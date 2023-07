Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 27 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 27 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 27 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 27 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 27 Luglio 2023

Quel Giorno d'Estate (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Mikhaël Hers, con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Nabiha Akkari, Greta Scacchi, Bakary Sangaré, Claire Tran, Elli Medeiros e Zoé Bruneau.



La trama del film : Il film segue la storia di David, giovane che vive a Parigi e sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. Il suo unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame con la sorella Sandrine e la nipotina di 7 anni Amanda. Un giorno accanto a David si trasferisce Lena e tra i due nasce presto un amore. Tutto sembra andare per il meglio, ma la vita di David viene sconvolta dalla morte improvvisa di Sandrine, durante un attacco terroristico nel cuore di Parigi. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore della perdita di sua sorella, David dovrà prendersi cura della piccola Amanda...



Quel Giorno d'Estate: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Drammatico) , un film di Mikhaël Hers, con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Nabiha Akkari, Greta Scacchi, Bakary Sangaré, Claire Tran, Elli Medeiros e Zoé Bruneau. : Il film segue la storia di David, giovane che vive a Parigi e sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. Il suo unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame con la sorella Sandrine e la nipotina di 7 anni Amanda. Un giorno accanto a David si trasferisce Lena e tra i due nasce presto un amore. Tutto sembra andare per il meglio, ma la vita di David viene sconvolta dalla morte improvvisa di Sandrine, durante un attacco terroristico nel cuore di Parigi. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore della perdita di sua sorella, David dovrà prendersi cura della piccola Amanda...



Life - Non oltrepassare il limite (Thriller, Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya e Naoko Mori.



La trama del film : Una sonda spaziale proveniente da Marte si disperde nello spazio. Per recuperarla e ricavarne informazioni utili per il genere umano, un team di cinque astronauti viene inviato in orbita su una navicella internazionale. Il terriccio marziano, estratto dal campione abilmente riconquistato, rivela la presenza di una forma di vita dormiente, racchiusa in una piccola cellula. I festeggiamenti non tardano ad arrivare quando, con le condizioni ideali, il piccolo organismo si sveglia e risponde agli stimoli.

Per dargli un nome, Hugh Derry, Roy Adams, Ekaterina Golovkina, Sho Murakami, David Jordan e Miranda North, si affidano alla fantasia di giovani alunni che, dalla Terra, seguono appassionati la missione. La creatura extraterrestre viene chiamata Calvin. Tutto sembra andare per il meglio finché, dopo un guasto alla cella atmosferica che lo teneva in isolamento, Calvin torna allo stato iniziale.

I colleghi riescono a rianimarlo con una scossa elettrica ma, poco dopo, realizzano con orrore che l’alieno ha assunto comportamenti pericolosi. Per moltiplicarsi a dismisura, è intenzionato a divorare tutto ciò che gli capita a tiro...



Life - Non oltrepassare il limite: Nuovo trailer italiano del film - HD

(Thriller, Fantascienza) , un film di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya e Naoko Mori. : Una sonda spaziale proveniente da Marte si disperde nello spazio. Per recuperarla e ricavarne informazioni utili per il genere umano, un team di cinque astronauti viene inviato in orbita su una navicella internazionale. Il terriccio marziano, estratto dal campione abilmente riconquistato, rivela la presenza di una forma di vita dormiente, racchiusa in una piccola cellula. I festeggiamenti non tardano ad arrivare quando, con le condizioni ideali, il piccolo organismo si sveglia e risponde agli stimoli. Per dargli un nome, Hugh Derry, Roy Adams, Ekaterina Golovkina, Sho Murakami, David Jordan e Miranda North, si affidano alla fantasia di giovani alunni che, dalla Terra, seguono appassionati la missione. La creatura extraterrestre viene chiamata Calvin. Tutto sembra andare per il meglio finché, dopo un guasto alla cella atmosferica che lo teneva in isolamento, Calvin torna allo stato iniziale. I colleghi riescono a rianimarlo con una scossa elettrica ma, poco dopo, realizzano con orrore che l’alieno ha assunto comportamenti pericolosi. Per moltiplicarsi a dismisura, è intenzionato a divorare tutto ciò che gli capita a tiro...



