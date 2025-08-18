Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 18 Agosto, in prima serata

TGCom24
Stasera in TV, Lunedì 18 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 18 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 18 Agosto 2025.

  • La banda del trucido
    Genere: Poliziesco, anno: 1977, durata: 99 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    Un film di Stelvio Massi, con Luc Merenda, Tomas Milian, Elio Zamuto, Franco Citti, Katia Christine, Imma Piro, Corrado Solari e Aldo Barberito

  • Fango, sudore e polvere da sparo
    Genere: Western, anno: 1972, durata: 94 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    Un film di Dick Richards, con Luke Askew, Gary Grimes, Billy Green Bush, Bo Hopkins, Geoffrey Lewis e John McLiam

  • Segui il tuo cuore
    Genere: Drammatico, sentimentale, fantastico, anno: 2010, durata: 99 min
    in onda alle 21:10 su La5
    Un film di Burr Steers, con Zac Efron, Charlie Tahan, Amanda Crew, Augustus Prew, Donal Logue, Kim Basinger, Ray Liotta, Dave Franco, Matt Ward, Miles Chalmers, Jesse Wheeler, Desiree Zurowski, Adrian Hough, Jill Teed, Tegan Moss e Julia Maxwell.


  • La legge del crimine
    Genere: Thriller, anno: 2009, durata: 94 min
    in onda alle 21:11 su Iris
    Un film di Laurent Tuel, con Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac Sharry, Philippe Leroy, Alberto Gimignani, Julian Negulesco, Franco Trevisi, Eric Challier, Albert Goldberg, Mirza Halilovic, Vladimir Milivojevic, Nicolas Bridet, Tony Gaultier, Jean-Paul Zennacker e Gisèle Casadesus

  • Admission
    Genere: Commedia, anno: 2013, durata: 107 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    Un film di Paul Weitz, con Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen, Wallace Shawn, Sonya Walger, Nat Wolff, Lily Tomlin, Gloria Reuben, Tina Benko, Brian d'Arcy James


  • Dietro i candelabri
    Genere: Biografico, drammatico, anno: 2013, durata: 118 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    Un film di Steven Soderbergh, con Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe, Dan Aykroyd, Debbie Reynolds, Scott Bakula e Boyd Holbrook


  • Il gattopardo
    Genere: Drammatico, storico, anno: 1963, durata: 205 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    Un film di Luchino Visconti, con Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Rina Morelli, Paolo Stoppa e Romolo Valli

  • Wire Room - Sorvegliato Speciale
    Genere: Azione, thriller, anno: 2022, durata: 96 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    Un film di Matt Eskandari, con Kevin Dillon, Bruce Willis, Oliver Trevena, Texas Battle, Amber Townsend, Cameron Douglas, Shelby Cobb, Larken Woodward e Sarah Schueler


  • C'est la vie - Prendila come viene
    Genere: Commedia, anno: 2017, durata: 115 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    Un film di Olivier Nakache e Eric Toledano, con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe e Eye Haidara


  • The Adventurers - Gli avventurieri
    Genere: Azione, avventura, thriller, drammatico, anno: 2017, durata: 140 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    Un film di Stephen Fung, con Andy Lau, Shu Qi, Tony Yang, Zhang Jingchu, Jean Reno, Eric Tsang, Yi Sha e Tianyi You


  • L'Isola dei Delfini
    Genere: Family, drammatico, anno: 2021, durata: 91 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    Un film di Mike Disa, con Tyler Jade Nixon, Peter Woodward, Dionne Lea Williams, Bob Bledsoe, Aaron Burrows, Annette Lovrien Duncan, David Raizor, Rouén Robinson, Philip Lucas Sturup, Tyrie Moss e Margaret Hogan


  • Lupin III vs. Detective Conan - Il film
    Genere: Animazione, Azione, anno: 2014, durata: 110 min
    in onda alle 21:24 su Italia 2
    Un film di Hajime Kamegaki, con Kanichi Kurita, Minami Takayama, Wakana Yamazaki, Kiyoshi Kobayashi, Wataru Takagi, Chafūrin, Akira Kamiya, Naoko Matsui, Kappei Yamaguchi, Hikaru Midorikawa, Makio Inoue, Gorō Naya, Yui Horie, Eiko Masuyama, Jun Fukuyama, Taiten Kusunoki, Miyuki Sawashiro, Yūsaku Yara, Hiroko Suzuki e Rikiya Koyama


  • Anche Io
    Genere: Drammatico, anno: 2022, durata: 128 min
    in onda alle 21:29 su Rete 4
    Un film di Maria Schrader, con Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton, Sean Cullen, Angela Yeoh, Tom Pelphrey, Adam Shapiro, Anastasia Barzee, Emma O'Connor, George Walsh, Hilary Greer, Lola Petticrew, Molly Windsor, Ashley Judd, Zach Grenier, Peter Friedman, Frank Wood, Sarah Ann Masse e Mike Houston


  • La bambina che non voleva cantare
    Genere: Biografico, musicale, drammatico, anno: 2021, durata: 96 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    Un film di Costanza Quatriglio, con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni, Nunzia Schiano e Daria Pascal Attolini


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

