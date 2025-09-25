Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 25 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 25 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 25 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 25 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 25 Settembre 2025
-
Sapore di te
Commedia, 2014, durata: 101 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Martina Stella, Giorgio Pasotti, Valeria Graci, Andrea Pucci, Fiammetta Cicogna e Virginie Marsan.
-
Arsenio Lupin
Avventura, Azione, Giallo, 2004, durata: 125 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Jean-Paul Salomé
con Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory, Eva Green, Robin Renucci, Patrick Toomey, Mathieu Carrière, Philippe Magnan, Philippe Lemaire, Marie Bunel e François-Éric Gendron.
-
Barriere
Drammatico, 2016, durata: 139 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Denzel Washington
con Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby, Mykelti Williamson e Saniyya Sidney.
-
Sopravvissuto - The Martian
Avventura, Fantascienza, 2015, durata: 141 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Ridley Scott
con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chiwetel Ejiofor, Mackenzie Davis e Donald Glover.
-
Codice Mercury
Azione, Thriller, 1998, durata: 111 min
in onda alle 21:13 su Iris
un film di Harold Becker
con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Robert Stanton, Bodhi Elfman, Carrie Preston, Lindsey Ginter, Peter Stormare e Kevin Conway.
-
Mi presenti i tuoi?
Commedia, 2004, durata: 115 min
in onda alle 21:13 su TwentySeven
un film di Jay Roach
con Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo, Tim Blake Nelson, Alanna Ubach, Ray Santiago e Owen Wilson.
-
Cenerentola in passerella
Family, Sentimentale, 2015, durata: 95 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Sean Garrity
con Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth, Lauren Holly, Natalie Krill, Anna Hopkins, Mimi Kuzyk, Carlo Rota, Colin Mochrie e David Michael.
-
Scappa - Get Out
Horror, Thriller, 2017, durata: 104 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Jordan Peele
con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Marcus Henderson, Betty Gabriel, LaKeith Stanfield e Stephen Root.
-
I Girasoli
Drammatico, 1970, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Vittorio De Sica
con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Ljudmila Savel'eva, Galina Andreeva, Anna Carena, Germano Longo, Nadya Serednichenko, Glauco Onorato, Silvano Tranquilli e Marisa Traversi.
-
Out of Reach
Azione, 2004, durata: 86 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Po-Chih Leong
con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze, Krzysztof Pieczynski, Robbie Gee, Murat Yilmaz, Nick Brimble, Jan Plazalski e Shawn Lawrence.
-
La ricetta del delitto perfetto
Giallo, 2020, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Michael Robison
con Kimberley Sustad, Victor Webster, Barbara Pollard, Matthew Kevin Anderson, Mark Brandon, Alison Araya, Christie Burke e Rachelle Gillis.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv