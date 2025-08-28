Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 28 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 28 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 28 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 28 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 28 Agosto 2025

Sotto il sole di Riccione

Commedia, 2020, durata: 101 min

in onda GIO.28 su Cine34 - Ore 21:00

un film di YouNuts con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Lorenzo Zurzolo, Claudia Tranchese, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Tommaso Paradiso, Sergio Ruggeri, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sotto-il-sole-di-riccione/58793/video/?vid=34107" title="Sotto il sole di Riccione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sotto il sole di Riccione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Conversazioni con altre donne

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2023, durata: 82 min

in onda GIO.28 su Rai Movie - Ore 21:10

un film di Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/conversazioni-con-altre-donne/62230/video/?vid=40829" title="Conversazioni con Altre Donne: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Conversazioni con Altre Donne: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

McFarland, USA

Drammatico, Biografico, 2015, durata: 129 min

in onda GIO.28 su Tv 2000 - Ore 21:10

un film di Niki Caro con Kevin Costner, Maria Bello, Ramiro Rodriguez, Carlos Pratts, Johnny Ortiz, Rafael Martinez, Hector Duran, Sergio Avelar, Michael Aguero e Morgan Saylor.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mcfarland-usa/54267/video/?vid=27020" title="McFarland, USA: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">McFarland, USA: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Facile preda

Thriller, Azione, 1995, durata: 91 min

in onda Giovedì 28 su Iris alle 21:12

un film di Andrew Sipes con Cindy Crawford, William Baldwin, John Bedford Lloyd, Steven Berkoff e Salma Hayek.



L'aereo più pazzo del mondo... sempre più pazzo

Comico, Commedia, Parodia, 1982, durata: 84 min

in onda GIO.28 su TwentySeven - Ore 21:14

un film di Ken Finkleman con Robert Hays, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Chad Everett, Peter Graves, William Shatner, Raymond Burr, John Vernon, Stephen Stucker, Kent McCord, James A. Watson Jr., Chuck Connors, John Dehner, Sonny Bono e Rip Torn.



PPZ - Pride and Prejudice and Zombies

Commedia, Horror, Thriller, Sentimentale, 2016, durata: 108 min

in onda GIO.28 su Italia 2 - Ore 21:15

un film di Burr Steers con Lily James, Lena Headey, Sam Riley, Matt Smith, Douglas Booth, Charles Dance, Jack Huston, Aisling Loftus, Bella Heathcote, Emma Greenwell, Suki Waterhouse, Sally Phillips e Morfydd Clark.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ppz-pride-and-prejudice-and-zombies/50935/video/?vid=22530" title="PPZ - Pride and Prejudice and Zombies: Trailer ufficiale in italiano - HD">PPZ - Pride and Prejudice and Zombies: Trailer ufficiale in italiano - HD</a>



Volo Pan Am 73

Drammatico, Thriller, Biografico, 2016, durata: 122 min

in onda GIO.28 su Cielo - Ore 21:15

un film di Ram Madhvani con Sonam Kapoor, Shabana Azmi, Yogendra Tikku, Abrar Zahoor, Jim Sarbh, Ali Baldiwala e Vikrant Singta.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/volo-pan-am-73/54782/video/?vid=28905" title="Volo Pan Am 73: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Volo Pan Am 73: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

No Way Up - Senza Via di Uscita

Azione, Drammatico, Thriller, 2024, durata: 90 min

in onda GIO.28 su Italia 1 - Ore 21:19

un film di Claudio Fäh con Colm Meaney, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Sophie McIntosh, Phyllis Logan, Grace Nettle, James Carroll Jordan, Manuel Pacific e David Samartin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/no-way-up-senza-via-di-uscita/67690/video/?vid=47832" title="No Way Up - Senza Via di Uscita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">No Way Up - Senza Via di Uscita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

A Lonely Place to Die

Avventura, Thriller, 2011, durata: 99 min

in onda GIO.28 su Rai 4 - Ore 21:20

un film di Julian Gilbey con Alec Newman, Ed Speleers, Melissa George, Kate Magowan, Garry Sweeney, Sean Harris, Stephen McCole, Karel Roden, Eamonn Walker, Paul Anderson e Mathew Zajac.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/a-lonely-place-to-die/56142/video/?vid=32886" title="A Lonely Place to Die: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">A Lonely Place to Die: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Il giardino dei Finzi Contini

Drammatico, 1970, durata: 93 min

in onda GIO.28 su LA7D - Ore 21:20

un film di Vittorio De Sica con Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger, Romolo Valli, Fabio Testi, Inna Alexeieva, Raffaele Curi, Katina Morisani, Camillo Cesarei, Barbara Leonard Pilavin, Michael Berger, Franco Nebbia, Marcella Gentile, Giampaolo Duregon, Edoardo Toniolo, Ettore Geri, Cinzia Bruno e Alessandro D'Alatri.



Troy

Azione, Storico, 2004, durata: 161 min

in onda Giovedì 28 su Rete 4 alle 21:30

un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Garrett Hedlund, Adoni Maropis, Tyler Mane, James Cosmo, Julian Glover, Owain Yeoman, Alex King e Trevor Eve.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/troy/1008/video/?vid=34093" title="Troy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Troy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Elysium

Drammatico, Fantascienza, 2013, durata: 109 min

in onda GIO.28 su Warner TV - Ore 21:30

un film di Neill Blomkamp con Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, Alice Braga, Sharlto Copley, Diego Luna, Michael Shanks, Carly Pope, Faran Tahir, Talisa Soto, Ona Grauer, Wagner Moura, Jose Pablo Cantillo, Adrian Holmes, Maxwell Perry Cotton e Terry Chen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/elysium/49055/video/?vid=12351" title="Elysium: Il trailer italiano ufficiale in HD">Elysium: Il trailer italiano ufficiale in HD</a>



