Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 4 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 4 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Sicuramente Cercavi: I Film di Oggi Giovedì 4 Settembre 2025

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 4 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 4 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 4 Settembre 2025

Il Divin Codino

genere: Biografico, anno: 2021, durata: 92 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Letizia Lamartire con Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Thomas Trabacchi, Andrea Pennacchi e Antonio Zavatteri.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-divin-codino/59920/video/?vid=36686" title="Il Divin Codino: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Divin Codino: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

My Soul Summer

genere: Drammatico, Musicale, anno: 2022, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Fabio Mollo con Casadilego, Tommaso Ragno, Luca Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti e Lunetta Savino.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/my-soul-summer/62337/video/?vid=39304" title="My Soul Summer: Clip in Anteprima Esclusiva del Film - HD">My Soul Summer: Clip in Anteprima Esclusiva del Film - HD</a>

Il Primo Amore non si scorda mai

genere: Commedia, Drammatico, Sentimentale, anno: 2010, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Rob Reiner con Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Morgan Lily, Ryan Ketzner, Rebecca De Mornay, Aidan Quinn, Penelope Ann Miller, Anthony Edwards, John Mahoney, Kevin Weisman, Stefanie Scott, Shane Harper, Michael Bolten, Israel Broussard, Cody Horn, Ashley Taylor, Patricia Lentz, Alora Catherine Smith, Linda Boston e Matthew Gold.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-primo-amore-non-si-scorda-mai/48086/video/?vid=45982" title="Il Primo Amore non si scorda mai: Il Trailer Ufficiale del Film di Rob Reiner - HD">Il Primo Amore non si scorda mai: Il Trailer Ufficiale del Film di Rob Reiner - HD</a>



Le Lettere di Madre Teresa

genere: Drammatico, Biografico, anno: 2014, durata: 114 min

in onda alle 21:10 su Tv2000

un film di William Riead con Juliet Stevenson, Max von Sydow, Rutger Hauer, Priya Darshini, Kranti Redkar, Mahabanoo Mody-Kotwal, Kaizaad Kotwal, Vijay Maurya, Tillotama Shome, Mark Bennington, Vivek Gomber, Pravishi Das e Deepak Dadhwal.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/le-lettere-di-madre-teresa/66664/video/?vid=46296" title="Le Lettere di Madre Teresa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Le Lettere di Madre Teresa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Minority Report

genere: Thriller, Fantascienza, Azione, anno: 2002, durata: 140 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Steven Spielberg con Tom Cruise, Colin Farrell, Max von Sydow, Peter Stormare, Samantha Morton, Lois Smith, Steve Harris, Neal McDonough, Patrick Kilpatrick, Jessica Capshaw, Anna Maria Horsford, Sarah Simmons, Erica Ford, Michael Dickman, Matthew Dickman, Tim Blake Nelson, Ann Ryerson, Kathryn Morris, Mike Binder, Joel Gretsch, Jessica Harper, Bertell Lawrence, Daniel London e Cameron Diaz.





Bugiardo bugiardo

genere: Commedia, anno: 1997, durata: 87 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Tom Shadyac con Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Cary Elwes, Jennifer Tilly, Jason Bernard, Amanda Donohe, Cheri Oteri, Eric Pierpoint, Ben Lemon, Swoosie Kurtz e Chip Mayer.



Ballistic

genere: Azione, Thriller, anno: 2002, durata: 91 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di Wych Kaosayananda con Antonio Banderas, Lucy Liu, Gregg Henry, Ray Park, Talisa Soto, Miguel Sandoval, Terry Chen, Roger R. Cross, Sandrine Holt, Steve Bacic, Aidan Drummond e Eric Breker.

