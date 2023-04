Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 17 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 17 Aprile 2023

La grande partita (Biografico, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Edward Zwick, con Tobey Maguire, Liev Schreiber, Lily Rabe, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Seamus Davey-Fitzpatrick, Sophie Nélisse, Aiden Lovekamp, Conrad Pla, Ilia Volokh, John Maclaren e Arthur Holden.



La trama del film : In questa storia vera ambientata all'apice della Guerra Fredda, la leggenda americana degli scacchi Bobby Fischer approda in Islanda per la finale del titolo mondiale di scacchi. Qui deve affrontare il campione russo Boris Spassky, detentore del titolo, in quello che è passato alla storia come il match di scacchi, e non solo, del secolo...



La grande partita: Il trailer del film, versione originale

Casino Royale (Azione, Thriller) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Martin Campbell, con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Ivana Milicevic, Simon Abkarian, Isaach De Bankolé, Claudio Santamaria, Jesper Christensen, Tobias Menzies, Clemens Schick, Emmanuel Avena e Urbano Barberini.



La trama del film : Il film è ambientato agli inizi della carriera di James Bond, mentre lavora per guadagnarsi la "licenza di uccidere". L'agente viene inviato in Madagascar: la sua missione è quella di trovare un mercenario, implicato nell’organizzazione di un attentato terroristico. Tutto sembra filare liscio, finché Bond viene ripreso dalle telecamere di un’ambasciata mentre lo uccide. Rimproverato dai suoi superiori per avere ignorato le leggi internazionali e gli ordini ricevuti, che gli imponevano di consegnare l'uomo vivo, Bond viene sollevato dall'incarico. Ma al giovane agente non piace stare con le mani in mano: decide quindi di indagare per conto proprio.

Giunto alle isole Bahamas, scopre che l'attentato non è stato sventato e che un altro mercenario è stato incaricato di portarlo a termine...

Charlie's Angels (Azione, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Elizabeth Banks, con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Sam Claflin, Noah Centineo, Patrick Stewart, Nat Faxon, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker, Chris Pang e Luis Gerardo Méndez.



La trama del film : L'agenzia investigativa Townsend si è espansa a livello internazionale, ingaggiando come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti e impavide del mondo e formando diversi team di "Angeli". Un giorno si rivolge a loro un ingegnere informatico, Elena Houghlin, capo programmatore di una tecnologia in grado di rivoluzionario il settore energetico, ma che potrebbe diventare un'arma così pericolosa da mettere seriamente a rischio l'intero pianeta. Il delicato affare viene affidato a Bosley che incarica la maga dei travestimenti Sabina e l'ex MI6 Jane di scendere in azione e recuperare l'arma prima che finisca nelle mani sbagliate. Viene arruolata per la missione anche la stessa Elena, presto addestrata al lavoro sul campo....



Charlie's Angels: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Favolacce (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Damiano e Fabio D'Innocenzo, con Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, Giulietta Rebeggiani, Max Malatesta, Tommaso di Cola, Justin Korovkin, Giulia Melilio e Laura Borgioli.



La trama del film : E' una favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, uno spazio suburbano isolato, nel quale ogni cosa è talmente banale da diventare monotona, mentre la vita scivola via insipida. Qui vive una piccola comunità di famiglie e i loro giovanissimi figli, che all'età di 12 anni iniziano ad affacciarsi all'adolescenza. Protagonista della storia è una famiglia composta da Bruno, Dalia e i loro diligenti figli dodicenni, che frequentano la scuola della zona. Questo normalissimo e tranquillo ritratto di famiglia nasconde, però, un'irrequietezza per nulla confortante e che, come un castello di carte, rimane in piedi in un equilibrio precario, che rischia di venire a mancare con la prima folata di vento. I figli della coppia, infatti, sono dei buoni studenti, cosa che renderebbe orgoglioso ogni genitore, ma i ragazzi non sono felici, si sentono soli. Vittime della passività colpevole degli adulti, i giovani sentono una profonda angoscia e uno sconforto che si tramuta velocemente in rabbia. Sono incastrati nella vita ideale voluta dai genitori, che non hanno capito che la felicità non si può costruire artificialmente....



Favolacce: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Molto incinta (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Judd Apatow, con Katherine Heigl, Seth Rogen, Leslie Mann, Paul Rudd, Jason Segel, Jay Baruchel, Jonah Hill, Martin Starr, Charlyne Yi, Iris Apatow, Maude Apatow, Joanna Kerns, Harold Ramis, Alan Tudyk, Kristen Wiig, Steve Carell, Owen Wilson, Tim Bagley, Loudon Wainwright III, Ken Jeong, J.P. Manoux, Bill Hader e Ana Mercedes.



La trama del film : Il film racconta la storia di due giovani ragazzi e di un rapporto occasionale che finirà per cambiare per sempre la loro esistenza. Ben Stone è un ragazzo di ventitrè anni che vive insieme ai suoi amici una vita da eterno adolescente; non lavora, si mantiene grazie ad alcuni soldi ricevuti dopo un infortunio e abita in una casa sgangherata in cui l'unica regola è divertirsi. All'estremo opposto c'è Alison Scott, giovane e ambiziosa giornalista che lavora per una importante rete televisiva e sogna una carriera in ascesa. Dopo aver ottenuto una promozione molto significativa, la giovane si reca in un locale per festeggiare e incontra Ben.

Complice l'alcol, i due si ritrovano a letto, abbandonandosi a una notte di passione senza contraccettivi. Otto settimane più tardi, Alison scopre di essere incinta. I due giovani dalle vite diametralmente opposte, decisi a conoscersi meglio e a tenere il bambino, dovranno allora trovare il modo per affrontare la gravidanza insieme, smussando i loro caratteri e accettando le rispettive differenze...

Le regole della casa del sidro (Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15, un film di Lasse Hallström, con Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine, Delroy LiStati Uniti, primi anni Quaranta. Il dottor Wilbur Larch, gentile e disponibile, dirige l’orfanotrofio di St. Cloud’s nel Maine. Le condizioni dell'istituto sono spartane, ma i bambini sono trattati con amore e rispetto.

Nella clinica annessa all'orfanotrofio, il dott. Larch pratica aborti, benché illegali, per impedire che le donne che desiderano interrompere la gravidanza siano massacrate da gente impreparata. In alternativa, fa partorire le ragazze nell'anonimato e poi accoglie nell'istituto i bambini indesiderati.

Tra gli orfani c’è Homer Wells. Pur non avendo frequentato nemmeno il liceo, Homer è un ragazzo brillante e il dottor Larch decide d’insegnarli il mestiere di ostetrico, trasmettendogli tutte le sue conoscenze in materia ginecologica. Il medico vede in lui il suo successore e il figlio che non ha mai avuto, ma Homer è contro l’aborto e desidera uscire dai confini di St. Cloud’s per conoscere il mondo.

L’occasione gli si presenta con Wally Worthington e la sua ragazza Candy Kendall, giunta nella clinica di Larch per abortir...

