Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 29 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 29 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 29 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 29 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 29 Giugno 2023

The Island (Azione, Thriller, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Michael Bay, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman e Tom Beaver.



La trama del film : In un distopico 2019 il pianeta Terra è stato reso inospitale da una contaminazione globale. Coloro che sono sopravvissuti al disastro vivono in una tecnologica struttura, governata da rigidi codici sociali e da una alienante routine.

Tra i pochi luoghi ancora non contaminati del pianeta c’è una paradisiaca isola, destinata ad essere colonizzata da tutti coloro che riescono a vincere la periodica lotteria organizzata dai gestori della struttura. Nessuno dei sopravvissuti osa mettere in dubbio le direttive dei gestori e tutti sembrano credere fermamente al pericolo di contaminazione che costringe l’umanità a rifugiarsi sotto terra.

Nessuno ad accezione di Lincoln-6-Echo. L’uomo, infatti, trova che la versione dei fatti tramandata dai dirigenti sia piuttosto incongruente e la sua naturale curiosità lo spinge a mettere in dubbio ogni certezza in assenza di evidenza di fatti.

Un giorno, Lincoln-6-Echo trova un insetto nella struttura, segno tangibile che la vita sul pianeta sta continuando. Poco dopo, l’uomo assiste involontariamente all’esecuzione degli ultimi due vincitori della lotteria e capisce che l’isola non è altro che un pretesto per uccidere gli abitanti della struttura, senza creare sospetti...



The Island: il trailer del film

Cattivi vicini (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Nicholas Stoller, con Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco, Lisa Kudrow, Jerrod Carmichael, Christopher Mintz-Plasse, Jake Johnson, Carla Gallo, Ali Cobrin, Halston Sage, Bobby Moynihan, Craig Roberts, Hannibal Buress, Jason Mantzoukas, Ike Barinholtz e Jesse Heiman.



La trama del film : Mac Radner e la moglie australiana Kelly sono una giovane coppia di trent'anni con una figlia appena nata, Stella. L’essere diventati genitori, rende difficile mantenere il loro vecchio stile di vita giovanile e festaiolo, in totale contrasto con la loro nuova vita dedicata per lo più alla figlia. La loro routine, caratterizzata da pianti e urla, sembra iniziare a cambiare quando la confraternita del college Delta Psi Beta, nota per l'organizzazione di mega party, si trasferisce nella casa accanto. Durante una festa, i due chiedono a Teddy, uno dei leader della confraternita, di fare meno confusione.

Teddy accetta, a condizione che la coppia prometta di contattare sempre lui per questi problemi, senza mai rivolgersi alla polizia. Per farseli amici, Mac e Kelly vengono invitati alla festa e i due, entusiasti di poter fare qualcosa che li faccia ricordare i vecchi e spensierati tempi, accettano. La notte dopo, il problema del rumore si ripresenta e Mac fa del suo meglio per mantenere il patto. Non riuscendo però a mettersi in contatto con Teddy, è costretto a chiamare la polizia anonimamente. Ma l'agente Watkins che interviene, riconosce la sua voce e informa Teddy, che si sente tradito dai suoi nuovi amici. Da qui inizia una vera e propria guerra tra vicini di casa, caratterizzata da sfregi continui da entrambe le parti...



Cattivi vicini: Il trailer italiano del film con Zac Efron e Seth Rogen

La maschera di ferro (Avventura, Azione, Storico) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Randall Wallace, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu, John Malkovich, Gabriel Byrne, Hugh Laurie, Anne Parillaud, Peter Sarsgaard, Matthew Jocelyn, Karine Belly, David Lowe, Brigitte Boucher, Judith Godrèche, Brigitte Auber e Edward Atterton.



La trama del film : Nel 1662, la Francia è in bancarotta per le guerre di Re Luigi XIV contro i Paesi Bassi. Sebbene il Paese sembri essere sull'orlo di una rivoluzione, il sovrano continua a trascorrere il suo tempo pensando solo a espandere il proprio dominio e a sedurre innumerevoli donne.

I famosi moschettieri hanno intanto preso strade separate: Aramis è un sacerdote anziano, Porthos è diventato un ubriacone e Athos è in pensione e vive con suo figlio Raoul, che aspira a unirsi all'esercito. Solo D'Artagnan è rimasto con i moschettieri, che ora lo servono come loro capitano.

Durante un ballo a corte, Luigi XIV incarica Aramis di cacciare segretamente e uccidere il leader dei gesuiti, un gruppo che si oppone alla guerra e che vuole il re morto. All'evento mondano sono presenti anche Raoul e la sua amata Christine Bellefort, di cui il sovrano s'infatua immediatamente: per sedurre la ragazza senza nessun intoppo, il perfido sovrano decide di mandare il fidanzato al fronte. Dopo essere riuscito nel suo intento, un dispaccio riporta la morte del giovane.

Athos, in preda alla collera, tenta di uccidere il re, ma viene fermato dal capitano dei moschettieri. Di lì a poco Aramis convoca Porthos, Athos e D'Artagnan per un incontro segreto, in cui rivela che lui stesso è il leader dei gesuiti e che ha un piano per deporre Luigi XIV. Athos e Porthos sono d'accordo, ma D'Artagnan rifiuta di collaborare poiché non può venir meno al suo giuramento d'onore. I tre moschettieri decidono quindi di entrare in azione: in una prigione remota liberano un misterioso prigioniero senza nome, il cui volto è circondato da una maschera di ferro. Un terribile segreto sta per essere svelato...

Revenge (Azione, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.15, un film di Coralie Fargeat, con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède e Jean-Louis Tribes.



La trama del film: Il film racconta la storia di Jen, una giovane e seducente donna, ambiziosa e determinata. Un giorno, il suo ricchissimo amante Richard la invita nella sua lussuosa villa nel deserto, per trascorrere un fine settimana di passione. I programmi cambiano, quando due amici di Richard, Stan e Dimitri, arrivano nella villa dell’amico con qualche giorno d’anticipo, per partecipare con lui a una battuta di caccia. La serata trascorre normalmente, mentre Richard si allontana per un po' dalla villa. Stan, invita Jen a ballare e la danza fra i due diventa piuttosto intima, fino a quando l’uomo, senza troppi scrupoli, violenta la donna. Al ritorno di Richard, Jen, disperata, gli racconterà di quanto subito dal suo amico, ma Richard non la difende e le si rivolta contro, così lei minaccia di rivelare alla moglie la loro relazione. Quello che in apparenza sarebbe dovuto essere un week-end all’insegna del divertimento e del relax, si trasforma, improvvisamente, in un’orribile trappola. Jen, si ritrova completamente sola nel deserto del Grand Canyon con i tre uomini, che la trasformano nella loro preda, oggetto del loro desiderio, cacciandola proprio come farebbero con un animale...



Revenge: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

