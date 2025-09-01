TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 1 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Lunedì 1 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 1 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 1 Settembre 2025.

  • Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile
    Commedia, anno, 2010, durata: 90 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Ugo Fabrizio Giordani
    con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz.


  • Lanterna verde
    Avventura, Azione, Fantascienza, anno, 2011, durata: 114 min
    in onda alle 21:06 su 20
    un film di Martin Campbell
    con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron.


  • The Hateful Eight
    Drammatico, Western, Thriller, anno, 2015, durata: 165 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Quentin Tarantino
    con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks, Channing Tatum, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino e Quentin Tarantino.


  • Julieta
    Drammatico, anno, 2016, durata: 99 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Pedro Almodóvar
    con Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Darío Grandinetti, Michelle Jenner, Priscilla Delgado e Nathalie Poza.


  • La Bibbia
    Storico, anno, 1966, durata: 174 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di John Huston
    con Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd, George C. Scott, Ava Gardner, Peter O'Toole, Zoe Sallis, Gabriele Ferzetti, Eleonora Rossi Drago, Franco Nero, Pupella Maggio, Erik Leutzinger, Grazia Maria Spina, Elisabetta Welinsky, Mario Molli, Claudie Lange, Alberto Lucantoni, Angelo Boscariol, Anna Maria Oeso, Gabriella Pallotta, Roberto Rietti, Adriana Ambesi, Giovanna Galletti, Peter Henze, Luciano Conversi, Gianni Di Benedetto, Rossana Di Rocco, Flavio Bennati e Mimo Billi.

  • Prova a prendermi
    Biografico, Thriller, Drammatico, anno, 2002, durata: 141 min
    in onda alle 21:10 su TwentySeven
    un film di Steven Spielberg
    con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.


  • Agents secrets
    Thriller, anno, 2004, durata: 109 min
    in onda alle 21:11 su Iris
    un film di Frédéric Schoendoerffer
    con Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussollier, Charles Berling, Bruno Todeschini, Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer, Éric Savin, Serge Avedikian e Gabrielle Lazure.

  • Insider - Dietro la verità
    Drammatico, Thriller, anno, 1999, durata: 157 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Michael Mann
    con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Rip Torn, Stephen Tobolowsky, Bruce McGill, Debi Mazar, Lynne Thipgen, Lindsay Crouse, Colm Feore, Gina Gershon, Michael Gambon e Robert Harper.

  • La Scelta di Anne - L'Événement
    Drammatico, anno, 2021, durata: 100 min
    in onda alle 21:15 su Rai 5
    un film di Audrey Diwan
    con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï, Louise Chevillotte, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Leonor Oberson, Anna Mouglalis, Cyril Metzger, Éric Verdin, Alice de Lencquesaing, Madeleine Baudot, Fabrizio Rongione e Isabelle Mazin.


  • The Island
    Azione, Thriller, Fantascienza, anno, 2005, durata: 127 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Michael Bay
    con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Brian Stepanek, Kevin McCorkle, Glenn Morshower, Ethan Phillips, Don Michael Paul, Kevin Daniels, Skyler Stone, Robert Sherman, Whitney Dylan, Damani Roberts, Joe Bucaro III, J.P. Manoux, Troy Blendell, Jamie McBride, Yvette Nicole Brown, Olivia Weston, Mary Castro, Gonzalo Menendez, Matthew Cieslinski, Richard V. Licata, Mitzi Martin, Grace Anne Rowan, Jennifer Secord, Jimmy Smagula, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman, Tom Beaver, Regan Burns e Kenneth Hughes.


  • Il diritto di uccidere
    Drammatico, Guerra, Thriller, anno, 2015, durata: 102 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Gavin Hood
    con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Iain Glen, Richard McCabe, Carl Beukes, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Gavin Hood, Kim Engelbrecht, John Heffernan, Michael O'Keefe e Laila Robins.


  • Perduti nel Tempo
    Sentimentale, anno, 2019, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Brian Brough
    con Rachel Skarsten, Brant Daugherty, Jill Adler, Terence Goodman, Will Sharpe, Liz Christensen e Natalie Devine Riskas.


  • Perché te lo dice mamma
    Commedia, anno, 2007, durata: 101 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Michael Lehmann
    con Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham, Piper Perabo, Tom Everett Scott, Gabriel Macht, Stephen Collins, Matt Champagne, Colin Ferguson, Tony Hale e Ty Panitz.


  • Champagne - Peppino di Capri
    Biografico, Drammatico, Musicale, anno, 2025, durata: 110 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Cinzia Th Torrini
    con Francesco Del Gaudio, Arianna Di Claudio, Emanuele Luigi Cuomo, Gianluca Di Gennaro, Gaja Masciale, Pio Stellaccio e Antonia Truppo.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

