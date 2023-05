Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 15 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 15 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 15 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 15 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 15 Maggio 2023

Guardiani della Galassia Vol. 2 (Azione, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan, Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Aaron Schwartz, Ben Browder, Evan Jones, Joe Fria e Stephen Blackehart.



La trama del film : Dopo aver salvato Xandar dalla distruzione, Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket e Baby Groot, sono stati investiti del titolo di Guardiani della Galassia. Qualche mese dopo, gli eroi si recano sul pianeta di Ayesha, regina di Sovereign, per proteggere delle preziose batterie da un mostro inter-dimensionale.

In cambio dell’impresa, i Guardiani hanno richiesto il rilascio della sorella di Gamora, Nebula, catturata nel tentativo di rubare le stesse batterie. Abbattuto il mostro e recuperata la prigioniera, il gruppo si ritrova a essere inaspettatamente attaccato da una flotta di droni mandati proprio dalla regina di Sovereign. Il mistero dell’attacco viene risolto quando l’irriverente Rocket confida ai compagni di aver rubato alcune di quelle batterie che stavano proteggendo dal mostro.

Quando ormai tutto sembra perduto, i droni vengono distrutti da una figura misteriosa sotto lo sguardo dei Guardiani che si schiantano su un pianeta vicino...



Guardiani della Galassia Vol. 2: Il trailer ufficiale italiano - HD

No Time to Die (Azione, Avventura, Thriller) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Cary Fukunaga, con Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik e Lashana Lynch.



La trama del film : Il film racconta di come l'agente 007 James Bond, ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser, viva un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither, un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L'uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev.

Bond accetta e viene affiancato da Nomi, una nuova agente. Ma l'impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin, affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta....



No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Belli di papà (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni e Francesco Di Raimondo.



La trama del film : Un padre può mantenere cento figli, ma tre figli riuscirebbero a mantenere un padre? Vincenzo è un imprenditore di successo. Vedovo, rimasto improvvisamente solo, deve badare a tre figli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, che rappresentano per lui un vero e proprio cruccio. I ragazzi vivono, infatti, una vita piena di agi, ma senza senso e soprattutto ignari di qualsiasi responsabilità, con una quotidianità leggera, lontana dai doveri e dalla voglia di guadagnarsi la vita. Vincenzo tenta perciò di riportarli alla realtà: una messinscena con cui fa credere ai figli che l'azienda di famiglia stia fallendo per bancarotta fraudolenta. Sono perciò costretti ad un’improvvisa fuga degna di veri latitanti. I quattro si rifugiano in una vecchia e ormai malconcia casa di famiglia in Puglia. Per sopravvivere, Chiara, Matteo e Andrea dovranno cominciare a fare qualcosa che non hanno mai fatto prima: lavorare...



Belli di papà: Trailer Ufficiale del Film - HD

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (Azione, Commedia) in onda su 20 alle ore 21, un film di Yuval Adler, con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jackson Dean Vincent, Madison Paige Jones, Jeff Pope, David Maldonado, Ed Amatrudo, Ritchie Montgomery, Lucy Faust e Victoria Hill.



La trama del film: Axel Foley è ritenuto un ottimo poliziotto, ma troppo esuberante e poco incline a seguire il protocollo della polizia. Una sera, rientrando a casa, trova nel suo appartamento Michael, il suo migliore amico con alcuni problemi con la giustizia, al quale è molto affezionato.

Chiacchierando di come vanno le cose, Michael gli mostra un busta che contiene 10.000 dollari di titoli al portatore, ma non dà molte spiegazioni su come li abbia ottenuti. Escono per una bevuta e al rientro, sul pianerottolo davanti all'appartamento, all'improvviso vengono aggrediti da due criminali: uno tramortisce Foley e l’altro uccide Michael a sangue freddo, recuperando la busta con i titoli. L’ispettore capo Todd non affida l’indagine a Foley e per questo motivo lui chiede di poter usufruire dei suoi giorni di ferie per prendersi una vacanza. Il poliziotto vuole vederci chiaro e parte per la California dove vuole incontrare l’ultima persona che ha visto il suo amico. Arrivato a Beverly Hills, va a trovare una vecchia amica d’infanzia, Jenny, che cura una galleria d’arte per conto di Victor Maitland...



Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Clip VERSIONE ITALIANA "Ispettore dell'edilizia"

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

