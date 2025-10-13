Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 13 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 13 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 13 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 13 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 13 Ottobre 2025

Così è la vita

Comico, 1998, durata: 108 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier

con Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi, Antonio Catania, Big Jimmy, Francesco Pannofino, Fabio Biaggi, Carlina Torta, Francesco Sgrò, Elena Giusti, Giovanni Cacioppo e Augusto Zucchi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cosi-e-la-vita/33779/video/?vid=4942" title="Così è la Vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Così è la Vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Shazam!

Azione, Avventura, Fantasy, 2019, durata: 132 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di David F. Sandberg

con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Cooper Andrews.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/shazam/50803/video/?vid=31366" title="Shazam!: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Shazam!: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Il Grinta

Western, 1969, durata: 128 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Henry Hathaway

con John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Hopper, Alfred Ryder, Strother Martin, Jeff Corey e Ron Soble.



Giuseppe venduto dai fratelli

Drammatico, Storico, 1960, durata: 105 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Luciano Ricci e Irving Rapper

con Geoffrey Horne, Robert Morley, Belinda Lee, Vira Silenti, Mario Girotti, Carlo Giustini, Finlay Currie, Arturo Dominici, Robert Rietti e Marietto.

Ritorno al futuro 3

Commedia, Fantascienza, Western, 1990, durata: 118 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Robert Zemeckis

con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson, Lea Thompson, Elisabeth Shue, James Tolkan, Matt Clark, Dub Taylor e Harry Carey Jr..



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ritorno-al-futuro-3/4485/video/?vid=34101" title="Ritorno al Futuro 3: Il Trailer Ufficiale del Film">Ritorno al Futuro 3: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

La Scelta - The Choice

Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 111 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Ross Katz

con Benjamin Walker, Teresa Palmer, Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling, Tom Wilkinson, Noree Victoria, Brad James e Anna Enger.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-scelta-the-choice/53004/video/?vid=22207" title="La Scelta - The Choice: Il trailer del film, versione originale - HD">La Scelta - The Choice: Il trailer del film, versione originale - HD</a>



Don't Say a Word

Drammatico, Thriller, 2001, durata: 113 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Gary Fleder

con Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy, Skye McCole Bartusiak, Guy Torry, Jennifer Esposito, Shawn Doyle, Victor Argo, Conrad Goode e Famke Janssen.

USS Indianapolis

Azione, Guerra, 2016, durata: 130 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Mario Van Peebles

con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker, Brian Presley, Emily Tennant, Callard Harris, Mandela Van Peebles, Johnny Wactor e Yutaka Takeuchi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/uss-indianapolis/53291/video/?vid=26422" title="USS Indianapolis: Il trailer italiano del film - HD">USS Indianapolis: Il trailer italiano del film - HD</a>

I Mercen4ri - Expendables

Azione, Avventura, Thriller, 2023, durata: 103 min

in onda alle 21:20 su Italia 1

un film di Scott Waugh

con Jason Statham, Sylvester Stallone, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-mercen4ri-expendables/61475/video/?vid=40685" title="I MERCEN4RI - Expendables: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD">I MERCEN4RI - Expendables: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD</a>



Quicksand - Detenzione mortale

Drammatico, Thriller, 2002, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di John Mackenzie

con Michael Keaton, Michael Caine, Judith Godrèche, Rade Serbedzija, Matthew Marsh, Xander Berkeley, Jean-Yves Berteloot, Rachel Ferjani, Elina Löwensohn e William Beck.

To Leslie

Drammatico, 2022, durata: 119 min

in onda alle 21:20 su Rai 5

un film di Michael Morris

con Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron, Andre Royo, Owen Teague, Stephen Root, James Landry Hébert, Matt Lauria e Mac Brandt.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/a-leslie/62788/video/?vid=45886" title="A Leslie: Il Trailer Ufficiale del Film con Andrea Riseborough, tratto da una storia vera - HD">A Leslie: Il Trailer Ufficiale del Film con Andrea Riseborough, tratto da una storia vera - HD</a>

Left Behind - La profezia

Azione, Fantascienza, Thriller, 2014, durata: 110 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Vic Armstrong

con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks, Cassi Thomson, Quinton Aaron e Martin Klebba.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/left-behind-la-profezia/50350/video/?vid=21122" title="Left Behind - La profezia: Il trailer italiano del film - HD">Left Behind - La profezia: Il trailer italiano del film - HD</a>



Sognando il signor Darcy

Sentimentale, 2016, durata: 84 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Colin Theys

con Cindy Busby, Ryan Paevey, Frances Fisher, Elizabeth McLaughlin, Lini Evans, Tammy Gillis e Sarah Desjardins.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sognando-il-signor-darcy/67894/video/?vid=48121" title="Sognando il Signor Darcy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sognando il Signor Darcy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



