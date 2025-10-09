TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 9 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 9 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 9 Ottobre 2025.

  • Ricky e Barabba
    Commedia, 1992, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Christian De Sica
    con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Francesca Reggiani, Marisa Merlini, Franco Fabrizi, Sylva Koscina, Bruno Corazzari e Giovanni Lombardo Radice.

  • Vajont
    Drammatico, 2001, durata: 116 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Renzo Martinelli
    con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante, Jorge Perugorría, Anita Caprioli, Leo Gullotta, Philippe Leroy, Jean-Christophe Brétigniere, Nicola Di Pinto, Federica Martinelli, Eleonora Martinelli, Maurizio Trombini, Bruno Bilotta, Paco Reconti e Valerio Massimo Manfredi.

  • Arma Letale
    Azione, 1987, durata: 110 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Richard Donner
    con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Traci Wolfe, Jackie Swanson, Damon Hines, Ebonie Smith e Lycia Naff.


  • The Next Three Days
    Thriller, 2010, durata: 122 min
    in onda alle 21:14 su 20
    un film di Paul Haggis
    con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, RZA, Moran Atias, Lennie James, Allan Steele, Ty Simpkins, Olivia Wilde e Liam Neeson.


  • La tenera canaglia
    Commedia, Drammatico, 1991, durata: 101 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di John Hughes
    con James Belushi, Kelly Lynch, Alisan Porter, John Getz, Viveka Davis, Fred Dalton Thompson, Cameron Thor e Branscombe Richmond.

  • Una ragazza e il suo sogno
    Commedia, Sentimentale, 2003, durata: 105 min
    in onda alle 21:15 su La5
    un film di Dennie Gordon
    con Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce, Oliver James, Christina Cole e Tara Summers.


  • Fall
    Thriller, 2022, durata: 107 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Scott Mann
    con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan e Mason Gooding.


  • Bad Teacher - Una cattiva maestra
    Commedia, 2011, durata: 92 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Jake Kasdan
    con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punch, Phyllis Smith, John Michael Higgins, Dave Allen, Jillian Armenante e Matthew J. Evans.


  • Black Adam
    Azione, Fantasy, 2022, durata: 125 min
    in onda alle 21:24 su Italia 1
    un film di Jaume Collet-Serra
    con Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan.


  • Blacklight
    Azione, Thriller, 2022, durata: 108 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Mark Williams
    con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire van der Boom e Yael Stone.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

