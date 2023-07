Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 17 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 17 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 17 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 17 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 17 Luglio 2023

L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Marc Rocco, con Kevin Bacon, Embeth Davidtz, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Mia Kirshner, Gary Oldman, Christian Slater e Stephen Tobolowsky.



La trama del film : Il film racconta la storia di Henri Young, un ragazzo orfano di soli diciassette anni che per sfamare sé e la sorellina ruba cinque dollari da un negozio. La condanna per il furto è quanto mai esemplare: il giovane viene infatti spedito ad Alcatraz, una delle prigioni più famose degli Stati Uniti.

Insieme ad altri due detenuti, Henry tenta la fuga dal carcere, ma il loro piano viene sventato a causa del tradimento del prigioniero Rufus McCain. Per punizione, il ragazzo viene spedito in una cella d’isolamento, senza finestre e bagno, dove rimane confinato per ben tre anni. A causa delle dure condizioni e le continue torture, Henry diventa mentalmente instabile e quando il periodo di confinamento termina, uccide McCain di fronte a tutti gli altri detenuti e secondini.

Henry viene quindi messo sotto processo per omicidio di primo grado e il suo avvocato difensore è il giovane James Stamphill, da poco laureatosi ad Harvard. Dopo aver analizzato il caso, il legale decide di incolpare proprio Alcatraz dell’accaduto, affermando che le condizioni inumane in cui vengono lasciati i prigionieri sono responsabili dell’instabilità mentale e di conseguenza del gesto estremo di Henry. Ha così inizio un difficile e lungo processo...

Hulk (Azione, Drammatico, Fantasy) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Ang Lee, con Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte, Cara Buono, Celia Weston e Lou Ferrigno.



La trama del film : Stati Uniti, 1966. Il brillante ma bizzarro scienziato Dave Banner sta lavorando a un progetto finalizzato a rafforzare il corpo umano contro le malattie. Dopo i primi esperimenti con delle cavie, Dave vuole passare ai test sull'uomo, ma viene bloccato dal generale Thunderbolt Ross, il quale sospetta che il ricercatore abbia intenzioni poco chiare. Dave allora decide di fare alcuni esperimenti chimici su se stesso, alterando così il proprio DNA. Dopo ciò sua moglie dà alla luce un bambino, Bruce, il quale crescendo mostra un carattere piuttosto irrequieto e ha difficoltà a gestire la rabbia. All'improvviso, il piccolo viene dato in adozione a un’altra famiglia e i suoi genitori biologici vengono dichiarati morti.

Passano gli anni. L'inquieto Bruce Banner è diventato un bravissimo scienziato e lavora in un laboratorio governativo insieme a Betty Ross, la sua ex fidanzata: i due conducono senza troppo successo esperimenti riguardanti la genetica e le nanotecnologie. Un giorno Bruce rimane vittima di un incidente di laboratorio e viene colpito da una dose mortale di raggi gamma. Ma invece di morire, il ricercatore sta benissimo, sebbene avverta dentro di sé una strana presenza...

Girl (Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Lukas Dhont, con Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, Oliver Bodart, Valentijn Dhaenens, Tijmen Govaerts, Magali Elali, Alice de Broqueville e Alexia Depicker.



La trama del film : Il film è ispirato a una storia vera e vede protagonista Lara, adolescente con la passione della danza classica: insieme al padre e al fratellino si è trasferita in un'altra città per frequentare una prestigiosa scuola di balletto, a cui dedica tutta se stessa. Ma la sfida più grande è riuscire a fare i conti con il proprio corpo, perché Lara è nata ragazzo....



Girl: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fast and Furious: Solo parti originali (Azione) in onda su Italia 1 alle ore 21.20, un film di Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Shea Whigham, Sung Kang, Wilmer Calderon, Liza Lapira e Ron Yuan.



La trama del film: Dominic Toretto e il suo team di abili piloti si trovano nella Repubblica Dominicana. Dopo aver messo a segno una rapina su un autotreno che trasporta benzina, l’amico Han suggerisce a Toretto di lasciare il paese per non metter in pericolo i suoi uomini.

Dominic, turbato dalle parole del collega che è intenzionato a far ritorno a Tokyo, parte per Panama senza fornire spiegazioni alla fidanzata Letty. Un giorno, Toretto riceve la chiamata di sua sorella Mia che lo informa dell’omicidio di Letty.

Sconvolto, Dominic assiste in disparte al suo funerale, al quale partecipa anche Brian O’Conner. Quest’ultimo, reintegrato nelle forze dell’ordine dopo aver svolto una missione sotto copertura con Roman Pearce, vorrebbe aiutare Toretto a prendere il responsabile della morte di Letty.

A causa del loro trascorso, tuttavia, il pilota rifiuta il suo aiuto e decide di indagare da solo. Le ricerche dei due uomini li conducono al medesimo nome: David Park, collaboratore del pericoloso criminale Arturo Braga. Per riuscire a farsi notare dal malvivente, i due partecipano ad una gara indetta da Gisele Yashar, appartenente alla ristretta cerchia di Braga...



Fast and Furious: Solo parti originali: Il trailer italiano del film