Auguri per la tua morte (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu e Donna DuPlantier.



La trama del film : La protagonista della vicenda è la viziata e prepotente studentessa Teresa ‘Tree’ Gelbman. Orfana di madre e con un complicato rapporto con il padre, Tree è la tipica ragazza convinta di poter ottenere tutto ciò che desidera grazie alla sua bellezza. Il giorno del suo compleanno, Tree è destata dal suono insistente della sveglia e scopre di aver passato la notte nel dormitorio di Carter Davis, che l’aveva soccorsa la notte precedente poiché troppo ubriaca per poter tornare a casa. Tree non ricorda nulla e lascia la camera senza nemmeno ringraziare.

Così, la ragazza comincia la sua giornata all’insegna dell’egocentrismo. La sera stessa, tuttavia, Tree si imbatte in un uomo, la cui identità è celata da un’agghiacciante maschera da neonato, che la uccide a sangue freddo. Poco dopo la ragazza sente la sveglia suonare e si ritrova, nuovamente, nella camera di Carter, il quale sembra ignaro di ciò che le è successo la sera precedente. Pensando di aver fatto un realistico incubo, la ragazza fugge via. Varcata la soglia, tuttavia, Tree rivive ogni dettaglio della giornata del suo compleanno e scopre di trovarsi in un limbo temporale che le fa rivivere all’infinito la stessa identica data...



Auguri per la tua morte: Il trailer italiano del film - HD

(Horror, Thriller) , un film di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu e Donna DuPlantier. : La protagonista della vicenda è la viziata e prepotente studentessa Teresa ‘Tree’ Gelbman. Orfana di madre e con un complicato rapporto con il padre, Tree è la tipica ragazza convinta di poter ottenere tutto ciò che desidera grazie alla sua bellezza. Il giorno del suo compleanno, Tree è destata dal suono insistente della sveglia e scopre di aver passato la notte nel dormitorio di Carter Davis, che l’aveva soccorsa la notte precedente poiché troppo ubriaca per poter tornare a casa. Tree non ricorda nulla e lascia la camera senza nemmeno ringraziare. Così, la ragazza comincia la sua giornata all’insegna dell’egocentrismo. La sera stessa, tuttavia, Tree si imbatte in un uomo, la cui identità è celata da un’agghiacciante maschera da neonato, che la uccide a sangue freddo. Poco dopo la ragazza sente la sveglia suonare e si ritrova, nuovamente, nella camera di Carter, il quale sembra ignaro di ciò che le è successo la sera precedente. Pensando di aver fatto un realistico incubo, la ragazza fugge via. Varcata la soglia, tuttavia, Tree rivive ogni dettaglio della giornata del suo compleanno e scopre di trovarsi in un limbo temporale che le fa rivivere all’infinito la stessa identica data...



La maschera di Zorro (Avventura) in onda su Nove alle ore 21.25, un film di Martin Campbell, con Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, José Maria de Tavira, L.Q. Jones, Maury Chaykin, Tony Amendola, Pedro Armendáriz, William Marquez, Victor Rivers e Matt Letscher.



La trama del film: Siamo nella California della prima metà dell'Ottocento, e sono ormai trascorsi venti anni da quando Diego de la Vega, detto Zorro, combatteva a fianco del popolo contro l'oppressione spagnola. Ora, dopo una lunga prigionia e la fatica dell'età avanzata, Zorro capisce che è arrivato il momento per scegliere un successore in grado di fermare don Rafael Montero, il potente ex governatore spagnolo che tempo prima lo ha imprigionato, ha fatto uccidere la moglie Esperanza e gli ha portato via la figlia Elena, che ora si crede figlia di Montero.

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv