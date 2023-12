Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 7 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 7 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 7 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 7 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Giovedì 7 Dicembre 2023

Fuori controllo (Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Martin Campbell, con Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Denis O'Hare, Shawn Roberts, Bojana Novakovic, Peter Hermann, Wayne Duvall, David Aaron Baker, Frank Grillo, Gbenga Akinnagbe, Jay O. Sanders e Caterina Scorsone.



La trama del film : Thomas Craven è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma.

La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo andata a trovare durante una pausa pranzo, quando improvvisamente viene colpita da un proiettile sulla schiena. Inizialmente i sospetti sull'assassino si concentrano tutti su qualche nemico di Thomas in cerca di vendetta, ma quando nessuna delle piste seguite sfocia in qualcosa di concreto, il detective decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio, scegliendo questa volta di concentrarsi sul passato e sui segreti di Emma...



Fuori controllo: Il trailer del film con Mel Gibson

Il padre della sposa (Commedia) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Charles Shyer, con Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Martin Short, B.D. Wong, George Newbern, Kieran Culkin, Martha Gehman, Gibby Brand, Ira Heiden, Carmen Hayward, Frank Kopyc, Sarah Rose Karr, Marisa Lefton, Hallie Meyers-Shyer, April Oritz e Peter Michael Goetz.



La trama del film : George Banks è un cittadino della media borghesia americana che conduce una vita felice e tutto sommato indisturbata: titolare di un'azienda produttrice di scarpe da ginnastica, ha una moglie complice, Nina, un figlio vivace, Matty e una figlia di 21 anni per cui stravede dal giorno in cui è nata, Annie. Quando la figlia prediletta, tornata a casa dopo aver passato un semestre in Europa, annuncia il suo fidanzamento con Bryan McKenzie, pupillo di una ricca famiglia, ed il loro comune desiderio di convolare presto a nozze, George si sente crollare il mondo addosso mentre Nina accoglie entusiasta la notizia.

George non riesce ad affrontare il fatto che la sua piccola bambina è ormai una donna e, spiazzato dall'idea di perderla, tenta in tutti i modi di farle cambiare idea: inizia così una battaglia a colpi di atteggiamenti esagerati ed al contempo esilaranti che si consumano sotto gli occhi esterrefatti non solo della sua famiglia e della novella coppia, ma anche dei futuri consuoceri John e Joanna. La situazione può solo peggiorare quando entra in scena l'eccentrico Wedding Planner Franck Eggelhoffer, chiamato dalla figlia e dalla moglie per aiutarle ad organizzare il ricevimento che si terrà proprio nella casa in cui è cresciuta Annie...

C'era una volta il West (Western) in onda su Warner TV alle ore 21.30 , un film di Sergio Leone, con Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Marco Zuanelli, Aldo Berti, Marilù Carteny, Claudio Mancini, Luigi Ciavarro, Enzo Santaniello e Dino Mele.



La trama del film : Nell'immaginaria città di Sweetwater, dove è presente l'unica sorgente d'acqua del territorio, il proprietario Brett McBain sogna la costruzione della ferrovia per le locomotive a vapore che attraverserà il continente; il suo concorrente, il paralitico Morton vuole ostacolarlo e invia il sicario Frank per dissuaderlo dall'impresa, ma il killer uccide McBain e i figli, cercando di far ricadere la colpa sul bandito Cheyenne.

Da New Orleans arriva l'ex prostituta Jill, che rivela di essere la moglie di McBain e rivendica la proprietà su Sweetwater, mentre il pistolero Armonica è sulle tracce di Frank per vendicare la morte di suo fratello. Quando capiscono che Frank vuole uccidere anche Jill, unica erede del territorio, Armonica e Cheyenne decidono di allearsi e proteggerla, ma il sicario la rapisce per convincerla a vendere all'asta la proprietà; questa però viene comprata proprio dai due banditi con la taglia su Cheyenne riscossa da Armonica, e a quel punto Morton, Frank, Cheyenne e Armonica si daranno la caccia fino alla resa dei conti...

