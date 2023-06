Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 19 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 19 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 19 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 19 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 19 Giugno 2023

The New World (Avventura, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Terrence Malick, con Colin Farrell, Joe Inscoe, Jamie Harris, Michael Greyeyes, Jason Aaron Baca, Q'Orianka Kilcher, Eddie Marsan, Christian Bale, Ben Mendelsohn, Christopher Plummer, Raoul Trujillo, Jeremy Wade, Yorick van Wageningen, Will Wallace, Irene Bedard, Greg Cooper e Anthony Parker.



La trama del film : Il film è ambientato nel 17esimo secolo all'apice della conquista del continente americano. Nell'aprile del 1607 tre navi inglesi attraccano sulla costa orientale del nordamerica. A nome della London Virginia Company fondano Jamestown, un avamposto economico, religioso e culturale sul nuovo mondo. Ma gli uomini a bordo di quelle navi sono impreparati ad affrontare le avversità del continente e, costretti ad abbandonare rapidamente i sogni di gloria, si ritrovano presto a lottare per la propria sopravvivenza. Quando il capitano Newport invia John Smith e i suoi uomini a cercare rifornimenti, il gruppo viene attaccato dai membri della tribù indiana di Powhatan, che uccidono tutti tranne John, fatto prigioniero e condotto al villaggio. Lì incontra la figlia del capo, Pocahontas, una bellissima ragazza dai modi gentili. La profonda relazione che si sviluppa tra i due cambierà per sempre la vita della ragazza e quella dell'ufficiale Smith...

Tu, io e Dupree (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Anthony e Joe Russo, con Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas, Seth Rogen, Kevin Breznahan, Claudia Choi, Amanda Detmer, Suzanne Ford, Bill Hader, Gil Harris, Houston McCrillis, Blaine Pate, Todd Stashwick, Trevor Stock, Jason Winer, Gus Lynch, Jeanine Hass, May Porter, John Ruby, Faith Fay e Lance Irwin.



La trama del film : Molly e Carl Peterson si stanno per sposare alle Hawaii. A un certo punto si scopre che uno degli invitati, Randolph Dupree, amico fannullone e combinaguai dello sposo, si è perso su un'isola lì vicino e lo devono andare a recuperare.

Quando Carl torna al lavoro, scopre che Bob, padre della moglie e suo boss, lo ha promosso a capo di un progetto da lui proposto, anche se profondamente modificato. Nel frattempo Dupree viene sfrattato da casa e perde il lavoro, a causa della sua assenza durante il matrimonio dell'amico. Carl, sentendosi responsabile, invita Randolph a vivere nella casa sua e di Molly. I due neo sposi ben presto si pentono della loro decisione: l'uomo ha un carattere troppo dirompente e disordinato.

Molly allora presenta Mandy, una sua collega, all'ospite indesiderato, nella speranza di vederlo uscire di casa il prima possibile. Tuttavia il proposito si rivela molto complicato da raggiungere. Quando poi Dupree appicca per sbaglio un incendio, gli eventi precipitano...

Bliss - Attimi di piacere (Drammatico, Sentimentale) in onda su Cielo alle ore 21.20, un film di Henrika Kull, con Katharina Behrens, Eva Collé, Nele Kayenberg, Jean-Luc Bubert, Petra Kauner, Bence Máté, Sarah Junghauß, Mandy Schicker, Christina-Madalina David, Dennis Singert, Mario Feldman, Jochen Andreas Cüsow, Kai Rudolph e Mario Mentrup.



La trama del film: Il film racconta la storia di Sascha e Maria.

La prima è una 42enne, madre di un bambino di 10 anni che ha lasciato al marito da cui è separata. Ha asciato la regione del Brandeburgo, per trasferirsi nella vicina Berlino dove lavora da anni al "Queens", un bordello dove le prostitute sono trattate con rispetto dalla proprietaria, che lascia alle sue ragazze ampia libertà di scelta, in un ambiente tutto sommato dignitoso, per quanto possa esserlo un bordello.

Maria è invece una 25enne di origine italiana, appena arrivata al "Queens". Maria, una giovane dal carattere indipendente e anticonformista, sembra diversa dalle altre lavoratrici del "Queens". Più che una necessità economica, la prostituzione per lei sembra quasi un passatempo da sperimentare con serenità e rilassatezza.

Due donne molto diverse per carattere e atteggiamento, tra le quali nasce presto un'attrazione che si trasforma in innamoramento. Una storia d'amore come non ne avevano mai sperimentata prima, destinata però a metterle a dura prova......



