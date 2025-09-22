Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 22 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 22 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 22 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 22 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 22 Settembre 2025

Troy

Azione, Drammatico, Storico, 2004, durata: 163 min

in onda alle 21:08 su 20

un film di Wolfgang Petersen

con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Peter O'Toole, Garrett Hedlund, Julian Glover, James Cosmo, John Shrapnel e Vincent Regan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/troy/1008/video/?vid=34093" title="Troy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Troy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

El Dorado

Western, 1966, durata: 126 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Howard Hawks

con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Charlene Holt, Paul Fix, Arthur Hunnicutt, Michele Carey, R.G. Armstrong, Edward Asner e Christopher George.

The Mask - Da zero a mito

Commedia, Fantasy, 1994, durata: 101 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Chuck Russell

con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, Johnny Williams, Reg E. Cathey, Jim Doughan e Denis Forest.



La Canzone della Vita - Danny Collins

Commedia, Drammatico, 2015, durata: 106 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Dan Fogelman

con Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer, Josh Peck e Katarina Cas.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-canzone-della-vita-danny-collins/49886/video/?vid=38822" title="La canzone della vita - Danny Collins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">La canzone della vita - Danny Collins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Unbroken

Biografico, Drammatico, Guerra, 2014, durata: 137 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Angelina Jolie

con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Miyavi, Finn Wittrock, Jai Courtney, Luke Treadaway e Maddalena Ischiale.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/unbroken/50290/video/?vid=16734" title="Unbroken: Nuovo trailer italiano - HD">Unbroken: Nuovo trailer italiano - HD</a>

Overdose

Azione, Thriller, 2022, durata: 119 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Olivier Marchal

con Sofia Essaïdi, Assaad Bouab, Alberto Ammann, Simon Abkarian, Kool Shen, Moussa Mansaly, Kenza Fortas e Francis Renaud.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/overdose/66262/video/?vid=45416" title="Overdose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Overdose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Un figlio all'improvviso

Commedia, 2017, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Vincent Lobelle e Sébastien Thiéry

con Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiéry, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Claudine Vincent e Jeanne Rosa.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-figlio-all-improvviso/55041/video/?vid=29739" title="Un figlio all'improvviso: Il Trailer Italiano del Film - HD">Un figlio all'improvviso: Il Trailer Italiano del Film - HD</a>

Criminal

Azione, Thriller, 2016, durata: 113 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Ariel Vromen

con Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Alice Eve, Gal Gadot, Michael Pitt, Scott Adkins e Antje Traue.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/criminal/51554/video/?vid=23075" title="Criminal: Il trailer italiano del film - HD">Criminal: Il trailer italiano del film - HD</a>

Cuori e delitti - Un romanzo fatale

Giallo, 2020, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Terry Ingram

con Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner, Cory Lee, Dan Payne, Andrew Dunbar, Lara Gilchrist, Stephen Lobo e Anne Marie DeLuise.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cuori-e-delitti-un-romanzo-fatale/63087/video/?vid=40356" title="Cuori e Delitti - Un Romanzo Fatale: Il Trailer Ufficiale e una clip del Film - HD">Cuori e Delitti - Un Romanzo Fatale: Il Trailer Ufficiale e una clip del Film - HD</a>



Ho cercato il tuo nome

Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 101 min

in onda alle 21:23 su La5

un film di Scott Hicks

con Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner, Jay R. Ferguson, Riley Thomas Stewart, Joe Chrest, Adam LeFevre e Robert Hayes.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ho-cercato-il-tuo-nome/48837/video/?vid=8219" title="Ho cercato il tuo nome: Il trailer italiano del film">Ho cercato il tuo nome: Il trailer italiano del film</a>

Killer Elite

Azione, Thriller, 2011, durata: 100 min

in onda alle 21:26 su Italia 1

un film di Gary McKendry

con Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young, Yvonne Strahovski, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ben Mendelsohn, David Whiteley, Matthew Nable, Lachy Hulme, Firass Dirani, Nick Tate e Bille Brown.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/killer-elite/48609/video/?vid=8632" title="Killer Elite: il nuovo trailer italiano del film">Killer Elite: il nuovo trailer italiano del film</a>

Purché finisca bene - Tutto a Posto

Commedia, 2024, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Giorgio Romano

con Nika Perrone, Michele Di Mauro, Michele Eburnea e Giulia Fazzini.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/purche-finisca-bene-tutto-a-posto/66382/video/?vid=47975" title="Purché Finisca Bene - Tutto a Posto: Il Promo Trailer Ufficiale del Film su Rai 1 - HD">Purché Finisca Bene - Tutto a Posto: Il Promo Trailer Ufficiale del Film su Rai 1 - HD</a>



Il Giustiziere della Notte

Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 108 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Eli Roth

con Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, Mike Epps e Ronnie Gene Blevins.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-giustiziere-della-notte-death-wish/54187/video/?vid=28384" title="Il Giustiziere della Notte - Death Wish: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Il Giustiziere della Notte - Death Wish: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv