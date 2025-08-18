Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 18 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 18 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 18 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 18 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 18 Agosto 2025

La banda del trucido

Genere: Poliziesco, anno: 1977, durata: 99 min

in onda alle 21:00 su Cine34

Un film di Stelvio Massi, con Luc Merenda, Tomas Milian, Elio Zamuto, Franco Citti, Katia Christine, Imma Piro, Corrado Solari e Aldo Barberito



Fango, sudore e polvere da sparo

Genere: Western, anno: 1972, durata: 94 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

Un film di Dick Richards, con Luke Askew, Gary Grimes, Billy Green Bush, Bo Hopkins, Geoffrey Lewis e John McLiam





Segui il tuo cuore

Genere: Drammatico, sentimentale, fantastico, anno: 2010, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su La5

Un film di Burr Steers, con Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew, Augustus Prew, Donal Logue, Kim Basinger, Ray Liotta, Dave Franco, Matt Ward, Miles Chalmers, Jesse Wheeler, Desiree Zurowski, Adrian Hough, Jill Teed, Tegan Moss e Julia Maxwell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/segui-il-tuo-cuore/47765/video/?vid=5172" title="Segui il tuo cuore: Il trailer del film con Zac Efron">Segui il tuo cuore: Il trailer del film con Zac Efron</a>

La legge del crimine

Genere: Thriller, anno: 2009, durata: 94 min

in onda alle 21:11 su Iris

Un film di Laurent Tuel, con Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac Sharry, Philippe Leroy, Alberto Gimignani, Julian Negulesco, Franco Trevisi, Eric Challier, Albert Goldberg, Mirza Halilovic, Vladimir Milivojevic, Nicolas Bridet, Tony Gaultier, Jean-Paul Zennacker e Gisèle Casadesus





Admission

Genere: Commedia, anno: 2013, durata: 107 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

Un film di Paul Weitz, con Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen, Wallace Shawn, Sonya Walger, Nat Wolff, Lily Tomlin, Gloria Reuben, Tina Benko, Brian d'Arcy James



<a href="https://www.comingsoon.it/film/admission/49636/video/?vid=10609" title="Admission: Il trailer del film di Paul Weitz - HD">Admission: Il trailer del film di Paul Weitz - HD</a>

Dietro i candelabri

Genere: Biografico, drammatico, anno: 2013, durata: 118 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

Un film di Steven Soderbergh, con Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe, Dan Aykroyd, Debbie Reynolds, Scott Bakula e Boyd Holbrook



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dietro-i-candelabri/49531/video/?vid=13676" title="Dietro i candelabri: Il trailer italiano del film di Soderbergh con Matt Damon e Michael Douglas">Dietro i candelabri: Il trailer italiano del film di Soderbergh con Matt Damon e Michael Douglas</a>



Il gattopardo

Genere: Drammatico, storico, anno: 1963, durata: 205 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

Un film di Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Rina Morelli, Paolo Stoppa e Romolo Valli



Wire Room - Sorvegliato Speciale

Genere: Azione, thriller, anno: 2022, durata: 96 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

Un film di Matt Eskandari, con Kevin Dillon, Bruce Willis, Oliver Trevena, Texas Battle, Amber Townsend, Cameron Douglas, Shelby Cobb, Larken Woodward e Sarah Schueler



<a href="https://www.comingsoon.it/film/wire-room-sorvegliato-speciale/66633/video/?vid=46226" title="Wire Room - Sorvegliato Speciale: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Willis e Kevin Dillon - HD">Wire Room - Sorvegliato Speciale: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Willis e Kevin Dillon - HD</a>

C'est la vie - Prendila come viene

Genere: Commedia, anno: 2017, durata: 115 min

in onda alle 21:20 su LA7D

Un film di Olivier Nakache e Eric Toledano, con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe e Eye Haidara



<a href="https://www.comingsoon.it/film/c-est-la-vie-prendila-come-viene/54071/video/?vid=27627" title="C'est la vie - Prendila come viene: Trailer italiano del film - HD">C'est la vie - Prendila come viene: Trailer italiano del film - HD</a>



The Adventurers - Gli avventurieri

Genere: Azione, avventura, thriller, drammatico, anno: 2017, durata: 140 min

in onda alle 21:20 su Cielo

Un film di Stephen Fung, con Andy Lau, Shu Qi, Tony Yang, Zhang Jingchu, Jean Reno, Eric Tsang, Yi Sha e Tianyi You



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-adventurers-gli-avventurieri/58729/video/?vid=47761" title="The Adventurers - Gli avventurieri: Il Trailer Ufficiale del Film con Jean Reno e Andy Lau - HD">The Adventurers - Gli avventurieri: Il Trailer Ufficiale del Film con Jean Reno e Andy Lau - HD</a>

L'Isola dei Delfini

Genere: Family, drammatico, anno: 2021, durata: 91 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

Un film di Mike Disa, con Tyler Jade Nixon, Peter Woodward, Dionne Lea Williams, Bob Bledsoe, Aaron Burrows, Annette Lovrien Duncan, David Raizor, Rouén Robinson, Philip Lucas Sturup, Tyrie Moss e Margaret Hogan



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-isola-dei-delfini/65924/video/?vid=44932" title="L'Isola dei Delfini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">L'Isola dei Delfini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Lupin III vs. Detective Conan - Il film

Genere: Animazione, Azione, anno: 2014, durata: 110 min

in onda alle 21:24 su Italia 2

Un film di Hajime Kamegaki, con Kanichi Kurita, Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Kiyoshi Kobayashi, Wataru Takagi, Chafūrin, Akira Kamiya, Naoko Matsui, Kappei Yamaguchi, Hikaru Midorikawa, Makio Inoue, Gorō Naya, Yui Horie, Eiko Masuyama, Jun Fukuyama, Taiten Kusunoki, Miyuki Sawashiro, Yūsaku Yara, Hiroko Suzuki e Rikiya Koyama



<a href="https://www.comingsoon.it/film/lupin-iii-vs-detective-conan-il-film/51062/video/?vid=17660" title="Lupin III vs. Detective Conan - Il film: Il trailer italiano del film">Lupin III vs. Detective Conan - Il film: Il trailer italiano del film</a>

Anche Io

Genere: Drammatico, anno: 2022, durata: 128 min

in onda alle 21:29 su Rete 4

Un film di Maria Schrader, con Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton, Sean Cullen, Angela Yeoh, Tom Pelphrey, Adam Shapiro, Anastasia Barzee, Emma O'Connor, George Walsh, Hilary Greer, Lola Petticrew, Molly Windsor, Ashley Judd, Zach Grenier, Peter Friedman, Frank Wood, Sarah Ann Masse e Mike Houston



<a href="https://www.comingsoon.it/film/anche-io/61720/video/?vid=39476" title="Anche Io: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Anche Io: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

La bambina che non voleva cantare

Genere: Biografico, musicale, drammatico, anno: 2021, durata: 96 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

Un film di Costanza Quatriglio, con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni, Nunzia Schiano e Daria Pascal Attolini



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-bambina-che-non-voleva-cantare/59893/video/?vid=35387" title="La Bambina che non Voleva Cantare: La nostra Intervista a Tecla Insolia - HD">La Bambina che non Voleva Cantare: La nostra Intervista a Tecla Insolia - HD</a>



