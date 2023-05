Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 1 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 1 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 1 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 1 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 1 Maggio 2023

Zodiac (Thriller, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Brian Cox, Dermot Mulroney, Chloë Sevigny, John Getz, Charles Fleischer, Zach Grenier, Adam Goldberg, Elias Koteas e John Carroll Lynch.



La trama del film : Tutto ha inizio la sera del 4 luglio del 1969 con un agguato ad una coppia di fidanzati. Darlene Ferrin e Mike Mageau si appartano con la propria auto vicino ad un drive-in e poco dopo vengono colpiti con numerosi spari di pistola da uno sconosciuto intenzionato ad ucciderli. La donna muore, mentre l'uomo rimane gravemente ferito. Da lì a poco si susseguono una serie di altri omicidi il cui iter appare sempre lo stesso. Il killer lascia sempre vivo l'uomo per sfogare la sua furia sulla donna. Inoltre dopo ogni delitto si mette in contatto con la polizia e riferisce indizi e dettagli dell'omicidio. L'assassino invia ogni volta una busta al San Francisco Chronicle contenente una lettera in cui minaccia di commettere altri omicidi se il giornale non darà il giusto spazio alla sua figura. La lettera è accompagnata sempre da un messaggio in codice, impossibile da decifrare, con segni indicanti i simboli dello zodiaco, che nascondono l'identità del killer. A condurre le indagini saranno gli ispettori David Toschi e William Armstrong. Ma se da una parte la polizia si mette sulle tracce del pericoloso killer, dall'altra anche la stampa s'interessa al caso, in particolare i due giornalisti del San Francisco Chronicle, l'eccentrico Paul Avery e il fumettista esperto in enigmistica, Robert Graysmith...



Zodiac: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Mission Impossible: Rogue Nation (Avventura, Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, America Olivo, Sean Harris, Simon McBurney e Jingchu Zhang.



La trama del film : L’agente della IMF Ethan Hunt è alle prese con una nuova missione. Dopo essere venuto a conoscenza dell’acquisto di gas nervino da parte di un gruppo di terroristi, decide di distruggere la nuova attività criminale internazionale chiamata il Sindacato, fino ad allora ignota alla CIA.

Ethan scopre ben presto che il Sindacato non è una semplice organizzazione, bensì un gruppo addestrato di spie rinnegate che hanno intenzione di riscattarsi creando un nuovo programma che intimorisca la civiltà.

L’IMF al momento è però senza segretario in carica e perciò è costretta ad unirsi alla CIA, che taglia fuori alcuni membri, fra cui lo stesso Ethan, a cui viene suggerito di rimanere nascosto perché ci sono uomini che lo vogliono morto. Solo e fuggitivo, Ethan decide di raggruppare autonomamente una squadra servendosi dell’aiuto del collega William Brendt e della spia Isla Faust. L’operazione inizia con grandi difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di fondi, con pericoli dietro ogni angolo...



Mission Impossible: Rogue Nation: Nuovo Trailer italiano ufficiale - HD

Habemus Papam (Commedia, Drammatico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Margherita Buy, Franco Graziosi, Cecilia Dazzi, Leonardo Della Bianca, Camillo Milli, Roberto Nobile, Gianluca Gobbi, Manuela Mandracchia, Rossana Mortara e Teco Celio.



La trama del film : Il film si apre con la morte del Santo Padre e il conclave per eleggere il nuovo Papa. Dopo alcune fumate nere, viene finalmente nominato pontefice il cardinale Melville. Tuttavia, il giorno della proclamazione, mentre i fedeli sono in attesa nella piazza di San Pietro, il religioso va improvvisamente nel panico e fugge, interrompendo l’annuncio ufficiale della sua nomina.

Sorpresi dall’inaspettata reazione, i membri del conclave si trovano bloccati all’interno della Santa Sede, in quanto - secondo il diritto canonico - finché il Papa non si affaccia al balcone per mostrarsi ai fedeli, la cerimonia non può dirsi conclusa e cardinali elettori non possono uscire dal Vaticano.

Per venire a capo della crisi esistenziale che sembra aver colpito il cardinale Melville, viene chiamato in aiuto lo psicologo Brezzi. Dopo qualche infruttuosa seduta analitica, il dottore consiglia al Papa di recarsi da uno psicoanalista che non conosca la sua vera identità, indirizzandolo allo studio della sua ex moglie, anch’essa psicologa...



Habemus Papam: Il trailer ufficiale del film di Nanni Moretti

Un posto sicuro (Drammatico) in onda su Rai 5 alle ore 21.15 , un film di Francesco Ghiaccio, con Marco D'Amore, Matilde Gioli e Giorgio Colangeli.



La trama del film : Il film racconta la storia di un padre, Eduardo, ex operaio, e di suo figlio Luca, con il quale non ha più alcun tipo di rapporto da tempo. Siamo a Casale Monferrato, negli anni delle proteste contro la Eternit, la società accusata di aver provocato la morte di migliaia di persone per via dell’amianto. La città è in fermento mentre attende la prima sentenza del processo alla fabbrica.

