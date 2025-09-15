Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 15 Settembre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 15 Settembre 2025
Ti presento Sofia
Commedia, 2018, durata: 98 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Guido Chiesa
con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Andrea Pisani, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini e Caterina Guzzanti.
I 4 figli di Katie Elder
Western, 1965, durata: 122 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Henry Hathaway
con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson Jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, James Gregory, Paul Fix, George Kennedy e Dennis Hopper.
Il grande cuore di Clara
Drammatico, 1988, durata: 108 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Robert Mulligan
con Whoopi Goldberg, Michael Ontkean, Kathleen Quinlan, Neil Patrick Harris e Spalding Gray.
The Italian Job
Azione, Thriller, 2003, durata: 111 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di F. Gary Gray
con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland e Franky G.
Nostalgia
Drammatico, 2022, durata: 117 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Mario Martone
con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella.
Allied - Un'ombra nascosta
Drammatico, Guerra, Thriller, 2016, durata: 124 min
in onda alle 21:15 su Iris
un film di Robert Zemeckis
con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Charlotte Hope, Raffey Cassidy e Daniel Betts.
Matilda 6 Mitica
Commedia, Family, Fantasy, 1996, durata: 98 min
in onda alle 21:15 su TwentySeven
un film di Danny DeVito
con Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens, Tracey Walter e Brian Levinson.
Section 8
Azione, Thriller, 2022, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Christian Sesma
con Ryan Kwanten, Dolph Lundgren, Dermot Mulroney, Scott Adkins e Mickey Rourke.
Memorie di una Geisha
Drammatico, Sentimentale, 2005, durata: 145 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Rob Marshall
con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Suzuka Ohgo, Samantha Futerman, Mako, Elizabeth Sung, Kaori Momoi, Tsai Chin, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kôji Yakusho, Togo Igawa e Karl Yune.
Born to Raise Hell
Azione, 2010, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Lauro Chartrand
con Steven Seagal, Darren Shahlavi, D. Neil Mark, Dan Badarau, George Remes, Claudiu Bleont e Madalina Mariescu.
The Foreigner
Azione, Thriller, 2017, durata: 114 min
in onda alle 21:25 su Italia 1
un film di Martin Campbell
con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Orla Brady, Katie Leung, Rufus Jones, Pippa Bennett-Warner e Stephen Hogan.
Attacco al Potere - Olympus Has Fallen
Azione, Thriller, 2013, durata: 120 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Antoine Fuqua
con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Dylan McDermott, Ashley Judd, Melissa Leo, Rick Yune, Radha Mitchell, Cole Hauser e Robert Forster.
