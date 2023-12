Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 11 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 11 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 11 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Lunedì 11 Dicembre 2023

American History X (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach.



La trama del film : Derek Vinyard vive con la sua famiglia (la madre, due sorelle e il fratello minore Danny), dopo che suo padre, un pompiere dalle idee razziste, è morto a causa di uno spacciatore afroamericano, durante un incendio in quartiere nero.

Derek è un naziskin e appartiene al gruppo Skin88, a capo del quale c'è il proprietario di una casa editrice, Cameron Alexander, che promuove libri e musica di stampo nazista ed è il suo mentore.

Un giorno Derek uccide due ragazzi di colore che tentano di rubargli la macchina, e per questo finisce in carcere, dove entra subito nel gruppo dei neonazisti. Quando però si accorge della loro collaborazione con il gruppo ispanico per il traffico di droga, cerca di allontanarsi e per questo subisce la loro violenza. Inaspettatamente stringe amicizia con un detenuto di colore, con cui lavora nella lavanderia della prigione, e si avvicina anche al preside Sweenie, anch'egli di colore, che lo informa di come Danny stia percorrendo i suoi passi all'interno del gruppo neonazista; all'assegnazione di una tesina da parte del professore di storia Murray, che è ebreo, Danny ha portato un elaborato di elogio al Mein Kampf.

Quando dopo tre anni esce dal carcere, ormai cambiato, Derek tenta di salvare dalla folle ideologia il fratello...

Il Regno (Commedia) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Francesco Fanuele, con Stefano Fresi, Max Tortora, Silvia D'Amico, Fotinì Peluso, Francesca Nunzi, Enzo Casertano, Liliana Fiorelli, Alessandro Forcinelli e Valeria Belardelli.



La trama del film : Il film segue la storia di Giacomo, un comune autista di autobus, che all'età di dodici anni viene rinnegato dal padre e allontanato dalla tenuta agricola dov'è nato, situata nella periferia di Roma. Giacomo è cresciuto solo, con la convinzione di essere sbagliato per il padre e di conseguenza anche per il mondo intero.

Dopo trent'anni viene contattato dal vecchio avvocato del padre, l’eccentrico Bartolomeo Sanna, per partecipare ai funerali del defunto genitore. Ma una volta giunto all'ingresso dell'antico casale, strane circostanze si susseguono. Giacomo viene infatti accolto dall'avvocato che si presenta su una carrozza e scopre che il funerale si celebrerà all'interno della tenuta, con un prete che parlerà solo in latino insieme ad un numeroso gruppo di contadini vestiti di nero. A questo punto Giacomo apprende che il genitore ha trasformato la tenuta di famiglia in uno stato interamente autonomo da quello italiano, con le proprie leggi e il proprio conio, lontano da qualsiasi tipo di tecnologia, dove le persone sono rimaste agli usi e i costumi del 1100 D.C.. Giacomo è quindi ora inaspettatamente l'erede l'legittimo di tale regno e stupito si chiede come mai il padre abbia voluto lasciare proprio a lui tutto questo...



Sliding Doors (Sentimentale, Commedia, Fantasy) in onda su Cielo alle ore 21.15, un film di Peter Howitt, con Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, Douglas McFerran, Paul Brightwell, Nina Young, Virginia McKenna, Kevin McNally, Theresa Kartell, Christopher Villiers, Joanna Roth, Paul Stacey, Terry English, Peter Howitt, Neil Stuke, Evelyn Duah e Charlotte Fryer.



La trama del film: Il film racconta la storia di Helen Quiley, una giovane donna che lavora nel mondo delle pubbliche relazioni ed è fidanzata con uno scrittore, Gerry . Un giorno Helen arriva in ritardo in ufficio e viene improvvisamente licenziata. Dopo la pessima notizia decide di tornare a casa e si dirige verso la metropolitana. È da questo momento in poi che la sua vita si divide in due diverse realtà. Nel film infatti vengono raccontate due storie parallele che Helen si trova a vivere e che cambieranno per sempre la sua vita.

La prima storia vede Helen perdere per un soffio la metropolitana e mentre cercherà di prendere un taxi, verrà aggredita da un ladro finendo in ospedale. Quando, esausta finalmente riuscirà a tornare a casa, troverà Gerry, intento a prepararsi per andare al lavoro. Nella seconda storia Helen riesce a salire in metropolitana prima che si chiudano le porte, arriverà a casa in anticipo rispetto al suo solito orario di rientro e troverà Gerry a letto con Lydia, la sua ex-fidanzata.

La Helen che ha scoperto il tradimento, si trasferisce a casa di un'amica, si taglia i capelli e si rifà una vita con l'affascinante James, incontrato lo stesso giorno del suo licenziamento, in metropolitana. Mentre la Helen che non ha scoperto il tradimento continua con la sua normale vita iniziando però a sospettare del fidanzato che non sembra essere completamente onesto con lei.

Le due storie, le due versioni dei fatti, continueranno a intrecciarsi l'una con l'altra per tutta la durata del film. Riusciranno le due Helen a incotrarsi di nuovo?...



Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

