Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 25 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 25 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 25 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 25 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 25 Settembre 2025

Sapore di te

Commedia, 2014, durata: 101 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri, Martina Stella, Giorgio Pasotti, Valeria Graci, Andrea Pucci, Fiammetta Cicogna e Virginie Marsan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sapore-di-te/49923/video/?vid=14056" title="Sapore di te: Il trailer del film - HD">Sapore di te: Il trailer del film - HD</a>

Arsenio Lupin

Avventura, Azione, Giallo, 2004, durata: 125 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Jean-Paul Salomé

con Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Pascal Greggory, Eva Green, Robin Renucci, Patrick Toomey, Mathieu Carrière, Philippe Magnan, Philippe Lemaire, Marie Bunel e François-Éric Gendron.

Barriere

Drammatico, 2016, durata: 139 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Denzel Washington

con Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby, Mykelti Williamson e Saniyya Sidney.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/barriere/53531/video/?vid=24738" title="Barriere: Trailer italiano - HD">Barriere: Trailer italiano - HD</a>



Sopravvissuto - The Martian

Avventura, Fantascienza, 2015, durata: 141 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Ridley Scott

con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chiwetel Ejiofor, Mackenzie Davis e Donald Glover.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sopravvissuto-the-martian/50881/video/?vid=19982" title="Sopravvissuto - The Martian: Il trailer italiano del film - HD">Sopravvissuto - The Martian: Il trailer italiano del film - HD</a>

Codice Mercury

Azione, Thriller, 1998, durata: 111 min

in onda alle 21:13 su Iris

un film di Harold Becker

con Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Robert Stanton, Bodhi Elfman, Carrie Preston, Lindsey Ginter, Peter Stormare e Kevin Conway.

Mi presenti i tuoi?

Commedia, 2004, durata: 115 min

in onda alle 21:13 su TwentySeven

un film di Jay Roach

con Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo, Tim Blake Nelson, Alanna Ubach, Ray Santiago e Owen Wilson.



Cenerentola in passerella

Family, Sentimentale, 2015, durata: 95 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Sean Garrity

con Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth, Lauren Holly, Natalie Krill, Anna Hopkins, Mimi Kuzyk, Carlo Rota, Colin Mochrie e David Michael.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cenerentola-in-passerella/55178/video/?vid=29714" title="Cenerentola in passerella: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Cenerentola in passerella: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Scappa - Get Out

Horror, Thriller, 2017, durata: 104 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Jordan Peele

con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Marcus Henderson, Betty Gabriel, LaKeith Stanfield e Stephen Root.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/scappa-get-out/53776/video/?vid=25835" title="Scappa - Get Out: Il trailer italiano ufficiale - HD">Scappa - Get Out: Il trailer italiano ufficiale - HD</a>

I Girasoli

Drammatico, 1970, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Vittorio De Sica

con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Ljudmila Savel'eva, Galina Andreeva, Anna Carena, Germano Longo, Nadya Serednichenko, Glauco Onorato, Silvano Tranquilli e Marisa Traversi.



Out of Reach

Azione, 2004, durata: 86 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Po-Chih Leong

con Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze, Krzysztof Pieczynski, Robbie Gee, Murat Yilmaz, Nick Brimble, Jan Plazalski e Shawn Lawrence.

La ricetta del delitto perfetto

Giallo, 2020, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Michael Robison

con Kimberley Sustad, Victor Webster, Barbara Pollard, Matthew Kevin Anderson, Mark Brandon, Alison Araya, Christie Burke e Rachelle Gillis.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/la-ricetta-del-delitto-perfetto/66075/video/?vid=45127" title="La Ricetta del Delitto Perfetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">La Ricetta del Delitto Perfetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



