Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 1 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 1 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 1 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 1 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 1 Settembre 2025
- Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile
Commedia, anno, 2010, durata: 90 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Ugo Fabrizio Giordani
con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz.
- Lanterna verde
Avventura, Azione, Fantascienza, anno, 2011, durata: 114 min
in onda alle 21:06 su 20
un film di Martin Campbell
con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Jon Tenney, Jay O. Sanders, Deke Anderson, Jeff Wolfe, Griff Furst, Mindy Caraccioli e Joseph Cintron.
- The Hateful Eight
Drammatico, Western, Thriller, anno, 2015, durata: 165 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Quentin Tarantino
con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks, Channing Tatum, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino e Quentin Tarantino.
- Julieta
Drammatico, anno, 2016, durata: 99 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Pedro Almodóvar
con Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Darío Grandinetti, Michelle Jenner, Priscilla Delgado e Nathalie Poza.
- La Bibbia
Storico, anno, 1966, durata: 174 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di John Huston
con Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd, George C. Scott, Ava Gardner, Peter O'Toole, Zoe Sallis, Gabriele Ferzetti, Eleonora Rossi Drago, Franco Nero, Pupella Maggio, Erik Leutzinger, Grazia Maria Spina, Elisabetta Welinsky, Mario Molli, Claudie Lange, Alberto Lucantoni, Angelo Boscariol, Anna Maria Oeso, Gabriella Pallotta, Roberto Rietti, Adriana Ambesi, Giovanna Galletti, Peter Henze, Luciano Conversi, Gianni Di Benedetto, Rossana Di Rocco, Flavio Bennati e Mimo Billi.
- Prova a prendermi
Biografico, Thriller, Drammatico, anno, 2002, durata: 141 min
in onda alle 21:10 su TwentySeven
un film di Steven Spielberg
con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin, Frank John Hughes, Brian Howe, Steve Eastin, Chris Ellis, Jennifer Garner, Nancy Lenehan, Ellen Pompeo, Elizabeth Banks, Candice Azzara e Kaitlin Doubleday.
- Agents secrets
Thriller, anno, 2004, durata: 109 min
in onda alle 21:11 su Iris
un film di Frédéric Schoendoerffer
con Vincent Cassel, Monica Bellucci, André Dussollier, Charles Berling, Bruno Todeschini, Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer, Éric Savin, Serge Avedikian e Gabrielle Lazure.
- Insider - Dietro la verità
Drammatico, Thriller, anno, 1999, durata: 157 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Michael Mann
con Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Rip Torn, Stephen Tobolowsky, Bruce McGill, Debi Mazar, Lynne Thipgen, Lindsay Crouse, Colm Feore, Gina Gershon, Michael Gambon e Robert Harper.
- La Scelta di Anne - L'Événement
Drammatico, anno, 2021, durata: 100 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Audrey Diwan
con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Sandrine Bonnaire, Pio Marmaï, Louise Chevillotte, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Leonor Oberson, Anna Mouglalis, Cyril Metzger, Éric Verdin, Alice de Lencquesaing, Madeleine Baudot, Fabrizio Rongione e Isabelle Mazin.
- The Island
Azione, Thriller, Fantascienza, anno, 2005, durata: 127 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Michael Bay
con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Brian Stepanek, Kevin McCorkle, Glenn Morshower, Ethan Phillips, Don Michael Paul, Kevin Daniels, Skyler Stone, Robert Sherman, Whitney Dylan, Damani Roberts, Joe Bucaro III, J.P. Manoux, Troy Blendell, Jamie McBride, Yvette Nicole Brown, Olivia Weston, Mary Castro, Gonzalo Menendez, Matthew Cieslinski, Richard V. Licata, Mitzi Martin, Grace Anne Rowan, Jennifer Secord, Jimmy Smagula, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman, Tom Beaver, Regan Burns e Kenneth Hughes.
- Il diritto di uccidere
Drammatico, Guerra, Thriller, anno, 2015, durata: 102 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Gavin Hood
con Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Iain Glen, Richard McCabe, Carl Beukes, Babou Ceesay, Phoebe Fox, Gavin Hood, Kim Engelbrecht, John Heffernan, Michael O'Keefe e Laila Robins.
- Perduti nel Tempo
Sentimentale, anno, 2019, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Brian Brough
con Rachel Skarsten, Brant Daugherty, Jill Adler, Terence Goodman, Will Sharpe, Liz Christensen e Natalie Devine Riskas.
- Perché te lo dice mamma
Commedia, anno, 2007, durata: 101 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Michael Lehmann
con Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham, Piper Perabo, Tom Everett Scott, Gabriel Macht, Stephen Collins, Matt Champagne, Colin Ferguson, Tony Hale e Ty Panitz.
- Champagne - Peppino di Capri
Biografico, Drammatico, Musicale, anno, 2025, durata: 110 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Cinzia Th Torrini
con Francesco Del Gaudio, Arianna Di Claudio, Emanuele Luigi Cuomo, Gianluca Di Gennaro, Gaja Masciale, Pio Stellaccio e Antonia Truppo.
