Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 4 Maggio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 4 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 4 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 4 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 4 Maggio 2023

Passengers (Avventura, Fantascienza, Sentimentale, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Morten Tyldum, con Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau e Marie Burke.



La trama del film : Quando l'astronave Avalon entra in collisione con alcuni meteoriti, l'ingegnere Jim Peterson si risveglia dal suo sonno criogenico. Ben presto, tuttavia, Jim si rende conto di essersi svegliato troppo presto e che, solo sull'astronave, andrà incontro alla morte prima di poter raggiungere la nuova colonia Homestead II. Jim trascorre un anno in completo isolamento, allietato solo dalle chiacchiere del robot barman Arthur. Mentre medita di compiere un gesto estremo, l’attenzione dell’uomo è attirata dalla bellissima giornalista Aurora Lane. Jim decide di risvegliarla, facendole credere che fosse stata colpa di un difetto della sua capsula, così come era accaduto per lui. In questo modo, l’uomo ha intenzionalmente scelto il destino della donna ma, essendosi innamorato di lei, chiede ad Arthur di mantenere il segreto. Un giorno, tuttavia, un fraintendimento compromette le menzogne di Jim e la reazione della donna è, a dir poco, violenta e furibonda. Ad un anno di distanza, si risveglia anche il capotecnico manutentore Gus. L’uomo intuisce che l’astronave sta registrando una serie di malfunzionamenti. La notizia metterà a dura prova Jim e Aurora, che dovranno prendere una decisione sul loro rapporto dal momento che, se riusciranno a salvare l’astronave, saranno condannati a rinamere in orbita per altri ottantotto anni...



Passengers: Il trailer italiano ufficiale - HD

I Magnifici 7 (Azione, Western, Drammatico) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer, Lee Byung-hun, Cam Gigandet, Vinnie Jones, Sean Bridgers, Luke Grimes e William Lee Scott.



La trama del film : La vicenda si svolge nel 1879 in California. Rose Creek, un remoto villaggio di frontiera, si trova al centro di un importante bacino minerario. Ciò attira le mire di Bartholomew Bogue, un affarista spietato e senza scrupoli, il quale propone ai coloni di Rose Creek di vendergli i loro appezzamenti di terreno per pochi dollari e di andarsene.

Bogue arriva ad ordinare ai suoi sicari di perseguitare gli abitanti della cittadina in modo che si convincano ad abbandonare le loro terre o saranno uccisi.

Un giorno, davanti al fiero rifiuto di un gruppo di coloni di sottostare ai suoi ordini, Bogue fa incendiare la chiesa e, per dare una lezione a tutti gli altri, uccide a sangue freddo Matthew Cullen, un colono che ha osato tenergli testa.

Emma Cullen, la giovane vedova dell’uomo ucciso, e il suo amico Teddy Q. si recano nella città più vicina alla ricerca di pistoleri da assoldare per liberare Rose Creek dall'esercito di Bogue...



I Magnifici 7: Il trailer italiano ufficiale - HD

The Twilight Saga: Eclipse (Fantasy, Sentimentale, Horror, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di David Slade, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Jackson Rathbone, Nikki Reed e Ashley Greene, Kellan Lutz, Elizabeth Reaser, Peter Facinelli, Gil Birmingham, Dakota Fanning, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Cameron Bright, BooBoo Stewart.



La trama del film : Conclusa l'avventura in Italia alla corte dei Volturi, Bella ed Edward fanno ritorno a Forks. Jacob, ormai innamorato della ragazza, detesta vederla al fianco del vampiro, ignaro che Carlisle le ha promesso di trasformarla per sempre, subito dopo la cerimonia del diploma.

Intanto, la nomade Victoria è decisa a vendicare la morte di James e semina il terrore nella vicina città di Seattle. Nonostante la pratica sia stata proibita secoli prima di Volturi, la vampira e l'amante Riley stanno creando un esercito di neonati, molto più forti e sanguinari di qualsiasi vampiro adulto. Sebbene Edward e Jacob siano in eterno conflitto, i due si trovano costretti ad allearsi per difendere Bella. Jasper, che secoli prima si è già trovato a fronteggiare la furia dei neonati, prepara alla guerra l’intera famiglia Cullen e il clan dei Quileute. I licantropi, infatti, hanno deciso di concedere una tregua ai vampiri e di allearsi con il nemico naturale, per annientare Victoria...



The Twilight Saga: Eclipse: Il nuovo trailer del film

Riders of Justice (Azione, Drammatico, Commedia) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh, Roland Møller, Albert Rudbeck Lindhardt, Anne Birgitte Lind, Omar Shargawi, Jacob Lohmann, Eric Noël e Gustav Dyekjær Giese.