Twilight (Azione, Horror, Fantasy, Sentimentale) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Catherine Hardwicke, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Christian Serratos, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Ashley Greene, Rachelle Lefevre, Anna Kendrick, Cam Gigandet, Jackson Rathbone, Gregory Tyree Boyce e Matt Bushell.



La trama del film: La protagonista della storia è la diciassettenne Bella Swan, che si trasferisce nella piovosa Forks, a casa del padre Charlie. Nonostante Bella tenti di passare inosservata, l’arrivo di una forestiera elettrizza l’intera scuola, ad eccezione fatta per i misteriosi fratelli Cullen: Alice, Emmet, Rosalie, Jasper ed Edward. Nonostante l’indecifrabile Edward cerchi di evitarla, Bella riesce a far breccia nel cuore del ragazzo. Intanto, la ragazza inizia a frequentare l’amico di vecchia data, Jacob Blake, che vive nella riserva indiana e le parla di misteriose leggende su vampiri e licantropi. Una serie di straordinari e inspiegabili eventi, convince Bella che Edward possa essere una creatura sovrannaturale. I sospetti di Bella diventano realtà, ma Edward le assicura che la sua famiglia di vampiri, capeggiata da Carlisle, non si nutre mai di esseri umani, preferendo cibarsi degli animali nel bosco...



Twilight: Trailer italiano del film

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Lettere per la Libertà (Drammatico, Storico) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Charles Burnett, con Allison Jones, Carl Lumbly, Beau Bridges, Lorraine Toussaint, Bill Cobbs, Kathleen York, Gabriel Casseus, Monica Ford, John P. Ford III, Tom Nowicki, Patty Mack e Danny Nelson.

Lo specialista (Azione, Thriller) in onda alle 21 su Iris , un film di Luis Llosa, con Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Eric Roberts, Rod Steiger, Mario Ernesto Sánchez, Sergio Dore' Jr., Jeana Bell, Brittany Paige Bouck, Chase Randolph, Steve Raulerson, Marcela Cardona, Emilio Estefan Jr. e Tony Munafo.

Infelici e contenti (Commedia) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Francesca D'Aloja, Yvonne Sciò, Marina Suma, Fabiana Medici, Francesca Rinaldi, Jean Paul, Giorgio Palombi, Lucrezia Molero, Renata Attivissimo, Angelo Barnabucci, Roberto Bisacco e Gugliemo Carbonaro.

The Chronicles of Riddick (Avventura, Fantasy) in onda alle 21 su 20 , un film di David Twohy, con Vin Diesel, Judi Dench, Colm Feore, Alexa Davalos, Karl Urban, Linus Roache, Thandiwe Newton, Nick Chinlund, Keith David, Chris Astoyan, Alexis Llewellyn, David Anthony Pizzuto, Charles Zuckerman, Richard Cummins, Michael Benyaer, Artine Brown, Colin Corrigan, Cedric De Souza, Andy Thompson, Yorick van Wageningen, Aaron Douglas, Kristin Lehman, Ron Selmour e Christina Cox.

La Stella del Natale (Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.20 su La5 , un film di Ali Liebert, con Tori Anderson, Victor Zinck Jr., Lia Frankland, Janet Kidder, Andrew McIlroy, Matthew James Dowden, Patti Allan, Michael St. John Smith, Juliana Wimbles, Matthew Nelson-Mahood, Celina Martin e Mamie Laverock.

Free Willy - La Grande Fuga (Avventura, Drammatico, Family) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Will Geiger, con Bindi Irwin, Beau Bridges, Matthew Dylan Roberts, Darron Meyer, Bongolethu Mbutuma, Siyabulela Ramba e Hiema Jaffa.

Belly of the Beast (Azione) in onda alle 21.15 su Cielo, un film di Siu-Tung Ching, con Steven Seagal, Byron Mann, Monica Lo, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Patrick Robinson, Vincent Riotta, Norman Veeratum, Elidh MacQueen e Kevork Malikyan.

