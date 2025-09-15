Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 15 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 15 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 15 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 15 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 15 Settembre 2025

Ti presento Sofia

Commedia, 2018, durata: 98 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Guido Chiesa

con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Andrea Pisani, Caterina Sbaraglia, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini e Caterina Guzzanti.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ti-presento-sofia/54534/video/?vid=30175" title="Ti presento Sofia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Ti presento Sofia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

I 4 figli di Katie Elder

Western, 1965, durata: 122 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Henry Hathaway

con John Wayne, Dean Martin, Martha Hyer, Michael Anderson Jr., Earl Holliman, Jeremy Slate, James Gregory, Paul Fix, George Kennedy e Dennis Hopper.

Il grande cuore di Clara

Drammatico, 1988, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Robert Mulligan

con Whoopi Goldberg, Michael Ontkean, Kathleen Quinlan, Neil Patrick Harris e Spalding Gray.



The Italian Job

Azione, Thriller, 2003, durata: 111 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di F. Gary Gray

con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland e Franky G.

Nostalgia

Drammatico, 2022, durata: 117 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Mario Martone

con Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nostalgia/61353/video/?vid=38537" title="Nostalgia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Nostalgia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Allied - Un'ombra nascosta

Drammatico, Guerra, Thriller, 2016, durata: 124 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di Robert Zemeckis

con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Charlotte Hope, Raffey Cassidy e Daniel Betts.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/allied-un-ombra-nascosta/53413/video/?vid=24680" title="Allied - Un'ombra nascosta: Il Trailer italiano ufficiale - HD">Allied - Un'ombra nascosta: Il Trailer italiano ufficiale - HD</a>



Matilda 6 Mitica

Commedia, Family, Fantasy, 1996, durata: 98 min

in onda alle 21:15 su TwentySeven

un film di Danny DeVito

con Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris, Paul Reubens, Tracey Walter e Brian Levinson.

Section 8

Azione, Thriller, 2022, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Christian Sesma

con Ryan Kwanten, Dolph Lundgren, Dermot Mulroney, Scott Adkins e Mickey Rourke.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/section-8/66988/video/?vid=46796" title="Section 8: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Section 8: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Memorie di una Geisha

Drammatico, Sentimentale, 2005, durata: 145 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Rob Marshall

con Zhang Ziyi, Gong Li, Michelle Yeoh, Ken Watanabe, Suzuka Ohgo, Samantha Futerman, Mako, Elizabeth Sung, Kaori Momoi, Tsai Chin, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kôji Yakusho, Togo Igawa e Karl Yune.



Born to Raise Hell

Azione, 2010, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Lauro Chartrand

con Steven Seagal, Darren Shahlavi, D. Neil Mark, Dan Badarau, George Remes, Claudiu Bleont e Madalina Mariescu.

The Foreigner

Azione, Thriller, 2017, durata: 114 min

in onda alle 21:25 su Italia 1

un film di Martin Campbell

con Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Orla Brady, Katie Leung, Rufus Jones, Pippa Bennett-Warner e Stephen Hogan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-foreigner/54034/video/?vid=26694" title="The Foreigner: Il trailer del film, versione originale - HD">The Foreigner: Il trailer del film, versione originale - HD</a>

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen

Azione, Thriller, 2013, durata: 120 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Antoine Fuqua

con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Dylan McDermott, Ashley Judd, Melissa Leo, Rick Yune, Radha Mitchell, Cole Hauser e Robert Forster.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/attacco-al-potere-olympus-has-fallen/49220/video/?vid=10905" title="Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD">Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD</a>