La trama del film : Il film racconta la storia di Markus, un militare spietato e dal carattere ruvido, che, dopo la morte della moglie a causa di un incidente ferroviario, si ritrova costretto a far ritorno dal territorio di guerra per prendersi cura della figlia adolescente Mathilda.

Giunto in Danimarca, Markus non immagina neanche con cosa dovrà fare i conti. Un giorno, infatti, bussano alla sua porta tre nerd, Otto, Lennart e Emmenthaler, appassionati di statistica, informatica e altre scienze numeriche. I tre sostengono che la morte della donna non sia attribuibile a un incidente o alla sfortuna, ma che dietro si nascondi un omicidio progettato a perfezione, di cui la moglie di Markus è finita per essere una vittima casuale. Il militare, indagando insieme ai tre sconosciuti sulla morte della consorte, si imbatterà in una gang di motociclisti, che, secondo i nerd, sarebbero gli artefici dell'incidente ferroviario...



Riders of Justice: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La matassa (Commedia, Comico) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Mario Pupella, Anna Safroncik, Mariella Lo Giudice, Giovanni Martorana, Filippo Luna, Maria Di Biase, Pino Caruso, Domenico Centamore e Antonello Puglisi.



La trama del film: Questa è la storia di una lite, anzi della lite. Quella lite, simile a tante altre che già erano state, ma che allontanò per sempre due fratelli, e le loro famiglie. Due fratelli che avevano sempre vissuto da fratelli, condividendo gioie e dolori, superando insieme le difficoltà della vita e dei loro caratteri, con amore. Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, cresciuti per tanti anni come fratelli. Così diversi tra loro: prepotente e carnefice il primo, remissivo e vittima il secondo. Poi, d'improvviso, quella lite li allontanò, rendendoli non più fratelli, se non nei loro ricordi di quel meraviglioso periodo della vita, che è l'adolescenza. Oggi, al momento della nostra storia, i nostri eroi sono due trentenni che conducono due vite profondamente diverse che il destino farà ritrovare...



La matassa: Il trailer del film con Ficarra e Picone

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Fratello Sole, sorella Luna (Storico, Biografico, Religioso) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Franco Zeffirelli, con Graham Faulkner, Judi Bowker, Leigh Lawson, Kenneth Cranham, Michael Feast, Nicholas Willat, Valentina Cortese, Lee Montague, John Sharp, Alec Guinness e Adolfo Celi.

L'Eliminatore (Azione, Thriller) in onda alle 21 su Iris , un film di Chuck Russell, con Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, Robert Pastorelli, James Cromwell, Danny Nucci, Andy Romano, Nick Chinlund, Michael John Papa, Joe Viterelli, Corey Joshua Taylor, Skipp Sudduth e Melora Walters.

Il giustiziere sfida la città (Drammatico, Azione, Poliziesco) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Umberto Lenzi, con Tomas Milian, Joseph Cotten, Silvano Tranquilli, Ida Galli, Alessandro Cocco, Guido Alberti, Maria Fiore, Femi Benussi, Mario Piave, Luciano Catenacci e Tom Felleghy.

Van Helsing (Azione, Fantasy, Horror) in onda alle 21 su 20 , un film di Stephen Sommers, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Will Kemp, Shuler Hensley, Elena Anaya, Silvia Colloca, Josie Maran, Kevin J. O'Connor, Alun Armstrong, Samuel West, Robbie Coltrane e Stephen Fisher.

Una moglie per papà (Commedia) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Jessie Nelson, con Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Tina Majorino, Don Ameche, Joan Cusack, Wendy Crewson, Bryan Gordon, Larry Miller, Pearl Huang, Brent Spiner, Harold Sylvester, Steven Williams, Roz Witt, Erica Yohn e Jenifer Lewis.

Record di mezza estate (Drammatico, Sentimentale) in onda alle 21.20 su Rai Premium , un film di Karola Hattop, con Axel Milberg, Ann-Kathrin Kramer, Ludwig Skuras, Greta Galisch de Palma, Kari Hevossaari, Marcus Hägg, Sabine Vitua, Jorma Markkula e Francesco Martini.

L'inferno di cristallo (Drammatico, Thriller) in onda alle 21.30 su Warner TV, un film di John Guillermin e Irwin Allen, con Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, Susan Flannery, Jack Collins, Don Gordon, Felton Perry, Gregory Sierra e Ann Leicester.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