Luca è diventato un uomo disilluso, che guarda ciò che ha intorno con rabbia e amarezza. Voleva fare l'attore, ma è finito per animare le feste vestito da clown. A una di queste incontra Raffaella e tra i due sembra scattare da subito un feeling particolare. Poi una telefonata e l'occasione di ritrovare suo padre, di capire, di riscattare un rapporto inesistente. L’uomo, ormai anziano, sta morendo proprio a causa di un tumore dovuto alla troppa esposizione all’amianto. Luca non sa se è in grado di amare ancora, non sa se può fidarsi ancora di qualcuno e soprattutto di se stesso. È allora che decide di darsi una seconda possibilità e lottare insieme a suo padre facendo causa alla Eternit per ottenere giustizia e dare voce così anche ai più deboli. Riuscirà a sconfiggere il sistema?...



Un posto sicuro: Il trailer del film - HD

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare (Avventura) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Shawn Seet, con Geoffrey Rush, Finn Little, Jai Courtney, Erik Thomson, Brad Williams, Natasha Wanganeen, Trevor Jamieson, Morgana Davies, Michelle Nightingale, Miraede Bhatia-Williams, Chantal Contouri, Paul Blackwell e David Gulpilil.



La trama del film : Il film vede protagonista Michael Kingley, un imprenditore di successo ormai in pensione, che torna nella sua regione natale nel sud dell'Australia per risolvere alcune questioni aziendali e riallacciare i rapporti con la sua famiglia, in particolare con sua nipote Maddie, che ha perso sua madre quando era ancora una bambina. La ragazza, che ha avuto un'infanzia infelice, non va d'accordo con suo padre e si oppone fermamente ai suoi piani di usare l'azienda di famiglia per speculare su delle terre agricole.

Maddie supplica suo nonno, che ha ceduto il controllo dell'azienda al padre di lei, di fare qualcosa. E così lui lo fa, ma non è ciò che lei si aspetta. Invece di agire per fermare il piano, Michael inizia a raccontare a sua nipote una storia. La sua storia.

Da bambino, Michael (Finn Little), rimasto orfano di madre, è stato cresciuto dal padre Tom in una capanna isolata vicino alla spiaggia. In mezzo alla sua solitudine e al suo dolore, un giorno Michael incappa in tre pulcini di pellicani bisognosi di cure dopo che la loro madre viene è stata crudelmente uccisa da cacciatori della zona per rivendere le sue piume.

Il giovane ragazzo decide di prendersi cura di loro ma uno solo dei pulcini sopravvive e Michael lo chiama "Signor Percival". I due diventano subito amici inseparabili. Michael impara molto dal pellicano, che gli insegna la bellezza della natura e la necessità di prendersene cura. Tuttavia, Tom disapprova la relazione tra suo figlio e il pellicano, che considera solo una fonte di guadagno.

Il conflitto si intensifica quando un gruppo di cacciatori di pellicani, tra cui il padre di Michael, decide di uccidere tutti i pellicani della zona...



Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Skyfall (Azione, Avventura, Thriller) in onda su TV8 alle ore 21.30 , un film di Sam Mendes, con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert Finney, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Ola Rapace, Helen McCrory, Nicholas Woodeson, Bill Buckhurst, Elize du Toit, Ian Bonar, Gordon Milne, Peter Basham, Ben Loyd-Holmes, Tonia Sotiropoulou, Wolf Blitzer, Orion Lee e Dave Wong.



La trama del film : A Istanbul, James Bond ed Eve Moneypenny inseguono il mercenario Patrice, che ha rubato un disco rigido contenente informazioni su agenti sotto copertura. Mentre 007 e il criminale combattono su un treno in movimento, M ordina a Moneypenny di sparare a Patrice, la quale però colpisce per sbaglio Bond, che precipita in un fiume. Mentre tutti credono che l'agente britannico sia morto, il mercenario fugge con il prezioso hard disk.

L’MI6 viene quindi messa sotto accusa: in particolare, M viene pressata da Gareth Mallory, il presidente del comitato per l'intelligence, il quale ritiene che la donna non sia più in grado di tenere sotto controllo i suoi sottoposti e che sia giunto per lei il tempo di ritirarsi in pensione. Tuttavia, M resiste alle pressioni, ritentendosi ancora utile per la causa. Pochi istanti dopo essersi congedata da Mallory, si verifica un’esplosione nell'edificio dell’MI6.

Nel frattempo, James Bond, che ha sfruttato la notizia della sua presunta morte per godersi una vacanza in Turchia, una volta venuto a conoscenza del disastro a Londra, e preoccupato per l’incolumità di M, fa ritorno in Inghilterra...



Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

Il Commissario Montalbano - Gatto e cardellino (Giallo) in onda su Rai 1 alle ore 21.25, un film di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Mariacristina Marocco, Erika Ferrara, Marco Cavallaro, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Giacinto Ferro, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giorgio Bongiovanni e Gigio Morra.



La trama del film: A Vigata, alcune anziane signore vengono derubate mentre si recano in chiesa. Il ladro, dopo aver sottratto loro la borsa, spara intenzionalmente mancando l'obiettivo. Dopo tre episodi simili, il quarto si rivela fatale per la signora Angela Biondillo, moglie dell'avvocato Ioppolo e sorella del sottosegretario Biondillo.

Nel frattempo, il Commissario Montalbano deve affrontare un'altra indagine riguardante la scomparsa del dottor Landolina, un rinomato medico di Vigata. Inoltre, cerca di aiutare la giovane Mariuccia Coglitore, che dopo aver scoperto di essere incinta, teme la reazione del padre. Nel Commissariato arriva Barbara Bellini, amica d'infanzia del protagonista, vincitrice di un concorso per la Polizia e destinata a sostituire Augello, in congedo matrimoniale. La bellezza della ragazza, tuttavia, crea qualche problema agli uomini del Commissariato.

