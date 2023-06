Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 12 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 12 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Avvertenza: a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi e di Francesco Nuti, i palinsesti televisivi potrebbe subito ulteriori modifiche dell'ultimo minuto

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 12 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 12 Giugno 2023

The Kill Team (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Dan Krauss, con Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini e Oliver Ritchie.



La trama del film : Il film racconta la storia di Adam Winfield, un giovane soldato americano inviato in Afghanistan con una squadra di commilitoni con l'obiettivo d'intercettare le cellule terroristiche sul territorio. Il plotone è sotto la guida del sergente Deeks, che sin dal primo momento inculca nella mente dei suoi sottoposti pensieri errati, spingendoli a uccidere, violentare e abusare della gente del posto senza un motivo preciso, se non per puro passatempo e proprio diletto. Il comandante trasforma i suoi uomini in brutali carnefici, tranne Adam, che intuisce sin da subito che il pensiero di supremazia di Deeks è errato. Questa visione disumana della guerra porterà il soldato a dover affrontare un duro dilemma morale: denunciare o no il comportamento del sergente?...



Come ammazzare il capo ...e vivere felici (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Seth Gordon, con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Julie Bowen, Donald Sutherland, Lindsay Sloane, Kevin Pennington, John Francis Daley, Isaiah Mustafa, Maulik Pancholy, Chad Coleman e Meghan Markle.



La trama del film : Nick Hendricks, Dale Arbus e Kurt Buckman sono tre amici che condividono la frustrazione di dover sopportare ogni giorno i rispettivi egocentrici e subdoli datori di lavoro. Dale è l’aiuto dentista della dottoressa Julia Harris, una donna ninfomane che cerca di sedurre il suo dipendente, felicemente fidanzato. Nick aspetta da lungo tempo di ricevere la promozione promessa da David Harken, capo dispotico e crudele che lo sfrutta senza remore. Kurt, invece, perde il suo appagante lavoro quando il tossicodipendente Bobby Pellit subentra come capo, a seguito dell’improvvisa morte del padre. In crisi e stanchi di sottostate alle quotidiane angherie, i tre amici si convincono ad assoldare un killer che uccida i loro capi...



Il mio amico Nanuk (Avventura, Family) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Roger Spottiswoode e Brando Quilici, con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Peter MacNeill, Linda Kash, Kendra Timmins, Michelle Thrush, Imajyn Cardinal e Nanuk.



La trama del film : La storia inizia a Devon nei territori nord occidentali del Canada. Madison Mercier, una ricercatrice esperta di natura, sta partendo per un viaggio di ricerca sulle tracce di un branco di beluga (balenottero bianco) che ogni anno si spostano in una zona ben precisa. Durante la sua assenza, i suoi due figli, Abbie e Luke, resteranno con la zia che viene appositamente dalla città per prendersi cura di loro. Da quando ha perso il marito in un tragico incidente due anni addietro, Madison è diventata particolarmente protettiva nei confronti dell'avventuroso figlio maschio. Quella sera, a casa di Luke, una femmina di orso polare attacca il loro garage. I ranger locali la sedano e notano che l'animale è già stato allontanato dalla città in precedenza. La prassi prevede che venga trasportata fuori città in elicottero la mattina seguente e che nel caso in cui dovesse avvicinarsi di nuovo alla città, dovranno prendere provvedimenti. Quando i Ranger se ne vanno, Luke scopre il motivo del tentativo di intrusione dell'orsa: il suo cucciolo è intrappolato nel garage. Luke lo porta dentro casa e tenta di nasconderlo in camera da letto...



Demolition - Amare e vivere (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Cielo alle ore 21.20, un film di Jean-Marc Vallée, con Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Polly Draper, Brendan Dooling, Wass M. Stevens, Tom Kemp e Judah Lewis.



La trama del film: Il film racconta la storia di Davis Mitchell, un banchiere di successo di New York e campione di investimenti a Wall Street, che non riesce a superare la tragica morte della moglie. La donna è morta in un incidente d'auto e, nonostante Davis provi in ogni modo a cercare di superare l'accaduto, il lutto continuo a creare una voragine dentro di lui. Quando deve scrivere un reclamo a una società di distributori automatici, Davis si ritrova a inviare al servizio clienti dell'azienda una serie di lettere, nelle quali riflette sul suo matrimonio fallimentare e arriva a fare delle confessioni molto personali. Le missive di Davis attirano l'attenzione di Karen (Naomi Watts), responsabile del servizio clienti, che instaura un forte legame con il vedovo, che asua volta sfocia presto in una frequentazione....

