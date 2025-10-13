Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 13 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 13 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 13 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 13 Ottobre 2025
-
Così è la vita
Comico, 1998, durata: 108 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier
con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Antonio Catania, Big Jimmy, Francesco Pannofino, Fabio Biaggi, Carlina Torta, Francesco Sgrò, Elena Giusti, Giovanni Cacioppo e Augusto Zucchi.
-
Shazam!
Azione, Avventura, Fantasy, 2019, durata: 132 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di David F. Sandberg
con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Cooper Andrews.
-
Il Grinta
Western, 1969, durata: 128 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Henry Hathaway
con John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Hopper, Alfred Ryder, Strother Martin, Jeff Corey e Ron Soble.
-
Giuseppe venduto dai fratelli
Drammatico, Storico, 1960, durata: 105 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Luciano Ricci e Irving Rapper
con Geoffrey Horne, Robert Morley, Belinda Lee, Vira Silenti, Mario Girotti, Carlo Giustini, Finlay Currie, Arturo Dominici, Robert Rietti e Marietto.
-
Ritorno al futuro 3
Commedia, Fantascienza, Western, 1990, durata: 118 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Robert Zemeckis
con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Matt Clark, Dub Taylor e Harry Carey Jr..
-
La Scelta - The Choice
Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 111 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Ross Katz
con Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling, Tom Wilkinson, Noree Victoria, Brad James e Anna Enger.
-
Don't Say a Word
Drammatico, Thriller, 2001, durata: 113 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Gary Fleder
con Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy, Skye McCole Bartusiak, Guy Torry, Jennifer Esposito, Shawn Doyle, Victor Argo, Conrad Goode e Famke Janssen.
-
USS Indianapolis
Azione, Guerra, 2016, durata: 130 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Mario Van Peebles
con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris, Mandela Van Peebles, Johnny Wactor e Yutaka Takeuchi.
-
I Mercen4ri - Expendables
Azione, Avventura, Thriller, 2023, durata: 103 min
in onda alle 21:20 su Italia 1
un film di Scott Waugh
con Jason Statham, Sylvester Stallone, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.
-
Quicksand - Detenzione mortale
Drammatico, Thriller, 2002, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di John Mackenzie
con Michael Keaton, Michael Caine, Judith Godrèche, Rade Serbedzija, Matthew Marsh, Xander Berkeley, Jean-Yves Berteloot, Rachel Ferjani, Elina Löwensohn e William Beck.
-
To Leslie
Drammatico, 2022, durata: 119 min
in onda alle 21:20 su Rai 5
un film di Michael Morris
con Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron, Andre Royo, Owen Teague, Stephen Root, James Landry Hébert, Matt Lauria e Mac Brandt.
-
Left Behind - La profezia
Azione, Fantascienza, Thriller, 2014, durata: 110 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Vic Armstrong
con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks, Cassi Thomson, Quinton Aaron e Martin Klebba.
-
Sognando il signor Darcy
Sentimentale, 2016, durata: 84 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Colin Theys
con Cindy Busby, Ryan Paevey, Frances Fisher, Elizabeth McLaughlin, Lini Evans, Tammy Gillis e Sarah Desjardins.
