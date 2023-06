Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 8 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 8 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 8 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 8 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 8 Giugno 2023

Gli anni più belli (Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.25 , un film di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, Francesco Centorame, Andrea Pittorino, Paola Sotgiu, Francesco Acquaroli e Elisa Visari.



La trama del film : Il film è la storia di un gruppo di quattro amici, formato da Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, attraversando l'adolescenza fino all'età adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma - unica donna del gruppo - di cui Paolo s'innamora immediatamente.

La piccola comitiva ha affrontato cose belle, come speranze e successi, e momenti brutti, dovuti a delusioni e fallimenti. Ma al racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d'Italia e di conseguenza degli Italiani in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli; quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione.

Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i quattro si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia, come la delusione di Paolo o i rimpianti di Giulio...



Gli anni più belli: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Valerian e la Città dei mille pianeti (Azione, Fantascienza, Avventura) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Luc Besson, con Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz e Sam Spruell.



La trama del film : Il film è uno strabiliante, psichedelico viaggio intergalattico tra culture aliene e terre incontaminate, al fianco degli agenti speciali operativi Valerian e Laureline. Incaricati di mantenere l'ordine nel vasto universo, i due giovani agenti fanno squadra sotto le direttive del governo dei territori umani, imbarcandosi in mirabolanti imprese ai confini della galassia. Quando la loro missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria in continua espansione, e dove esemplari di specie provenienti da diversi angoli dell'universo vivono in un regime pacifico di condivisione del sapere, assistono con i loro occhi ai risultati dell'incredibile progresso tecnologico e scientifico, che emerge dal diffuso benessere della comunità. Tuttavia, dopo secoli di pace e prosperità, qualcuno sta tentando di frenare tale progresso e innescare il crollo dell'intero sistema. Il comandante delle forze umane concede agli agenti sul campo meno di dieci ore di tempo per individuare ed estirpare l'origine della minaccia. Intanto Valerian, che ha fama di incorreggibile dongiovanni spaziale, non si lascia sfuggire occasione per corteggiare l'avvenente compagna di squadra, nemmeno se braccato da micidiali nemici o in fuga da creature mostruose...



Valerian e la Città dei mille pianeti: Trailer italiano ufficiale - HD

Monolith (Drammatico, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.25 , un film di Ivan Silvestrini, con Katrina Bowden, Damon Dayoub, Brandon W. Jones, Jay Hayden, Ashley Madekwe, Katherine Kelly Lang, Nixon Hodges, Krew Hodges e Justine Wachsberger.



La trama del film : Il film vede protagonista Sandra, in viaggio con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile, la più sicura al mondo, in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna.

Durante una sosta imprevista, Sandra resta chiusa fuori dalla macchina.

Suo figlio David è rimasto al suo interno, ha solo due anni e non può liberarsi da solo. Intorno a loro il deserto, per miglia e miglia. Sandra deve liberare il suo bambino, deve trovare il modo di aprire quella corazza di acciaio, ed è pronta a tutto, anche a mettere a rischio la sua stessa vita. Il calar della notte porterà il buio, il sorgere del sole trasformerà l'automobile in una fornace.

Sandra ha poco tempo a disposizione e questa volta può contare solo sulle proprie forze.

Sperduta nel nulla, con possibilità di riuscita praticamente nulle, alla mercé di animali feroci e senz'acqua...

Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio. Il coraggio di una madre riuscirà ad avere la meglio sulla Monolith?...



Monolith: Trailer ufficiale - HD

Saranno famosi (Commedia, Musicale) in onda su La5 alle ore 21.10, un film di Alan Parker, con Irene Cara, Lee Curreri, Laura Dean, Antonia Franceschi, Boyd Gaines, Albert Hague, Tresa Hughes, Steve Inwood, Paul McCrane, Anne Meara, Joanna Merlin, Barry Miller, Gene Anthony Ray, Maureen Teefy, Debbie Allen, Eddie Barth, Richard Belzer, Eric Brockington, Bill Britten, Nicholas Bunin, Nora Catrone, Cindy Canvelas e Meg Tilly.



La trama del film: Il film segue le vicende di un gruppo di artisti di New York, che tentano in tutti i modi di entrare a far parte della prestigiosissima High School of Performing Arts di Manhattan. I colloqui per essere ammessi alla scuola sono appena iniziati e vedono confrontarsi centinaia di ragazzi e ragazze con le più disparate passioni: chi vuole diventare un cantante, chi un attore e chi invece una ballerina. Uno a uno i ragazzi raggiungono il centro della scena davanti agli occhi attenti e severi della giuria. Qualcuno, per riuscire a qualificarsi, inventa anche qualche esperienza professionale per gonfiare il curriculum e fare una buona impressione.

Se riusciranno a farsi ammettere, gli studenti dovranno seguire ore e ore di lezioni, senza escludere alcuna categoria, per i quattro anni seguenti. Tra tutti, si distingue un gruppo di giovani artisti affiatati: Leroy Johnson, un ballerino ribelle spesso in disaccordo con i professori; Bruno Martelli, un musicista che proviene da una famiglia molto modesta; Lisa Monroe, ballerina capricciosa; Doris Finsecker (Maureen Teefy), attrice fragile e piena di insicurezze; Coco Hernandez, una danzatrice molto ambiziosa; infine, Ralph Garcy, comico, e il giovanissimo talento Montgomery MacNeil. Le discipline sono complesse e la vita nell'accademia non è affatto facile. Riusciranno ad arrivare alla fine del percorso e diplomarsi?...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

