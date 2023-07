Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 10 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 10 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 10 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 10 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 10 Luglio 2023

Defiance - I giorni del coraggio (Drammatico, Guerra) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Edward Zwick, con Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, George McKay, Tomas Arana, Mark Feuerstein, Allan Corduner, Jodhi May e Mia Wasikowska.



La trama del film : Siamo nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, nell'agosto del 1941, nella Bielorussia occupata dalle truppe naziste. Le unità operative tedesche Einsatzgruppen imperversano nell'Europa orientale andando a caccia di ebrei per ucciderli. Tra i pochi sopravvissuti ci sono i quattro fratelli Bielski: Tuvia, Zus, Asael e Aron. Sono gli ultimi rimasti di una famiglia di ebrei polacchi, i cui genitori sono stati uccisi dalla polizia locale su ordine degli occupanti tedeschi. Giurando a se stessi di vendicare la madre e il padre, i fratelli Bielski riescono a fuggire nella foresta di Naliboki, vicino al fiume Neman, dove incontrano altri ebrei in fuga. Decidono quindi di proteggere gli altri fuggiaschi, formando un gruppo di cui si mettono a capo e che organizzano in un campo.

Durante l'anno successivo, il numero di rifugiati che si aggiungono a loro cresce sempre di più: per sostentare tutte quelle persone, gli uomini fanno irruzione nelle fattorie locali rubando cibo e rifornimenti, mentre il campo viene spostato ogni volta che la polizia collaborazionista scopre la sua posizione....



Defiance - I giorni del coraggio: Trailer del film con Daniel Craig

King Kong (Avventura) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler, Lobo Chan, Thomas Kretschmann, Evan Parke, Colin Hanks, John Sumner, David Dengelo, Stephen Hall, Richard Kavanagh, Troy O'Kane e Crawford Thomson.



La trama del film : Il film, ambientato nel 1933, racconta le incredibili avventure di una troupe cinematografica, guidata dall’eccentrico regista Carl Denham, in viaggio verso l’Oceano Pacifico sulla nave cargo SS Venture, per registrare un lungometraggio esotico. A partecipare a questo avvincente viaggio troviamo come protagonisti l’affascinante attrice esordiente Ann Darrow e il celebre attore Bruce Baxter. Il vero obiettivo di Denham, uomo ambizioso e inaffidabile, in realtà è quello di girare un film spettacolare e avventuroso sulla misteriosa “Isola del Teschio”, leggendaria e pericolosa terra non tracciata in nessuna mappa.

L’equipaggio della nave, capitanata dal Comandante Englehorn, venuto a conoscenza delle reali intenzioni di Carl, si mostra molto contrariato ma nulla può contro l’imprudente idea del temerario regista.

Dopo parecchi giorni di navigazione, durante i quali nasce una forte intesa tra la splendida Ann e e l’intelletuale Jack Driscoll, sceneggiatore del film, la nave circondata da una fitta nebbia, giunge davanti alla terrificante Isola. A scendere dalla nave, accompagnati da due marinai, sono il regista Carl con il suo assistente, gli attori Ann e Bruce, lo sceneggiatore Jack, il cameraman e il fonico.

La terra su cui si stanno inoltrando sembra essere disabitata, ma appena la troupe giunge davanti ad una altissima Muraglia, un numero indefinito di selvaggi indigeni si scaglia improvvisamente contro il gruppo, uccidendo il fonico e un marinaio. La compagnia si salva solo per l’intervento tempestivo del Capitano della SS Venture, che a colpi di pistola induce gli ostili nativi a fuggire. Ma gli indigeni hanno preso di mira l’eterea Ann e faranno di tutto per rapirla, intenzionati ad offrirla in dono al padrone dell’isola, il gigantesco e spaventoso Kong...



King Kong: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film

Al vertice della tensione (Thriller, Azione) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Phil Alden Robinson, con Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber, Alan Bates, Philip Baker Hall, Bruce McGill, Jamie Harrold, Bridget Moynahan, Ciarán Hinds, Ron Rifkin, Colm Feore e Josef Sommer.



La trama del film : Anno 1973. Un aereo israeliano viene abbattuto durante la guerra dello Yom Kippur. Il velivolo trasportava una bomba nucleare di cui si persero le tracce. Nel 2002, l’arma inesplosa viene ritrovata in un campo al confine siriano e viene acquistata segretamente al mercato nero da un gruppo neofascista, guidato dal miliardario austriaco Richard Dressler. Lo scopo della loggia è quello di far scoppiare una guerra tra Stati Uniti e Russia, lasciando così un'Europa fascista a governare il mondo.

Dopo la morte del presidente russo, l'analista della CIA Jack Ryan viene convocato dal direttore dell’agenzia William Cabot per accompagnarlo a Mosca a incontrare il nuovo presidente sovietico Nemerov. A Cabot e Ryan viene consentito d’esaminare la struttura di armi nucleari, dove notano l'assenza di tre scienziati elencati nel registro del laboratorio.

Dopo aver ricevuto preoccupanti notizie da un informatore all'interno del Cremlino, Cabot affida al funzionario John Clark e al giovane analista la delicata missione di indagare nel territorio russo. I due riescono a rintracciare gli scienziati scomparsi in un'ex struttura militare sovietica in Ucraina, dove è stata assemblata un'arma nucleare segreta, grazie a quella trovata inesplosa, ma di cui non vi è traccia. Ryan e i suoi colleghi iniziano una corsa contro il tempo alla ricerca dell’ordigno nucleare e evitare così una guerra tra le due superpotenze. La situazione precipita quando l’analista scopre che la bomba è in viaggio per gli Stati Uniti...



Al vertice della tensione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Summertime - La Belle Saison (Drammatico, Sentimentale) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Catherine Corsini, con Izïa Higelin, Cécile de France, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Lætitia Dosch, Benjamin Bellecour, Sarah Suco, Natalie Beder, Calypso Valois, Jean-Henri Compère, Bruno Podalydès e Loulou Hanssen.



La trama del film: Il film è ambientato nei primi anni '70.

Protagonista della storia è Delphine, che vive nella regione del Limousin, nel centro della Francia, insieme alla sua famiglia, che gestisce una fattoria. Nonostante i genitori la credano single, Delphine ha una relazione sentimentale segreta con una donna. Quando la sua compagna sceglie di sposarsi con uomo, per conformarsi alle regole della società locale, Delphine, in preda alla delusione, decide di cambiare totalmente vita. Lascia la campagna e arriva a Parigi.

Un giorno, mentre passeggia per le vie della capitale francese, s'imbatte in una manifestazione del MLF, il movimento di liberazione femminile. Quando un uomo se la prende violentemente con una delle partecipanti, Delphine interviene in suo soccorso.

La donna che ha difeso si chiama Carole ed è un'insegnante di spagnolo. Delphine si sente subito attratta da lei e inizia a partecipare regolarmente alle riunioni di gruppo per poterla frequentare.

Attraverso il suo coinvolgimento nel movimento femminista, Delphine scopre le lotte sociali per i diritti delle donne ma è delusa nell'apprendere che Carole vive con un uomo, Manuel, un attivista politico di sinistra ma che a volte trova difficile accettare pienamente l'impegno femminista della sua compagna. Nonostante questo, tra le due donne nasce un'intensa storia d'amore che sconvolgerà radicalmente le loro vite...



Summertime - La Belle Saison: Il Trailer Ufficiale del Film

