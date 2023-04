Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 27 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 27 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 27 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 27 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 27 Aprile 2023

Alita: Angelo della battaglia (Azione, Avventura, Sentimentale, Fantascienza, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Robert Rodriguez, con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Keean Johnson, Eiza González, Michelle Rodriguez, Lana Condor, Casper Van Dien, Jeff Fahey e Marko Zaror.



La trama del film : Ambientato nel 2563 ad Iron City, è la storia del cyborg Alita ritrovato in una discarica di rottami caduti dalla città sospesa Zalem dal Dottor Dyson Ido, che si occupa di riparare robot nella sua clinica. La maggior parte della popolazione mondiale vive a Iron City, dove si barcamena tra umili lavori e miseria. Una piccola parte invece risiede a Zalem, considerato da tutti una sorta di paradiso inarrivabile. Ido prende con sé ciò che rimane del cyborg e lo innesta in un corpo predisposto per sua figlia Alita.

La ragazza robot non ricorda nulla della sua vita precedente, ha solo memoria delle arti marziali che, di fatto, la porteranno a diventare una spietata cacciatrice dei criminali più pericolosi al mondo e una concorrente dei brutali tornei di Motorball, una sorta di giochi di gladiatori, unico passatempo della popolazione di Iron City. Si innamora dell'umano Hugo, il cui sogno è quello di raggiungere Zalem; ma dalla città sospesa, una minaccia incombe sulla ragazza....



Alita: Angelo della battaglia: Terzo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Con Air (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Simon West, con Nicolas Cage, Monica Potter, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Nick Chinlund, Colm Meaney, Ving Rhames, José Zúñiga, Jesse Borrego, Rachel Ticotin e Danny Trejo.



La trama del film : Con Air è la divisione aviotrasportata della polizia federale degli Stati Uniti che si occupa del trasporto ai detenuti in tutto il paese per la comparizione in tribunale, l'emergenza medica o il trasferimento da una prigione all'altra. Cameron Poe, recentemente rilasciato sulla parola, sale su uno di questi aerei per tornare da sua moglie e sua figlia, che non ha mai visto prima. Cameron, purtroppo, viene imbarcato in un volo insieme ai peggiori detenuti del sistema penale statunitense e appena poco dopo il decollo, Cyrus Grissom, genio criminale, riesce ad attuare un dirottamento accuratamente progettato. La critica situazione viene gestita da terra dal sergente Vince Larkin, che cercherà in tutti i modi di convincere i superiori a non applicare subito la direttiva per la quale l’aereo dovrebbe essere fatto drasticamente esplodere. Un ruolo fondamentale nella soluzione di questa delicata vicenda, lo rivestirà proprio Cameron, rimasto all’interno dell’aereo per proteggere l'amico di prigionia "Bimbo", bisognoso di cure mediche, e la guardia Bishop, minacciata di stupro da parte di uno dei criminali...

C'è posta per te (Commedia, Sentimentale) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Nora Ephron, con Tom Hanks, Meg Ryan, Jean Stapleton, Parker Posey, David Chappelle, Bruce Jay Friedman, John Randolph, Katie Sagona, Deborah Rush, Greg Kinnear, Michael Badalucco, Dabney Coleman, Katie Finneran, Heather Burns e Steve Zahn.



La trama del film : New York, Upper West Side. Kathleen Kelly è la proprietaria di una piccola libreria per bambini. La donna è fidanzata con il giornalista Frank Navasky, che tradisce platonicamente su una chat online, dove con lo pseudonimo di Shopgirl si scambia delle email appassionate con un uomo che si firma NY152. I due preferiscono mantenere l'anonimato, ma nonostante ciò si parlano a cuore aperto, rivelandosi a vicenda tutti gli aspetti più intimi di se stessi.

Improvvisamente, la sopravvivenza del negozio di Kathleen viene messa in pericolo dall'apertura nei dintorni di una libreria della Fox, una delle più grandi catene di librerie della città, rinomata per fare una concorrenza spietata. Durante un evento mondano, la donna ha l'occasione di conoscere Joe Fox, il figlio del proprietario del colosso librario, proprio colui che ha deciso di aprire un negozio accanto al suo. Tra i due è subito evidente che non scorre buon sangue, ma tutto cambia quando Shopgirl scopre la vera identità di NY152...

Annabelle 3 (Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Gary Dauberman, con Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Emily Brobst, Steve Coulter, Eddie J. Fernandez e Stephen Blackehart e Michael Cimino.



La trama del film: La demoniaca bambola Annabelle è custodita da tempo a casa dei Warren, rinchiusa in una teca di vetro nella camera degli artefatti, una stanza dove vengono riposti tutti gli oggetti infestati con cui i demonologi sono venuti a contatto negli anni di indagini sulle oscure forze del male. Inoltre, la teca viene periodicamente benedetta da un sacerdote, al fine di contenere la malvagità dello spirito che possiede il giocattolo. Una sera, Ed e Lorraine devono allontanarsi da casa per seguire un caso e chiamano Mary Ellen, affinché badi alla loro figlioletta Judy durante la notte. La babysitter invita un'amica, Daniela, a casa Warren dopo le insistenze della ragazza che, conoscendo la professione dei demonologi, vede nella serata un'opportunità per mettersi finalmente in contatto con il suo defunto padre. Una volta entrata, Daniela con una scusa allontana Mary Ellen e Judy - convincendole ad andare a fare un giro dell'isolato sui pattini - e cerca di introdursi nella stanza degli artefatti. Riesce a trovare le chiavi e inizia a toccare tutti gli oggetti nel tentativo di stabilire un contatto con il papà; soltanto Annabelle però comunica con lei e quando Daniela lascia la teca aperta, la bambola scatena il suo maleficio risvegliando tutti gli spiriti della camera...



Annabelle 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

