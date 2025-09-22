TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 22 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 22 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 22 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 22 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 22 Settembre 2025

  • Troy
    Azione, Drammatico, Storico, 2004, durata: 163 min
    in onda alle 21:08 su 20
    un film di Wolfgang Petersen
    con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Peter O'Toole, Garrett Hedlund, Julian Glover, James Cosmo, John Shrapnel e Vincent Regan.


  • El Dorado
    Western, 1966, durata: 126 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Howard Hawks
    con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt, Paul Fix, Arthur Hunnicutt, Michele Carey, R.G. Armstrong, Edward Asner e Christopher George.

  • The Mask - Da zero a mito
    Commedia, Fantasy, 1994, durata: 101 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Chuck Russell
    con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, Johnny Williams, Reg E. Cathey, Jim Doughan e Denis Forest.

  • La Canzone della Vita - Danny Collins
    Commedia, Drammatico, 2015, durata: 106 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Dan Fogelman
    con Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer, Josh Peck e Katarina Cas.


  • Unbroken
    Biografico, Drammatico, Guerra, 2014, durata: 137 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di Angelina Jolie
    con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Finn Wittrock, Jai Courtney, Luke Treadaway e Maddalena Ischiale.


  • Overdose
    Azione, Thriller, 2022, durata: 119 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Olivier Marchal
    con Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann, Simon Abkarian, Kool Shen, Moussa Mansaly, Kenza Fortas e Francis Renaud.


  • Un figlio all'improvviso
    Commedia, 2017, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Vincent Lobelle e Sébastien Thiéry
    con Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiéry, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Claudine Vincent e Jeanne Rosa.


  • Criminal
    Azione, Thriller, 2016, durata: 113 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Ariel Vromen
    con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Scott Adkins e Antje Traue.


  • Cuori e delitti - Un romanzo fatale
    Giallo, 2020, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Terry Ingram
    con Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner, Cory Lee, Dan Payne, Andrew Dunbar, Lara Gilchrist, Stephen Lobo e Anne Marie DeLuise.


  • Ho cercato il tuo nome
    Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 101 min
    in onda alle 21:23 su La5
    un film di Scott Hicks
    con Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner, Jay R. Ferguson, Riley Thomas Stewart, Joe Chrest, Adam LeFevre e Robert Hayes.


  • Killer Elite
    Azione, Thriller, 2011, durata: 100 min
    in onda alle 21:26 su Italia 1
    un film di Gary McKendry
    con Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ben Mendelsohn, David Whiteley, Matthew Nable, Lachy Hulme, Firass Dirani, Nick Tate e Bille Brown.


  • Purché finisca bene - Tutto a Posto
    Commedia, 2024, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Giorgio Romano
    con Nika Perrone, Michele Di Mauro, Michele Eburnea e Giulia Fazzini.


  • Il Giustiziere della Notte
    Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 108 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Eli Roth
    con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, Mike Epps e Ronnie Gene Blevins.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

