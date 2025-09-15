TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 15 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 15 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 15 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 15 Settembre 2025.

  • Ti presento Sofia
    Commedia, 2018, durata: 98 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Guido Chiesa
    con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Andrea Pisani, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini e Caterina Guzzanti.


  • I 4 figli di Katie Elder
    Western, 1965, durata: 122 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Henry Hathaway
    con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson Jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, James Gregory, Paul Fix, George Kennedy e Dennis Hopper.

  • Il grande cuore di Clara
    Drammatico, 1988, durata: 108 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Robert Mulligan
    con Whoopi Goldberg, Michael Ontkean, Kathleen Quinlan, Neil Patrick Harris e Spalding Gray.

  • The Italian Job
    Azione, Thriller, 2003, durata: 111 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di F. Gary Gray
    con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland e Franky G.

  • Nostalgia
    Drammatico, 2022, durata: 117 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Mario Martone
    con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella.


  • Allied - Un'ombra nascosta
    Drammatico, Guerra, Thriller, 2016, durata: 124 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di Robert Zemeckis
    con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Charlotte Hope, Raffey Cassidy e Daniel Betts.


  • Matilda 6 Mitica
    Commedia, Family, Fantasy, 1996, durata: 98 min
    in onda alle 21:15 su TwentySeven
    un film di Danny DeVito
    con Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens, Tracey Walter e Brian Levinson.

  • Section 8
    Azione, Thriller, 2022, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Christian Sesma
    con Ryan Kwanten, Dolph Lundgren, Dermot Mulroney, Scott Adkins e Mickey Rourke.


  • Memorie di una Geisha
    Drammatico, Sentimentale, 2005, durata: 145 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Rob Marshall
    con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Suzuka Ohgo, Samantha Futerman, Mako, Elizabeth Sung, Kaori Momoi, Tsai Chin, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kôji Yakusho, Togo Igawa e Karl Yune.

  • Born to Raise Hell
    Azione, 2010, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Lauro Chartrand
    con Steven Seagal, Darren Shahlavi, D. Neil Mark, Dan Badarau, George Remes, Claudiu Bleont e Madalina Mariescu.

  • The Foreigner
    Azione, Thriller, 2017, durata: 114 min
    in onda alle 21:25 su Italia 1
    un film di Martin Campbell
    con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Orla Brady, Katie Leung, Rufus Jones, Pippa Bennett-Warner e Stephen Hogan.


  • Attacco al Potere - Olympus Has Fallen
    Azione, Thriller, 2013, durata: 120 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Antoine Fuqua
    con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Dylan McDermott, Ashley Judd, Melissa Leo, Rick Yune, Radha Mitchell, Cole Hauser e Robert Forster.


