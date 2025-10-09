Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 9 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 9 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 9 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 9 Ottobre 2025

Ricky e Barabba

Commedia, 1992, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Christian De Sica

con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Francesca Reggiani, Marisa Merlini, Franco Fabrizi, Sylva Koscina, Bruno Corazzari e Giovanni Lombardo Radice.

Vajont

Drammatico, 2001, durata: 116 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Renzo Martinelli

con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante, Jorge Perugorría, Anita Caprioli, Leo Gullotta, Philippe Leroy, Jean-Christophe Brétigniere, Nicola Di Pinto, Federica Martinelli, Eleonora Martinelli, Maurizio Trombini, Bruno Bilotta, Paco Reconti e Valerio Massimo Manfredi.

Arma Letale

Azione, 1987, durata: 110 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Richard Donner

con Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love, Traci Wolfe, Jackie Swanson, Damon Hines, Ebonie Smith e Lycia Naff.



The Next Three Days

Thriller, 2010, durata: 122 min

in onda alle 21:14 su 20

un film di Paul Haggis

con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, RZA, Moran Atias, Lennie James, Allan Steele, Ty Simpkins, Olivia Wilde e Liam Neeson.



La tenera canaglia

Commedia, Drammatico, 1991, durata: 101 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di John Hughes

con James Belushi, Kelly Lynch, Alisan Porter, John Getz, Viveka Davis, Fred Dalton Thompson, Cameron Thor e Branscombe Richmond.

Una ragazza e il suo sogno

Commedia, Sentimentale, 2003, durata: 105 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Dennie Gordon

con Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce, Oliver James, Christina Cole e Tara Summers.



Fall

Thriller, 2022, durata: 107 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Scott Mann

con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jeffrey Dean Morgan e Mason Gooding.



Bad Teacher - Una cattiva maestra

Commedia, 2011, durata: 92 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Jake Kasdan

con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punch, Phyllis Smith, John Michael Higgins, Dave Allen, Jillian Armenante e Matthew J. Evans.



Black Adam

Azione, Fantasy, 2022, durata: 125 min

in onda alle 21:24 su Italia 1

un film di Jaume Collet-Serra

con Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan.



Blacklight

Azione, Thriller, 2022, durata: 108 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Mark Williams

con Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Claire van der Boom e Yael Stone.



