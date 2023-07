Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 6 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 6 Luglio 2023

All is Lost - Tutto è perduto (Azione, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di J.C. Chandor, con Robert Redford.



La trama del film : Il film vede protagonista un uomo disperso nell'Oceano Indiano che tenta in ogni modo di sopravvivere. Tutto ha inizio quando la sua barca, la Virginia Jean, urta un container causando una falla nello scafo che consente all’acqua quasi di affondare l’imbarcazione. Nonostante l’intervento tempestivo per rimetterla in sesto, sia i sistemi di navigazione sia quelli di comunicazione risultano gravemente compromessi.

L’uomo cerca in ogni modo di riparare la radio e, quando ci riesce, tenta di inviare immediatamente una richiesta di sos, ma la batteria in esaurimento dell’apparecchio glielo impedisce. A complicare la situazione è una forte tempesta che si abbatte sulla barca, capovolgendola, e buttando il protagonista in acqua. Lo yacht è completamente distrutto e l’unica cosa da fare per salvarsi è abbandonarlo e fuggire su una zattera gonfiabile. Inizia così un lungo viaggio nella speranza di intercettare una nave commerciale che lo faccia salire a bordo. Le sue scorte di viveri, però, si stanno esaurendo...



All is Lost - Tutto è perduto: Il trailer italiano del film con Robert Redford

Un'ottima annata (Commedia, Drammatico) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Ridley Scott, con Russell Crowe, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Daniel Mays, Tom Hollander, Didier Bourdon, Isabelle Candelier, Marion Cotillard, Kenneth Cranham, Valeria Bruni Tedeschi, Magalie Woch, Jacques Herlin, Abbie Cornish e Catherine Vinatier.



La trama del film : Il film racconta la storia di un efficiente banchiere londinese specializzato in transazioni finanziarie, di nome Max Skinner. Max è un uomo determinato, cinico, insensibile e solitario, che ha trascurato ogni aspetto della sua sfera privata dedicandosi totalmente al lavoro e facendosi molti nemici. Questa insensata realtà nella quale si è alienato privandosi dei veri piaceri della vita, è destinata a subire una bella sferzata. La morte di un suo vecchio zio, Henry, con cui Max ha perso i contatti da molto tempo, catapulta improvvisamente l’uomo in una dimensione completamente diversa da quella che vive.

Max si trova costretto a partire per la Provenza per gestire la vendita della tenuta con vigneto annesso che ha ereditato dallo zio, abbandonando per qualche giorno gli innumerevoli impegni lavorativi. Ma una serie di incredibili imprevisti porta il protagonista a soggiornare maggior tempo in Provenza, distogliendolo lentamente dall’intenzione iniziale di vendere la tenuta e capitalizzarne il valore. La prolungata permanenza, ha il potere di far riemergere in Max ricordi dimenticati dell’infanzia trascorsa tra i vigneti con lo zio Henri. Le emozioni ritrovate e l’incontro speciale con l’affascinante proprietaria del bistrot del paese, Fanny Chenal, che lo “inebria più del vino”, trasformeranno lentamente il riservato Max da astuto ed insensibile business-man ad uomo amorevole e accattivante capace di apprezzare i piccoli grandi piaceri della vita di cui si è privato per troppo tempo...

Corpi da reato (Commedia, Azione) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Paul Feig, con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



La trama del film : Il film segue la storia di Sarah Ashburn e Shannon Mullins, due poliziotte molto diverse fra loro, costrette a lavorare insieme per fermare uno spietato boss della droga.

Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha né un fidanzato né un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile. Il suo scopo è quello di portare a termine l'incarico in tempi brevi e riuscire a conquistare così la tanto desiderata promozione. È qui che incontrerà l'agente di polizia del dipartimento di Boston, Shannon Mullins, con la quale dovrà collaborare al caso. Shannon è estremamente diversa da Sarah. Volgare e senza mezze misure, non ha un metodo di lavoro e neanche un grande fiuto. Spesso utilizza maniere rozze per rapportarsi con i criminali. La sua vita è totale caos. Costrette a lavorare insieme, inizialmente le due agenti non andranno d'accordo e non sarà semplice collaborare.

Riusciranno con il tempo a superare le ostilità iniziali, conoscersi meglio e unire le loro forze per portare a termine l'importante missione?...



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Thelma & Louise (Azione, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Ridley Scott, con Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald, Lucinda Jenney, Marco St. John, Stephen Tobolowsky, Jason Beghe, Timothy Carhart e Brad Pitt.



La trama del film: Thelma Dickerson e Louise Sawyer sono due amiche che condividono l’insoddisfazione per la propria vita. Thelma, infatti, ha una relazione piuttosto deludente con Jimmy Lennox, mentre Louise è costretta a sopportare il sessista marito Darryl. Per sfuggire al clima di insofferenza, le due donne decidono di lasciare la città per trascorrere un piacevole weekend in montagna, viaggiando a bordo della Ford Thunderbird di Louise. La vacanza, tuttavia, si trasforma ben presto in un incubo.

Quando un tale cerca di violentare Thelma nel parcheggio di uno squallido locale western, Louise difende l’amica e, furiosa per le parole dell’uomo, uccide lo stupratore con un colpo di pistola. Convinte che le testimonianze dei clienti non avrebbero evitato un processo sfavorevole, le due amiche pianificano di raggiungere il Messico.

A corto di soldi, Thelma chiede a Jimmy di consegnarle tutti i suoi risparmi tramite un’agenzia di Oklahoma City e le amiche partono immediatamente a bordo della loro macchina.

Nel tragitto Thelma si fa ingenuamente ammaliare dall’autostoppista J.D. che, dopo una notte di passione, le ruba tutti i soldi. Per riparare al danno, le due donne organizzano un’improvvisata rapina al supermarket, ignare di essere riprese dalle telecamere.

Il trambusto creato da Thelma e Louise allarma le forze dell’ordine e l’ispettore Hal Slocumb si mette sulle loro tracce....

