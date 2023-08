Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 21 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Lunesì 21 Agosto 2023

Michael Collins (Drammatico, Storico, Biografico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Neil Jordan, con Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman, Ian Hart, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Jonathan Rhys Meyers, Stuart Graham, Richard Ingram, Gary Whelan, Owen Roe, Gerard McSorley, Roman McCairbre, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic e Michael Dwyer.



La trama del film : Il film è ambientato nei primi decenni del Novecento e che racconta la lotta per l'indipendenza irlandese attraverso le vicende di uno dei suoi grandi protagonisti.

La potente Inghilterra è sempre stata sfidata dalla sua colonia più vicina, l'Irlanda. Per 700 anni, le rivolte furono soffocate. Ma nel 1916 scoppiò una ribellione a Dublino, che cambiò il corso della storia. L'architetto di questa rivolta, un uomo interamente dedicato al suo paese e che fino ad allora aveva sempre lavorato nell'ombra, si chiamava Michael Collins...



Michael Collins: il trailer del film

All'inseguimento della pietra verde (Commedia, Avventura) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Robert Zemeckis, con Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Mary Ellen Trainor, Holland Taylor, Joe Nesnow, Eve Smith, Manuel Ojeda, Zack Norman, Alfonso Arau, Chachita e José Chávez.



La trama del film : Joan Wilder è una nota scrittrice di romanzi rosa: ancora single, vive a New York con il suo gatto Romeo, sperando di incontrare un uomo all'altezza dell'eroe di cui racconta nelle sue storie. La vita ordinaria che conduce viene sconvolta, quando riceve una telefonata disperata della sorella, che è stata sequestrata in Colombia. La donna si era recata lì per cercare il marito scomparso che, nel frattempo, ha spedito a Joan una mappa che conduce ad una pietra verde di inestimabile valore. La banda di criminali, razziatori di tesori archeologici, responsabile del rapimento, è disposta a liberare la sorella solo in cambio della mappa.

Joan non ha scelta e decide di partire: deve arrivare a Carrega, ma giunta all'aeroporto viene indirizzata volutamente nella direzione sbagliata. Si ritrova così in mezzo alla giungla colombiana, minacciata di morte da un misterioso individuo. Joan sembra perduta, se non fosse per Jack Colton, un simpatico avventuriero, casualmente nelle vicinanze, che la salva e accetta di ricondurla a Carrega in cambio di una cospicua somma.

Il viaggio si rivelerà pieno d'imprevisti: inseguiti da dei strampalati figuri, dovranno affrontare spietati militari sudamericani, gangster pasticcioni e famelici coccodrilli, duellando continuamente fra loro a causa dei sentimenti che provano l'uno per l'altra....

Black Book (Drammatico, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.25 , un film di Paul Verhoeven, con Carice van Houten, Thom Hoffman, Halina Reijn, Sebastian Koch, Christian Berkel, Waldemar Kobus, Michiel Huisman, Derek de Lint, Peter Blok, Ronald Armbrust, Jeroen Uijttenhout, Dolf de Vries, Diana Dobbelman, Matthias Schoenaerts, Xander Straat, Frank Lammers, Dirk Zeelenberg e Michiel de Jong.



La trama del film : Nel 1944, la giovane ebrea Rachel si nasconde in una fattoria nella campagna olandese, aiutata dai proprietari che la proteggono dai nazisti. Quando la fattoria viene presa di mira dai militari, Rachel riesce a fuggire grazie all'aiuto del vicino Rob e dall'ufficiale di polizia Van Gein, che l'aiutano ad allontanarsi dai territori occupati. I due uomini la conducono nello studio dall'avvocato di famiglia Smaal, che le dona sufficenti risorse economiche per intraprendere il pericoloso e costoso viaggio. Rachel è costretta a raggiungere il sud dell'Olanda, dove si trova l'esercito degli Alleati. Dopo essere scampata alla morte, la giovane viene trasportata all'Aja. Qui, Rachel assume il nome fittizio di Ellis de Vries e decide di arruolarsi tra le file della resistenza, guidata da Hans Akkermans. Alla ragazza viene assegnato l'incarico di sedurre il capo delle SS Ludwig Müntze, al fin di sottrargli importanti informazioni che potrebbero permettere la vittoria degli Alleati. Il destino, tuttavia, le gioca un brutto scherzo. Rachel impara a conoscere Ludwing e se ne innamora, mentre vive una crisi esistenziale dovuta alla scoperta che tra i ribelli c'è un infiltrato che ha condannato a morte centinai di ebrei per privarli delle loro ricchezze. Il bianco e il nero si fondono e Rachel dovrà scegliere in fretta da che parte stare...

Frankenstein Junior (Commedia, Comico, Parodia) in onda su Nove alle ore 21.35, un film di Mel Brooks, con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Teri Garr, Kenneth Mars, Richard Haydn, Liam Dunn, Danny Goldman, Gene Hackman, Lou Cutell, Randolph Dobbs, John Dennis, Rick Norman e Leon Askin.



La trama del film: In una New York degli anni trenta, il medico e famoso professore universitario Frederick Frankenstein, nipote del famigerato Dottor Victor von Frankenstein, ha cambiato la pronuncia del suo cognome sperando che passi inosservata la parentela con suo nonno, di cui Frederick rifiuta le teorie mediche ritenendole il parto di una mente folle. Tutto viene stravolto quando dopo una sua lezione di neurologia all’università, Frederick riceve la visita di un notaio che gli comunica di aver ricevuto in eredità dal nonno un castello in Transilvania. Incuriosito dal lascito, il professore parte immediatamente per la Romania dove fa subito la conoscenza di Igor, nipote dell’assistente del nonno che, ironizzando sulla fissazione del cambio di pronuncia di Frederick, insiste per farsi chiamare “Aigor”.

Il giovane Frankenstein fa anche la conoscenza della bella assistente Inga e dell’inquietante quanto misteriosa Frau Blucher, il cui nome suscita terrore anche nei cavalli del castello. Frederick viene “ispirato” dal ritrovamento degli appunti del nonno e inizia a cercare di dare vita anche lui a una creatura...



Frankenstein Junior: I migliori cinque momenti del film

