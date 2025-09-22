Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 22 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 22 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 22 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 22 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 22 Settembre 2025
-
Troy
Azione, Drammatico, Storico, 2004, durata: 163 min
in onda alle 21:08 su 20
un film di Wolfgang Petersen
con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Peter O'Toole, Garrett Hedlund, Julian Glover, James Cosmo, John Shrapnel e Vincent Regan.
-
El Dorado
Western, 1966, durata: 126 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Howard Hawks
con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt, Paul Fix, Arthur Hunnicutt, Michele Carey, R.G. Armstrong, Edward Asner e Christopher George.
-
The Mask - Da zero a mito
Commedia, Fantasy, 1994, durata: 101 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Chuck Russell
con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, Johnny Williams, Reg E. Cathey, Jim Doughan e Denis Forest.
-
La Canzone della Vita - Danny Collins
Commedia, Drammatico, 2015, durata: 106 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Dan Fogelman
con Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer, Josh Peck e Katarina Cas.
-
Unbroken
Biografico, Drammatico, Guerra, 2014, durata: 137 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Angelina Jolie
con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Finn Wittrock, Jai Courtney, Luke Treadaway e Maddalena Ischiale.
-
Overdose
Azione, Thriller, 2022, durata: 119 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Olivier Marchal
con Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann, Simon Abkarian, Kool Shen, Moussa Mansaly, Kenza Fortas e Francis Renaud.
-
Un figlio all'improvviso
Commedia, 2017, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Vincent Lobelle e Sébastien Thiéry
con Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiéry, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Claudine Vincent e Jeanne Rosa.
-
Criminal
Azione, Thriller, 2016, durata: 113 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Ariel Vromen
con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Scott Adkins e Antje Traue.
-
Cuori e delitti - Un romanzo fatale
Giallo, 2020, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Terry Ingram
con Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner, Cory Lee, Dan Payne, Andrew Dunbar, Lara Gilchrist, Stephen Lobo e Anne Marie DeLuise.
-
Ho cercato il tuo nome
Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 101 min
in onda alle 21:23 su La5
un film di Scott Hicks
con Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner, Jay R. Ferguson, Riley Thomas Stewart, Joe Chrest, Adam LeFevre e Robert Hayes.
-
Killer Elite
Azione, Thriller, 2011, durata: 100 min
in onda alle 21:26 su Italia 1
un film di Gary McKendry
con Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ben Mendelsohn, David Whiteley, Matthew Nable, Lachy Hulme, Firass Dirani, Nick Tate e Bille Brown.
-
Purché finisca bene - Tutto a Posto
Commedia, 2024, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Giorgio Romano
con Nika Perrone, Michele Di Mauro, Michele Eburnea e Giulia Fazzini.
-
Il Giustiziere della Notte
Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 108 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Eli Roth
con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, Mike Epps e Ronnie Gene Blevins.
