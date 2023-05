Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 22 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 22 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 22 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 22 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 22 Maggio 2023

Everest (Avventura, Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Baltasar Kormákur, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley e Emily Watson.



La trama del film : Il film documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, che sfidano al limite delle loro capacità una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso difficoltà e battaglie - testando il loro coraggio contro uno degli elementi più duri del pianeta - gli scalatori si troveranno ad affrontare degli ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse diventata una durissima lotta per la sopravvivenza..



Everest: Teaser trailer italiano del film - HD

Suicide Squad (Azione, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di David Ayer, con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Cara Delevingne, Viola Davis, Scott Eastwood, Raymond Olubawale, Jay Hernandez, Ike Barinholtz, Ted Whittall, Robin Atkin Downes e David Harbour.



La trama del film : Quando il mondo è sconvolto dalla morte di Superman, il governo deve correre ai ripari. L’agente Amanda Waller affida al colonello Rick Flag il compito di liberare e addestrare una squadra di super cattivi, rinchiusi in isolamento nel carcere Belle Reve. In quanto criminali, infatti, essi potranno essere sfruttati per i loro poteri e sacrificati là dove la missione lo richiederà. La Suicide Squad è composta da Harley Quinn, dal sicario Deadshot, dal rapinatore australiano Capitan Boomerang, dal gangster El Diabolo, dall’uomo-alligatore Killer Croc e dallo spietato mercenario Slipknot. Poco prima della partenza, la samurai Katana si unisce al team. Affinché nessuno tenti la fuga, Flag impianta nei cattivi un microchip, che li farà esplodere qualora tentassero di ribellarsi agli ordini...



Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD

Innocenti bugie (Commedia, Azione) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di James Mangold, con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Dale Dye, Liam Ferguson e Alex Revan.



La trama del film : Il film racconta la storia di June Havens, una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller.

June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo.

Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadendo. Roy è in possesso di un'invenzione che potrebbe risolvere i problemi energetici del pianeta, ma un suo collega, Fitzgerald, ha fatto il doppiogioco e vuole impadronirsene per venderla a dei trafficanti.

Da questo momento in poi la donna viene braccata dall'FBI, ma Roy sarà sempre pronto a soccorrerla, mentre la trascina in un inseguimento transcontinentale...



Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise

Isabelle (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15, un film di Mirko Locatelli, con Ariane Ascaride, Samuele Vessio, Robinson Stévenin e Lavinia Anselmi.



La trama del film: E' la storia di un’astronoma francese che vive in una grande villa circondata da vigneti, in prossimità di Trieste. Il paesaggio è un vero paradiso: da un lato la campagna illuminata dal sole, dall'altro il mare che si infrange contro la scogliera a pochi chilometri di distanza.

Come ogni estate suo figlio, Jérôme, va a trovarla in questo piccolo locus amoenus per trascorrere un po' di tempo con lei. Isabelle è molto affezionata al ragazzo ed è pronta a fare qualsiasi cosa per lui, ma a complicare questo rapporto madre-figlio arriverà Davide. Quest'ultimo è un giovane incontrato dall'astronoma che sta attraversando un momento difficile e che Isabelle si sente in dovere di aiutare. Ma il forte il legame instaurato con Davide complicherà il rapporto tra lei e il figlio Jérôme, tanto che la donna si ritroverà di fronte a una scelta, che inevitabilmente si rivelerà dolorosa...



Isabelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

I fiumi di porpora (Thriller) in onda alle 23 su TV8 , un film di Mathieu Kassovitz, con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, Laurent Lafitte, Christophe Bernard, Tonio Descanvelle, Françoise Loreau, Laurent Avare, Philippe Nahon, Robert Gendreu, Nicky Naude, Olivier Rousset, Vincent Tulli e Olivier Morel.

Uomo d'acqua dolce (Commedia) in onda alle 23.05 su Cine34 , un film di Antonio Albanese, con Antonio Albanese, Valeria Milillo, Antonio Petrocelli, Sara Anticoli, Emanuela Grimalda, Stefano Sarcinelli, Valerio Isidori, Alessandra Comerio, Pino Ingrosso, Birte Berg, Pier Senarica e Nicola Rignanese.

Trappola in alto mare (Avventura, Azione) in onda alle 23.10 su Rai 4 , un film di Andrew Davis, con Steven Seagal, Damian Chapa, Tommy Lee Jones, Erika Eleniak, Troy Evans, David McKnight, Lee Hinton, Craig Dunn, Michael Gaylord James, Richard T. Jones, George Kee Cheung, Nick Mancuso, Adam James, Colm Meaney, Miguel Nino, Tom Muzila, Glenn Morshower e Patrick O'Neal.

Scuola di polizia 2: prima missione (Comico, Commedia) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Jerry Paris, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler, Marion Ramsey, Colleen Camp, Howard Hesseman, Art Metrano, George Gaynes, Bob Goldthwait, Julie Brown, Peter Van Norden, Tim Kazurinsky, Ed Herlihy, Sandy Ward, Lance Kinsey e Christopher Jackson.

Il giorno dei lunghi fucili (Western) in onda alle 23.15 su Rai Movie , un film di Don Medford, con Oliver Reed, Candice Bergen, Gene Hackman, Bernard Kay, Simon Oakland, Rayford Barnes, G.D. Spradlin, William Watson e L.Q. Jones.

Decisione critica (Azione, Avventura, Thriller) in onda alle 23.20 su 20 , un film di Stuart Baird, con Kurt Russell, Steven Seagal, Halle Berry, Whip Hubley, John Leguizamo, Joe Morton, Oliver Platt, David Suchet e B.D. Wong.

Zodiac (Thriller, Drammatico) in onda alle 23.320 su Iris, un film di David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Brian Cox, Dermot Mulroney, Chloë Sevigny, John Getz, Charles Fleischer, Zach Grenier, Adam Goldberg, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Bijou Phillips, Ione Skye, John Terry, Tom Verica e Donal Logue.



Zodiac: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