The Skeleton Key

genere: Horror, Thriller, anno: 2005, durata: 104 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Iain Softley con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis, Jamie Lee Redmon, Jeryl Prescott, Ann Dalrymple, David Jensen, Joel Schmidt, L.J. Stevens, Mark Krasnoff, Justin Groetsch, Melissa Renee Martin, Natalie McNeil, Leah Stewart, Sydney Elle Wood e Sarah Pettycrew.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-skeleton-key/3211/video/?vid=4320" title="The Skeleton Key: il trailer del film">The Skeleton Key: il trailer del film</a>



Hypnotic

genere: Azione, Thriller, anno: 2023, durata: 93 min

in onda alle 21:20 su Rai 2

un film di Robert Rodriguez con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga, Jeff Fahey, Kelly Frye, J.D. Pardo, Hala Finley, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo, Corina Calderon, Jackie Earle Haley, Zane Holtz, Ruben Cabaalero, Sandy Avila, Ryan Ryusaki e Caroline Spengler.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/hypnotic/62944/video/?vid=40646" title="Hypnotic: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ben Affleck - HD">Hypnotic: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Ben Affleck - HD</a>

Hounded - La Caccia è Aperta!

genere: Azione, Horror, Thriller, anno: 2022, durata: 94 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Tommy Boulding con Samantha Bond, Malachi Pullar-Latchman, James Lance, Hannah Traylen, Nick Moran, Nobuse Jnr, Ross Coles, James Faulkner, Larry Lamb, Louis Walwyn e Duncan Casey.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/hounded-la-caccia-e-aperta/67720/video/?vid=47857" title="Hounded - La Caccia è Aperta!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Hounded - La Caccia è Aperta!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Paura d'amare

genere: Commedia, Sentimentale, anno: 1991, durata: 116 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Garry Marshall con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo, Nathan Lane, Kate Nelligan, Jane Morris, Greg Lewis, Al Fann, Ele Keats, Fernando Lopez, Glenn Plummer, Tim Hopper, Harvey Miller, Sean O'Bryan, Goldie McLaughlin, Laurie Metcalf, Phil Leeds, Calvin Jung e Marvin Braverman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/paura-d-amare/37458/video/?vid=33947" title="Paura d'amare: Il Trailer Ufficiale del Film">Paura d'amare: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime

genere: Avventura, Giallo, anno: 2020, durata: 101 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Tony Tilse con Essie Davis, Nathan Page, Rupert Penry-Jones, Miriam Margolyes, Daniel Lapaine, Jacqueline McKenzie, Izabella Yena, Khaled Abol Naga, Nicole Chamoun, John Waters (III) e John Stanton.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/miss-fisher-e-la-cripta-delle-lacrime/66310/video/?vid=45496" title="Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Fall

genere: Thriller, anno: 2022, durata: 107 min

in onda alle 21:21 su Italia 1

un film di Scott Mann con Grace Caroline Currey, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fall/62242/video/?vid=39218" title="Fall: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Fall: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



Il marchese del Grillo

genere: Commedia, anno: 1981, durata: 135 min

in onda alle 21:25 su Rete 4

un film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Paolo Stoppa e Flavio Bucci.

Succede anche nelle migliori famiglie

genere: Commedia, anno: 2024

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Euridice Axen, Antonio Catania, Dino Abbrescia, Sergio Friscia, Anna Galiena, Lucia Sardo, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice e Sebastiano Somma.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/succede-anche-nelle-migliori-famiglie/63051/video/?vid=41482" title="Succede anche nelle migliori famiglie: Il Trailer Ufficiale del Film di di Alessandro Siani -HD">Succede anche nelle migliori famiglie: Il Trailer Ufficiale del Film di di Alessandro Siani -HD</a>

Ghostbusters: Legacy

genere: Commedia, Fantascienza, Azione, anno: 2021, durata: 124 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Jason Reitman con Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Bill Murray, Paul Rudd, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Bokeem Woodbine, Annie Potts e Ernie Hudson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ghostbusters-legacy/55965/video/?vid=37487" title="Ghostbusters: Legacy: Il Trailer Internazionale del Film - HD">Ghostbusters: Legacy: Il Trailer Internazionale del Film - HD</a>



