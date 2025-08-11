TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 11 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 11 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 11 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 11 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 11 Agosto 2025

  • Il trucido e lo sbirro
    Poliziesco, 1976, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, Claudio Cassinelli, Nicoletta Rangoni Machiavelli, Claudio Undari, Henry Silva, Biagio Pelligra, Giuseppe Castellano, Umberto Raho, Mario Erpichini, Dana Ghia, Tano Cimarosa, Susanna Melandri, Valentino Macchi, Tom Felleghy, Arturo Dominici e Luciano Rossi.

  • Cavalcarono insieme
    Western, 1961, durata: 109 minuti
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di John Ford, con James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones, Linda Cristal, Audy Devine, John McIntire, Paul Birch, Willis Bouchey, Henry Brandon, Harry Carey Jr., Olive Carey, Ken Curtis, Chet Douglas, Annelle Hayes, David Kent, Anna Lee, Jeanette Nolan, John Qualen, Ford Rainey, Woody Strode, O.Z. Whitehead, Mae Marsh, Cliff Lyons, Frank Baker e Ted Knight.

  • La custode di mia sorella
    Drammatico, 2009, durata: 109 minuti
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Nick Cassavetes, con Cameron Diaz, Alec Baldwin, Joan Cusack, Abigail Breslin, Jason Patric, Thomas Dekker, Sofia Vassilieva, David Thornton, Heather Wahlquist, Elizabeth Daily, Evan Ellingson, David Bortolucci, Chris Kinkade, Nicole Marie Lenz e Nina Barry.

  • Io, Caterina
    Biografico, Drammatico, Religioso, 1957, durata: 110 minuti
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Oreste Paolella, con Nora Visconti, Folco Lulli, Pina Renzi, Guido Celano, Edoardo De Santis, Vince Barbi, Nino Marchesini, Renato Malavasi, Elisabetta Maggio, Rossana Montesi, Raffaella Moro, Cristina Pall, Ivo Lorenzini, Adele Ferrari, Paolo Benny, Ivan Berti, Marcella Cintorino, Lamberto Picasso, Alfredo Varelli e Michele Zentillini.

  • Io sono leggenda
    Fantascienza, Horror, 2007, durata: 101 minuti
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Francis Lawrence, con Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok, Emma Thompson e Darrell Foster.


  • Il cavaliere di Lagardere
    Avventura, 1998, durata: 116 minuti
    in onda alle 21:12 su Iris
    un film di Philippe de Broca, con Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez, Marie Gillain, Yann Collette, Jean-François Stévenin, Didier Pain, Philippe Noiret, Claire Nebout, Charles Nelson, Jacques Sereys, Renato Scarpa, Ludovica Tinghi, James Thiérrée, Sacha Bourdo e Margot Marguerit.

  • Scuola di polizia - Missione a Mosca
    Comico, 1994, durata: 83 minuti
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger.

  • 50 volte il primo bacio
    Commedia, Sentimentale, 2004, durata: 99 minuti
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Peter Segal, con Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Lusia Strus, Dan Aykroyd, Amy Hill, Allen Covert, Blake Clark, Maya Rudolph, Nephi Pomaikai Brown, Sharon Omi, Joe Nakashima, J.D. Donaruma, Kent Avenido, Wayne Federman, Glen Chin, Dom Magwili, Peter Dante e Jonathan Loughran.

  • Enemy
    Thriller, 2013, durata: 90 minuti
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Denis Villeneuve, con Jake Gyllenhaal e Mélanie Laurent.

  • Fuori in 60 secondi
    Azione, Thriller, 2000, durata: 117 minuti
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall, T.J. Cross, William Lee Scott, Scott Caan, James Duval, Will Patton, Delroy Lindo, Timothy Olyphant, Chi McBride, Christopher Eccleston, Vinnie Jones e Frances Fisher.


  • Un giorno come tanti
    Drammatico, 2013, durata: 111 minuti
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Jason Reitman, con Kate Winslet, Josh Brolin, James Van Der Beek, Maika Monroe, Clark Gregg, Tobey Maguire, Jacki Weaver e Lucas Hedges.


  • Son of a Gun
    Azione, Drammatico, 2014, durata: 108 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Julius Avery, con Ewan McGregor, Brenton Thwaites, Alicia Vikander, Matt Nable e Eddie Baroo.

  • Labirinto d'amore
    Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2020, durata: 83 minuti
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Jason Bourque, con Jessy Schram, Marshall Williams, Melissa Elias, Nancy Sorel, Paul Magel, Kate Yacula, Daina Leitold e Stephanie Sy.


  • Mia Martini - Io sono Mia
    Biografico, Musicale, 2019, durata: 100 minuti
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Riccardo Donna, con Serena Rossi, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Dajana Roncione, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfo, Edoardo Pesce e Corrado Invernizzi.


  • Kursk
    Azione, Drammatico, 2018, durata: 117 minuti
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Thomas Vinterberg, con Léa Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow, Michael Nyqvist, Steven Waddington, Matthias Schweighofer, Gustaf Hammarsten, Joel Basman e Bjarne Henriksen.


