Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 4 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 4 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 4 Settembre 2025
- Il Divin Codino
genere: Biografico, anno: 2021, durata: 92 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Letizia Lamartire con Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Thomas Trabacchi, Andrea Pennacchi e Antonio Zavatteri.
- My Soul Summer
genere: Drammatico, Musicale, anno: 2022, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Fabio Mollo con Casadilego, Tommaso Ragno, Luca Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti e Lunetta Savino.
- Il Primo Amore non si scorda mai
genere: Commedia, Drammatico, Sentimentale, anno: 2010, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Rob Reiner con Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Morgan Lily, Ryan Ketzner, Rebecca De Mornay, Aidan Quinn, Penelope Ann Miller, Anthony Edwards, John Mahoney, Kevin Weisman, Stefanie Scott, Shane Harper, Michael Bolten, Israel Broussard, Cody Horn, Ashley Taylor, Patricia Lentz, Alora Catherine Smith, Linda Boston e Matthew Gold.
- Le Lettere di Madre Teresa
genere: Drammatico, Biografico, anno: 2014, durata: 114 min
in onda alle 21:10 su Tv2000
un film di William Riead con Juliet Stevenson, Max von Sydow, Rutger Hauer, Priya Darshini, Kranti Redkar, Mahabanoo Mody-Kotwal, Kaizaad Kotwal, Vijay Maurya, Tillotama Shome, Mark Bennington, Vivek Gomber, Pravishi Das e Deepak Dadhwal.
- Minority Report
genere: Thriller, Fantascienza, Azione, anno: 2002, durata: 140 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Steven Spielberg con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow, Peter Stormare, Samantha Morton, Lois Smith, Steve Harris, Neal McDonough, Patrick Kilpatrick, Jessica Capshaw, Anna Maria Horsford, Sarah Simmons, Erica Ford, Michael Dickman, Matthew Dickman, Tim Blake Nelson, Ann Ryerson, Kathryn Morris, Mike Binder, Joel Gretsch, Jessica Harper, Bertell Lawrence, Daniel London e Cameron Diaz.
- Bugiardo bugiardo
genere: Commedia, anno: 1997, durata: 87 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Tom Shadyac con Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes, Jennifer Tilly, Jason Bernard, Amanda Donohe, Cheri Oteri, Eric Pierpoint, Ben Lemon, Swoosie Kurtz e Chip Mayer.
- Ballistic
genere: Azione, Thriller, anno: 2002, durata: 91 min
in onda alle 21:15 su Iris
un film di Wych Kaosayananda con Antonio Banderas, Lucy Liu, Gregg Henry, Ray Park, Talisa Soto, Miguel Sandoval, Terry Chen, Roger R. Cross, Sandrine Holt, Steve Bacic, Aidan Drummond e Eric Breker.
- The Skeleton Key
genere: Horror, Thriller, anno: 2005, durata: 104 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Iain Softley con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis, Jamie Lee Redmon, Jeryl Prescott, Ann Dalrymple, David Jensen, Joel Schmidt, L.J. Stevens, Mark Krasnoff, Justin Groetsch, Melissa Renee Martin, Natalie McNeil, Leah Stewart, Sydney Elle Wood e Sarah Pettycrew.
- Hypnotic
genere: Azione, Thriller, anno: 2023, durata: 93 min
in onda alle 21:20 su Rai 2
un film di Robert Rodriguez con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga, Jeff Fahey, Kelly Frye, J.D. Pardo, Hala Finley, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo, Corina Calderon, Jackie Earle Haley, Zane Holtz, Ruben Cabaalero, Sandy Avila, Ryan Ryusaki e Caroline Spengler.
- Hounded - La Caccia è Aperta!
genere: Azione, Horror, Thriller, anno: 2022, durata: 94 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Tommy Boulding con Samantha Bond, Malachi Pullar-Latchman, James Lance, Hannah Traylen, Nick Moran, Nobuse Jnr, Ross Coles, James Faulkner, Larry Lamb, Louis Walwyn e Duncan Casey.
- Paura d'amare
genere: Commedia, Sentimentale, anno: 1991, durata: 116 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Garry Marshall con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan, Jane Morris, Greg Lewis, Al Fann, Ele Keats, Fernando Lopez, Glenn Plummer, Tim Hopper, Harvey Miller, Sean O'Bryan, Goldie McLaughlin, Laurie Metcalf, Phil Leeds, Calvin Jung e Marvin Braverman.
- Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime
genere: Avventura, Giallo, anno: 2020, durata: 101 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Tony Tilse con Essie Davis, Nathan Page, Rupert Penry-Jones, Miriam Margolyes, Daniel Lapaine, Jacqueline McKenzie, Izabella Yena, Khaled Abol Naga, Nicole Chamoun, John Waters (III) e John Stanton.
- Fall
genere: Thriller, anno: 2022, durata: 107 min
in onda alle 21:21 su Italia 1
un film di Scott Mann con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan.
- Il marchese del Grillo
genere: Commedia, anno: 1981, durata: 135 min
in onda alle 21:25 su Rete 4
un film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Paolo Stoppa e Flavio Bucci.
- Succede anche nelle migliori famiglie
genere: Commedia, anno: 2024
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Euridice Axen, Antonio Catania, Dino Abbrescia, Sergio Friscia, Anna Galiena, Lucia Sardo, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice e Sebastiano Somma.
- Ghostbusters: Legacy
genere: Commedia, Fantascienza, Azione, anno: 2021, durata: 124 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Jason Reitman con Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Bill Murray, Paul Rudd, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Bokeem Woodbine, Annie Potts e Ernie Hudson.
