'agente 007 si reca sull'isola e si mette sulle tracce della donna....



Quantum of Solace: Il nuovo trailer del film sulle avventure dell'agente segreto 007

(Azione, Avventura) , un film di Marc Forster, con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, Neil Jackson, Joaquín Cosio e Rory Kinnear. : James Bond cattura il signor White e lo rinchiude nel bagagliaio della sua Aston Martin. Dopo essersi liberato degli inseguitori, si dirige verso Siena per consegnare l'uomo a M, la quale ha intenzione d'interrogarlo su Quantum, un'organizzazione terroristica di cui non si sa nulla. Ma Craig Mitchell, una guardia del corpo del capo dell'MI6, si rivela essere un infiltrato di Quantum: attacca quindi M e permette a White di scappare. A Londra, i servizi segreti britannici indagano su Mitchell e scoprono che questo aveva un contatto ad Haiti di nome Edmund Slate. L’agente Bond viene a sapere che quest'ultimo è un sicario inviato per uccidere Camille Montes per volere del suo amante, il ricco uomo d'affari Dominic Greene. Così l'agente 007 si reca sull'isola e si mette sulle tracce della donna....



The Impossible (Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.15, un film di Juan Antonio Bayona, con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.



La trama del film: Henry e Maria sono una coppia sposata con tre figli, Lucas, Thomas e Simon. Durante il periodo di Natale decidono di trascorrere le vacanze in un resort thailandese.

Quando la mattina del 26 dicembre la violenza dello tsunami travolge l'intero villaggio in cui soggiornano, le loro esistenze prenderanno direzioni diverse. Maria riemerge, gravemente ferita al torace e alla gamba, ritrovandosi sola con il figlio maggiore Lucas aggrappati a un albero, sul quale ha trovato rifugio anche un bambino, Daniel, sopravvissuto alla furia delle acque.

I tre vengono soccorsi e trasportati all'ospedale, dove Maria viene ricoverata a causa delle sue gravi condizioni fisiche. Nel frattempo Maria e Lucas ignorano che Henry, Thomas e Simon non sono morti ma sono riusciti a salvarsi in una stanza dell'albergo risparmiata dallo tsunami...



The Impossible: il trailer italiano definitivo del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv