Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 9 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 9 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 9 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 9 Ottobre 2025
-
Ricky e Barabba
Commedia, 1992, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Christian De Sica
con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Francesca Reggiani, Marisa Merlini, Franco Fabrizi, Sylva Koscina, Bruno Corazzari e Giovanni Lombardo Radice.
-
Vajont
Drammatico, 2001, durata: 116 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Renzo Martinelli
con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante, Jorge Perugorría, Anita Caprioli, Leo Gullotta, Philippe Leroy, Jean-Christophe Brétigniere, Nicola Di Pinto, Federica Martinelli, Eleonora Martinelli, Maurizio Trombini, Bruno Bilotta, Paco Reconti e Valerio Massimo Manfredi.
-
Arma Letale
Azione, 1987, durata: 110 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Richard Donner
con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Traci Wolfe, Jackie Swanson, Damon Hines, Ebonie Smith e Lycia Naff.
-
The Next Three Days
Thriller, 2010, durata: 122 min
in onda alle 21:14 su 20
un film di Paul Haggis
con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, RZA, Moran Atias, Lennie James, Allan Steele, Ty Simpkins, Olivia Wilde e Liam Neeson.
-
La tenera canaglia
Commedia, Drammatico, 1991, durata: 101 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di John Hughes
con James Belushi, Kelly Lynch, Alisan Porter, John Getz, Viveka Davis, Fred Dalton Thompson, Cameron Thor e Branscombe Richmond.
-
Una ragazza e il suo sogno
Commedia, Sentimentale, 2003, durata: 105 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Dennie Gordon
con Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce, Oliver James, Christina Cole e Tara Summers.
-
Fall
Thriller, 2022, durata: 107 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Scott Mann
con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan e Mason Gooding.
-
Bad Teacher - Una cattiva maestra
Commedia, 2011, durata: 92 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Jake Kasdan
con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punch, Phyllis Smith, John Michael Higgins, Dave Allen, Jillian Armenante e Matthew J. Evans.
-
Black Adam
Azione, Fantasy, 2022, durata: 125 min
in onda alle 21:24 su Italia 1
un film di Jaume Collet-Serra
con Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan.
-
Blacklight
Azione, Thriller, 2022, durata: 108 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Mark Williams
con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire van der Boom e Yael Stone.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv