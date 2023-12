Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 18 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 18 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 18 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 18 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Lunedì 18 Dicembre 2023

Napoli Milionaria! (Commedia, Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Luca Miniero, con Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera, Michele Venitucci, Vincenzo Nemolato, Carolina Rapillo, Andrea Solimena, Jacopo Cullin, Toni Laudadio, Gennaro Di Biase, Marcello Romolo, Maria Bolignano e Nunzia Schiano.



La trama del film : Protagonisti del film sono Gennaro e Amalia Jovine e i loro tre figli. Il primo, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze. Cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città nel suo ultimo anno di guerra. E poi arriva la pace, l'abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi, tanti soldi.

Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata, è ormai scomparso dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Quando inaspettatamente ritorna, la sua famiglia si è dissolta e "perduta". Amalia è una donna ricca in società con Settebellizze, innamorato di lei, e tratta con crudeltà spietata quelli che si rivolgono a lei per acquistare beni di prima necessità. Amedeo, il figlio più grande è diventato un ladro di pneumatici, Maria Rosaria la figlia maggiore è incinta di un soldato americano che l'ha poi abbandonata. Sarà l'improvvisa malattia di Rituccia, la figlia più piccola, a costringere tutti a fare i conti con quello che sono diventati. Gennaro inizierà a ricostruire l'identità onesta della sua famiglia facendo aprire gli occhi ad Amalia per guardare l'inferno in cui è precipitata. Sarà un percorso lungo e incerto perché, come ha ripetuto inascoltato dal giorno del suo ritorno Gennaro, la guerra non è ancora finita. Prima "ha dà passà a nuttata"...



Napoli Milionaria!: Il Trailer Ufficiale del Film di Luca Miniero tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo - HD

The Illusionist - L'illusionista (Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.20 , un film di Neil Burger, con Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Erich Erich Redman, Eddie Marsan, Ellen Savaria, Jake Wood, Aaron Taylor-Johnson, Brian Caspe, James Babson, Tom Fisher, Alistair Macnaughtan, Dusan Fager, Ryan James e Eleanor Tomlinson.



La trama del film : Eduard Abramovitz è un adolescente innamorato e ricambiato dalla bella Sophie Von Teschen. Ai due ragazzi è proibito vedersi, in quanto lui è figlio di un umile falegname mentre lei è una duchessa. Continuano a incontrarsi di nascosto, ma un giorno vengono scoperti e separati con la forza. Quindici anni dopo, Eduard è diventato un rinomato illusionista, il cui nome d’arte è Eisenheim. Il mago fa così ritorno a Vienna per tenere uno spettacolo di magia. Durante l’esibizione, Eisenheim incontra Sophie e scopre che è promessa sposa del principe ereditario Leopoldo, un uomo che si dice sia brutale nei confronti delle donne e che in passato ne abbia addirittura assassinata una.

Eisenheim, che non ha mai dimenticato la sua amata, chiede a Sophie di fuggire con lui, ma la donna ha paura che vengano braccati e giustiziati. La duchessa gli rivela inoltre che il Principe Ereditario sta pianificando un colpo di stato contro il suo anziano padre, l'imperatore Francesco Giuseppe.

Nonostante i suoi timori, Sophie cerca di porre fine al suo fidanzamento. Leopoldo, in preda all'ira, reagisce inseguendola nelle scuderie con una spada, in piena vista dei domestici. Il corpo della donna viene scoperto la mattina dopo nel bosco di Vienna e un uomo sconosciuto viene accusato del suo assassinio. Questo getta Eisenheim in una profonda depressione. Dopo qualche tempo, l'illusionista acquista un teatro e inizia una nuova serie di spettacoli di magia, questa volta concentrandosi esclusivamente sull'evocazione degli spiriti dei morti...

Die Hard - Trappola di cristallo (Azione, Thriller) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di John McTiernan, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Reginald VelJohnson, Alexander Godunov, Paul Gleason, William Atherton, De'voreaux White, Hart Bochner, Dennis Hayden, Clarence Gilyard Jr., Bruno Doyon, Andreas Wisniewski, James Shigeta e Robert Davi.



La trama del film : John McClane, poliziotto di New York, vola a Los Angeles alla vigilia di Natale per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Arrivato al Nakatomi Plaza, grattacielo di ultima generazione dove lavora la moglie Holly, viene accolto dal capo della multinazionale nippo-americana che lo invita a unirsi ai festeggiamenti natalizi dei dipendenti della compagnia.

Durante la festa, McClane si trova coinvolto in un attacco terroristico da parte di criminali tedeschi ben addestrati e agli ordini di un uomo privo di scrupoli, Hans Gruber. Lo scopo in apparenza è quello di costringere le autorità a liberare alcuni detenuti. In verità l'obiettivo di Gruber è quello di penetrare nel caveau dell'edificio e rubare titoli di stato dal valore di milioni di dollari.

I terroristi tengono tutti in ostaggio, ad eccezione di McClane, che riesce a rifugiarsi nei piani del palazzo non ancora ultimati. L'uomo cerca disperatamente di avvisare la polizia, attirando l'attenzione del sergente Al Powell, che è riuscito a contattare attraverso una radiotrasmittente. McClane si trova da solo ad affrontare alcuni terroristi, ma in questo modo svela la sua presenza a Gruber....



Die Hard - Trappola di cristallo: il trailer del film

Il curioso caso di Benjamin Button (Drammatico, Fantasy, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21, un film di David Fincher, con Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Josh Stewart, Peter Donald Badalamenti II, Chandler Canterbury, Joshua DesRoches, Joel Bissonnette, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, David Ross Paterson, Robert Towers, Eve Brent e Shiloh Jolie-Pitt.



La trama del film: Nella New Orleans del 1918, la signora Button dà alla luce un bambino, morendo poco dopo per complicazioni legate al parto. Thomas Button è turbato dal constatare che suo figlio è nato con una rara sindrome, che lo fa assomigliare ad un ottantenne.

Sconvolto, l’uomo medita di uccidere il neonato ma, non avendone il coraggio, lo abbandona davanti una casa di riposo.

Qui, il bambino è trovato da Queenie e Tizzy Weders che, nonostante siano disorientati dal suo aspetto, decidono di adottarlo.

Il piccolo Benjamin, così chiamato dai nuovi genitori, trascorre la sua infanzia intrappolato nel corpo di un anziano signore. Il suo aspetto lo fa assomigliare alle persone che popolano la casa di riposo, ma tutti si rendono conto che c’è qualcosa di diverso in lui.

Nel 1930, Benjamin fa la conoscenza della nipote della signora Fuller, Daisy, che si mostra subito molto curiosa nei confronti del bizzarro uomo.

Trascorrono gli anni e Benjamin inizia a ringiovanire, prendendo le sembianze di un settantenne. Desideroso di vivere nuove avventure, Benjamin fa la conoscenza del capitano Mike Clark, e accetta di lavorare come mozzo sul suo rimorchiatore.

Nel frattempo, Thomas si è pentito del suo gesto e vuole rintracciare suo figlio per chiedergli perdono e lasciargli la sua fortuna. Mentre gli anziani della casa di riposo muoiono, Benjamin riacquista le sue forze e instaura un profondo rapporto con Daisy. Trascorrono gli anni e Benjamin assomiglia sempre più a un forte uomo di mezz'età...



Il curioso caso di Benjamin Button: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv