Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 1 Settembre, in prima serata

Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile

Commedia, anno, 2010, durata: 90 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Ugo Fabrizio Giordani

con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz.



Lanterna verde

Avventura, Azione, Fantascienza, anno, 2011, durata: 114 min

in onda alle 21:06 su 20

un film di Martin Campbell

con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron.



The Hateful Eight

Drammatico, Western, Thriller, anno, 2015, durata: 165 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Quentin Tarantino

con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks, Channing Tatum, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino e Quentin Tarantino.



Julieta

Drammatico, anno, 2016, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Pedro Almodóvar

con Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Darío Grandinetti, Michelle Jenner, Priscilla Delgado e Nathalie Poza.



La Bibbia

Storico, anno, 1966, durata: 174 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di John Huston

con Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd, George C. Scott, Ava Gardner, Peter O'Toole, Zoe Sallis, Gabriele Ferzetti, Eleonora Rossi Drago, Franco Nero, Pupella Maggio, Erik Leutzinger, Grazia Maria Spina, Elisabetta Welinsky, Mario Molli, Claudie Lange, Alberto Lucantoni, Angelo Boscariol, Anna Maria Oeso, Gabriella Pallotta, Roberto Rietti, Adriana Ambesi, Giovanna Galletti, Peter Henze, Luciano Conversi, Gianni Di Benedetto, Rossana Di Rocco, Flavio Bennati e Mimo Billi.

Prova a prendermi

Biografico, Thriller, Drammatico, anno, 2002, durata: 141 min

in onda alle 21:10 su TwentySeven

un film di Steven Spielberg

con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.



Agents secrets

Thriller, anno, 2004, durata: 109 min

in onda alle 21:11 su Iris

un film di Frédéric Schoendoerffer

con Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussollier, Charles Berling, Bruno Todeschini, Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer, Éric Savin, Serge Avedikian e Gabrielle Lazure.

Insider - Dietro la verità

Drammatico, Thriller, anno, 1999, durata: 157 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Michael Mann

con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Rip Torn, Stephen Tobolowsky, Bruce McGill, Debi Mazar, Lynne Thipgen, Lindsay Crouse, Colm Feore, Gina Gershon, Michael Gambon e Robert Harper.

La Scelta di Anne - L'Événement

Drammatico, anno, 2021, durata: 100 min

in onda alle 21:15 su Rai 5

un film di Audrey Diwan

con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï, Louise Chevillotte, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Leonor Oberson, Anna Mouglalis, Cyril Metzger, Éric Verdin, Alice de Lencquesaing, Madeleine Baudot, Fabrizio Rongione e Isabelle Mazin.



The Island

Azione, Thriller, Fantascienza, anno, 2005, durata: 127 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Michael Bay

con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Brian Stepanek, Kevin McCorkle, Glenn Morshower, Ethan Phillips, Don Michael Paul, Kevin Daniels, Skyler Stone, Robert Sherman, Whitney Dylan, Damani Roberts, Joe Bucaro III, J.P. Manoux, Troy Blendell, Jamie McBride, Yvette Nicole Brown, Olivia Weston, Mary Castro, Gonzalo Menendez, Matthew Cieslinski, Richard V. Licata, Mitzi Martin, Grace Anne Rowan, Jennifer Secord, Jimmy Smagula, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman, Tom Beaver, Regan Burns e Kenneth Hughes.



Il diritto di uccidere

Drammatico, Guerra, Thriller, anno, 2015, durata: 102 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Gavin Hood

con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Iain Glen, Richard McCabe, Carl Beukes, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Gavin Hood, Kim Engelbrecht, John Heffernan, Michael O'Keefe e Laila Robins.



Perduti nel Tempo

Sentimentale, anno, 2019, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Brian Brough

con Rachel Skarsten, Brant Daugherty, Jill Adler, Terence Goodman, Will Sharpe, Liz Christensen e Natalie Devine Riskas.



Perché te lo dice mamma

Commedia, anno, 2007, durata: 101 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Michael Lehmann

con Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham, Piper Perabo, Tom Everett Scott, Gabriel Macht, Stephen Collins, Matt Champagne, Colin Ferguson, Tony Hale e Ty Panitz.



Champagne - Peppino di Capri

Biografico, Drammatico, Musicale, anno, 2025, durata: 110 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Cinzia Th Torrini

con Francesco Del Gaudio, Arianna Di Claudio, Emanuele Luigi Cuomo, Gianluca Di Gennaro, Gaja Masciale, Pio Stellaccio e Antonia Truppo.



